Kimler emekliliğinde çift maaş alamayacak

Cevap: İşin doğrusu şu; emekli olanların maaşları kesilmeyecek ama emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler, bugünkü gibi hem emekli maaşı hem de çalıştığı işyerinden maaş alamayacaklar. Nedenini açıklayayım; bugün emekli olup, emekli aylığı bağlananlardan yaşlılık aylığı kesilmeden yeniden çalışabilmeleri için Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesiliyor ve bu sayede hem çalıştığı işyerinden maaş alabiliyor hem de emekli maaşını alıyorlar.

Ekim 2008’dede çıkan yasa ile emeklilik yaşı hem kademeli olarak yükseltildi hem de prim gün sayısı artırıldı. 2008’de çıkan yasa ile bu tarihten sonra ilk kez sigortalı olanların emeklilikleri gelip de emekli maaşları bağlandığında, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışamaya devam etmelerinin de önüne geçildi. 1 Ekim 2008’den sonra sigorta girişi olanlar, emekli olup çalışmaya devam ettiklerinde hem emekli maaşı hem de işyerinden maaş alamayacaklar. İki maaştan birini tercih edecekler. Buna göre Nisan 2008’den sonra ilk kez sigortalı olanlar; erkekse 7200 prim gün sayısı ile 60 yaşında; kadınsa 7200 prim gün sayısı ile 58 yaşında emekli olabilecekler. Bu kişiler emekli olduklarında çift maaş alamayacaklar. Bu şartlarda bir tercih yapacaklar; ya işyerinden maaş alacaklar ya da sadece emekli maaşı.

Bu durum, 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olanları kapsamıyor. 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olup çalışmaya halen devam edenler ile emekli olup, emekli maaşı bağlanıp da çalışmaya devam edenler; SGDP ödeyerek çalışabilecekler.

HEM DUL HEM YETİM AYLIĞI ALAMAZSINIZ

Soru: 2008 yılında vefat eden SSK emeklisi eşimden dul maaşı alıyorum. 2000 yılında vefat eden SSK emeklisi babamdan emekli maaşını alabilir miyim? Sibel D.

Cevap: Dul kalan kadının hem eşinden hem de babasından maaş alabilmesi için emeklilik statülerinin farklı olması gerekiyor. Sizin durumunuzda eşiniz ve babanız SSK emeklisi olduğu için çift maaş alamazsınız. Eşiniz SSK, babanız da emekli sandığı emeklisi olsaydı bu durumda iki maaş alabilirdiniz. Ancak maaş tercihi yapabilirsiniz. Eğer eşinizin maaşı yüksekse eşinizden, babanızın maaşı yüksekse babanızdan maaş alabilirsiniz.

SAĞLIK PRİM BORÇLARINA AF GELİYOR

Soru: 2013 ve 2014 arasındaki çalışmadığım dönemde sağlık prim borçlarını ödemedim. 2015’te işe başladım. 2022’ye kadar sigortalıydım. 2024 sonunda işten çıkarıldım. Halen çalışmıyorum. Sağlık sigortası prim borcum görünüyor. Yeni bir aftan bahsediliyor. Yararlanabilir miyim? Kamil Ö.

Cevap: Meclis’e gönderilen Kanun Teklifi ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlara kısmi af geliyor. Prim borcu olanların gecikme faizi ve cezaları silinecek. Tasarıda, “Prim ödeme yükümlüsü kendisi olan vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlanması, ekonomik ve sosyal hayatlarına daha sağlıklı devam etmeleri için yürürlüğe konulan yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalılara yönelik kamuya olan borç yüklerini hafifletmek ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenleme yapılması öngörülüyor” deniyor. 1 Ocak 2016’dan önceye ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.Ödenmiş primler, iade ve mahsup edilmeyecek.