Kaskoda fiyatlar dibin de dibini gördü

Haberin Devamı

Buna göre trafikteki toplam araç sayısı 31.9 milyonu geçti. Bunun 25 milyona yakınının zorunlu trafik sigortası bulunuyor. Kaskolu araç sayısı ne kadar? Sadece 8.5 milyon araç kaskolu. Kabaca trafikteki her 4 araçtan sadece 1’inin kaskosu bulunuyor.

Peki, niye böyle? Nedeni sigortacılar tarafından bile kesin olarak bilinmemekle birlikte iki faktör ağır basıyor. Birincisi, toplumda, ‘trafik sigortası yaptırıyoruz ya, kaskoya daha ne gerek var?’ algısı ile halen trafik sigortası ile kaskonun karıştırılması ve kaskonun ne işe yaradığının bilinmemesi. İkinci neden ise, ‘kasko pahalı’ algısı. Nitekim sigortacılar, yılda 20 milyon sürücünün aracına kasko yaptırmak için fiyat teklifi aldığını, ancak bunun 8.5 milyonun sigorta yaptırdığını tespit etmişler. Yapılmamasının nedeni fiyat mı?

Haberin Devamı

ARABA MI KASKO MU ALIYORUZ

Belki, bundan birkaç yıl öncesine kadar bu söylem doğruydu ama artık durum değişti. Bir süredir kaskoda fiyatlar düşüyor ve son noktada artık dibinde dibini görmüş durumda. Şöyle anlatayım. 2022 yılında kasko fiyatları yüzde 230’larda artarak tavan yaptı. O dönemdeki enflasyonu hatırlayın, yüzde 80’lerdeydi ve kaskoda fiyat artışları enflasyonun 150 puan üzerindeydi. Aracını 10 bin liraya sigortalatan, kasko yenilemesi geldiğinde 23-25 bin lira, hatta kimi şirkete göre 28 bin lira fiyatlarla karşılaştı ve kızılca kıyamet koptu.

Öyle ki, ‘araba mı alıyoruz kasko mu alıyoruz?’ söylemleri ayyuka çıktı. Fiyat artışının nedenlerine değinmeyeceğim. 2023’de de benzer durum devam etti, yüzde 230’lar kadar olmasa da araç sahipleri yüzde 180’lere varan fiyat artışları ile sigortalarını yenileyebildi. Fiyat artışları nedeniyle birçok araç sahibi kasko yaptırmamaya başladı. O dönemler en düşük kasko fiyatı 25-30 bin liralardan başlıyor, aracına göre 150 bin liralara kadar çıkıyordu. İşte kasko pahalı algısı o dönemde başladı.

2025 BAŞINDAN İTİBAREN DÜŞÜŞTÜ

2024 başından itibaren de kah sigorta şirketlerinin birbirleri ile rekabetinden kah ekonomideki öngörülebilirlikten dolayı kaskoda fiyatlarda düşüş başladı. Bugün ise kaskoda fiyatlar kelimenin tam anlamıyla dibin de dibini gördü. Bu yılın başında enflasyonla mukayese edildiğinde fiyatlar ocak ayında yüzde 7, şubat ayında yüzde 7 ve mart ayında yüzde 10 düştü ve düşmeye de devam ediyor.

Haberin Devamı

Piyasa araştırması yaptım. Bugün ortalama kasko fiyatı otomobillerde 15 bin lira, minibüslerde 16 bin 400 lira, kamyonetlerde 12 bin liralarda ve tüm araç grupları hesaba katıldığında 15 bin liralarda. Tabi bunlar ortalama fiyatlar; araç grubuna, sürücüsüne, iline, aracın yaşına göre bu fiyatlar değişiyor. Birkaç şirketten de en çok satılan araç gruplarına ve aracın yaşına göre kasko teklifi istedim. Verileri sizlerle de paylaşayım.

İŞTE MODELİNE, DEĞERİNE GÖRE KASKO FİYATLARI

Araç ismi vermeyeceğim ama belirttiğim gibi piyasada en çok satılan araç gruplarını baz aldım. TÜİK’in açıkladığı verilere bakın, orada en çok hangi araç satılıyor görürsünüz. Mesela, piyasa değeri 750-850 bin lira olan, 2015 model aracın kasko (genişletilmiş kasko) bedeli 8.400 lira. Yine Türkiye’de en çok satılan 2020 model, piyasa değeri 900 bin lira olan aracın kasko primi, 9.200 lira. Piyasa değeri 800-900 bin lira olan, 2012 model bir aracın kasko fiyatı 6.517 lira. Yeri gelmişken belirteyim aracın yaşı büyüdükçe kasko fiyatı da artar, hatta kimi şirketler 10 yaşın üzeri araçları sigortalamak istemezler.

Haberin Devamı

Devam ediyorum. Türkiye’de en çok satılan araç grubu olan ve piyasa değeri 1 milyon ile 1 milyon 100 bin lira arasında 2018 modelin bir aracın kasko primi 7.700 lira. Piyasa değeri 1.9 milyon olan, 2025 model aracın kasko bedeli, şirketine göre 18 bin liradan başlıyor 23 bin liraya kadar çıkıyor. Araç bedeli 450 bin lira olan sedan bir aracın, kasko fiyatı 21 bin lira ile 30 bin lira arasında değişiyor.

2023 model biraz daha lüks segmentten sayılan ve piyasa değeri 1 milyon 200 bin liraya kadar çıkan bir aracın kasko primi ise 28 bin lira ile 40 bin lira arasında değişiyor. 2015 model üst segmentte yer alan ve piyasa değeri 5 milyon 500 bin lira olan bir aracın kasko primi ise yine şirketine göre değişmekle en düşük 61 bin liradan başlıyor 140 bin liraya kadar çıkıyor.

Haberin Devamı

Özetle, araç bedelleri ile mukayese edildiğinde kasko fiyatları dibin de dibinde. 5.5 milyonluk bir aracı neredeyse bedelinin yüzde 1’i kadar fiyata sigortalıyorsunuz, araç pert olursa, sigorta size 5.5 milyon ödüyor. Böyle bakmak lazım. Diyeceğim o ki, şu sıralar kasko yaptırmanın tam zamanı.