Kimler emeklilikte yaşa takılıyor?

3600 ek gösterge için çalışmalar hızlandı. Ek göstergenin artması maaşların ve ikramiyelerin artması anlamına geliyor. 3600 ek gösterge ile polisler, hemşireler ve öğretmenler yüksek maaş ve ikramiye ile emekli olabilecek. 2008 öncesi memuriyete başlayanların emekli aylıklarında 790 ile 840 TL arasında, emekli ikramiyelerinde ise 17 bin 500 TL ile 28 bin TL artış olacak.

Bir süredir okuyuculardan iki konu hakkında çokça soru alıyorum; biri 3600 ek gösterge, diğeri de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu... İki konu üzerinde de kamuda çalışmalar sürüyor ama öncelik, 3600 ek göstergede. O nedenle de önce 3600 ek göstergedeki son gelişmeleri paylaşayım, EYT konusuna sonraki yazılarımda değineyim.

Okuyuculardan gelen sorulara baktığımda bu konuda kafaların karışık olduğunu görüyorum. Kimi okuyucu, ‘3600 ek göstergeden ben de yararlanacak mıyım?’ diye soruyor, kimileri de düzenleme yapılması halinde maaşını nasıl etkileyeceğini merak ediyor. Kimileri de 3600 ek göstergenin belirli kesimleri kapsayacağından şikayet edip, haksız uygulamaya yol açacağını savunuyor. Hepsine tek tek değineyim.

POLİSLERİN MEVCUT DURUMU NE?

Geçmişte yapılan düzenleme ile öğretmen ve polislerin ek göstergeleri diğer memurlara göre düşük tutulmuştu. Polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000’e çıkartıldı ama 3600 ek gösterge hakkı verilmedi. Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler emekli olamıyor ve yüksek emekli maaşı, emekli ikramiyesi alamıyor.

ÖĞRETMENLER DÜZENLEME KAPSAMINDA MI?

Evet. Öğretmenler yıllardır ek göstergelerinin 3600’e çıkarılmasını bekliyor. Bugün için öğretmenlerin derecesine göre ek göstergeleri 450 ila 3000 arasında değişiyor ve en yüksek gösterge 3000. Yapılacak yeni düzenleme ile 2200 ve 3000 olan ek gösterge 3600’e çıkartılacak.



