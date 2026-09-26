Karma çalışma resmen başladı… İşte uygulamanın detayları

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DÜN Resmi Gazete’de yayımlanan uzaktan çalışma yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. 2021 yılında başlayan ve uzaktan çalışmanın kurallarını belirleyen yeni yönetmelik ile uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman ve sürelerin iş sözleşmesinde belirtilmesi hükme bağlandı. Bu çerçevede çalışma saatlerinde değişiklik yapılmasının önü açıldı. Fazla çalışma, işverenin yazılı talebi ve işçinin de kabul etmesi halinde yapılabilecek.

UYGULAMA NASIL OLACAK

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlan değişiklik ise uzaktan çalışmayı tamamlayan nitelikte. Yeni düzenleme ile artık çalışmanın bir kısmı işyerinde, bir kısmı ise uzaktan yapılabilecek. İşçinin, hem uzaktan hem de işyerinde çalışacağı gün ve saatler ise iş sözleşmesinde belirtilecek ki, 2021 yılında uygulamaya giren yönetmelikle zaten bu sürelerin çalışanın iş sözleşmesinde yer alması gerekiyor. Yeni düzenleme ile çalışma hayatında ‘karma çalışma modeli’ veya esnek çalışma modeli uygulamaya girmiş ve resmiyet kazanmış oldu.

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Örneğin, haftada 6 gün çalışmanın olduğu işyerinde 3 gün ofiste, 3 gün de uzaktan çalışılabilecek. Hangi günlerin işyerinde, hangi günlerin uzaktan çalışılacağı ve saatleri ise işveren ile çalışanın aralarında anlaşmaları halinde iş sözleşmesine yazılacak.

Bu uygulamadan, özel sektörde işçi olarak çalışanlar ile kamuda işçi statüsünde çalışanlar yararlanacak; kamuda çalışan memurlar ise yararlanamayacak.

SÖZLEŞMELER YENİLENMELİ

Peki, bundan sonra ne olacak?

İş ilişkisi uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilecek veya işçinin mevcut sözleşmesi iki tarafın da anlaşması halinde uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilecek.

Çalışan, uzaktan çalışma talebini işverene yazılı olarak yapacak. Talep, işverence değerlendirilecek. Değerlendirme sonucu çalışana 30 gün içinde bildirilecek. Talebin kabul edilmesi halinde işveren ile çalışan arasında uzaktan çalışma sözleşmesi yapılacak.

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Şunu da belirtmekte fayda var, karma çalışma modelini uygulayan işyerlerinin; işveren ile çalışan arasında mevcut bir sözleşme yoksa sözleşme yapmaları, sözleşme varsa da yeni uygulamaya uyumlu hale getirmeleri ve bunu da çalışanın onayını alarak yapmaları gerekiyor. Yapılmaması halinde ileride meydana gelecek iş kazası gibi durumlarda çalışan ile işveren arasında sorunlar yaşanacaktır.

YÖNETMELİK NE DİYOR?

RESMİ Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre artık uzaktan çalışma yapılacak günler ve saatler de iş sözleşmesinde yer alacak. Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde yapılan değişiklikle, çalışmanın bir kısmının işyerinde, bir kısmının uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesi durumunda işçinin işyerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.

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Düzenleme, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışanları ilgilendiriyor. Böylece hibrit çalışmayla istihdam edilen çalışanların, hangi gün ve saatlerde uzaktan çalışabileceği sözleşmede yer alacak, değişiklikle bu konuda yaşanan uyuşmazlıkların azaltılması ve çalışma düzeninin netleştirilmesi hedefleniyor. Uzaktan çalışma saatleri sözleşmede yer alacak. (ANKARA)