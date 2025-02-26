Karda trafik kazasına karışana sigorta rehberi

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İstanbul'da, beş gün etkili olan kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi ve şimdilerde oto tamirhanelerinde yoğunluk yaşanıyor. Birkaç gündür okuyuculardan bu konuda çokça soru alıyorum. Kimileri ‘Kayan araç bana çarptı trafik sigortası hasarı mı karşılar mı’, kimileri ‘Karda zincirleme kazaya karıştım zararı mı kim karşılayacak’ diye merak ediyor.

İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışında kimi zaman kayan sürücüler başka araçlara çarptı, kimi zaman araçlar elektrik direğine çarparak tek taraflı kazaya karıştı, kimi zaman da kayan araçlar yayalara çarparak bedeni zararlara yol açtı. Peki, karda yaşanan kazalarda oluşan hasar hangi sigorta tarafından karşılanır? Trafik sigortası hasarı karşılamak için yeterli mi? Kazalarda meydana gelen ölüm ve yaralanmalarda hangi sigorta, nasıl devreye girecek? Sürücülerin tüm merak ettiklerini madde madde anlatayım.









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SİGORTA HANGİ ZARARI KARŞILAR?

Karlı yolda kayarak, bir başka araca ya da birden fazla araca zarar verirseniz sizin trafik sigortanız, çarptığınız araçlardaki maddi hasarı karşılar. Ancak trafik sigortasının bir limiti var. 2025 yılı için trafik sigortasının maddi teminat limiti araç başına 300 bin, kaza başına ise 600 bin lira. Eğer, buzlu yolda kayıp bir araca zarar verirseniz 300 bin liraya kadar karşı tarafın maddi zararını trafik sigortanız öder. Birkaç araca zarar verdiyseniz de 600 bin TL’ye kadar trafik sigortasından zararlar karşılanır. Daha doğrusu 600 bin TL, çarptığınız araçlar arasında paylaştırılır.

Benzer şekilde buzlu yolda kayan araç, sizin kullandığınız ya da park halindeki aracınıza zarar verirse, size çarpan aracın trafik sigortası yine limitler dahilinde zararınızı karşılar.

SİGORTA POLİÇENİZİ KONTROL EDİN

Peki, trafik sigortasının limitini aşan durumda ne olur? Malum, araç bedellerini ve yedek parça bedellerini hesaba kattığınızda kazalarda artık trafik sigortasının limitleri yeterli gelmiyor. Bu durumda iki alternatif var;

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Birincisi trafik sigortasının tamamlayıcısı olan, sigortacılıkta İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (İMM) adı verilen sigorta varsa, sorun yok. Çünkü bu sigorta, trafik sigortasının yetersiz kaldığı durumlarda devreye giriyor ve karşı tarafa verilen tüm zararı karşılıyor. Bu durumda, kayıp, size çarpan aracın ya da sizin aracınızın İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası varsa; size verilen zararı ya da sizin vereceğiniz zararın tamamı bu sigortadan karşılanır. Dolayısıyla trafik sigortanıza ek olarak İMM teminatı olup olmadığını kontrol edin. Eğer bir başka araç size çarpmışsa, karşı tarafın İMM’si olup olmadığını sorun. Şu bilgiyi de paylaşayım; kasko sigortası varsa içinde mutlaka İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı da vardır.

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İkincisi; hem sizde hem de size çarpan araçta oluşan hasar trafik sigortası limitlerinin üzerindeyse ve İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı da yoksa hukuk yoluna başvurulacak. Şöyle ki; karda, bir araç kayarak size çarptı ve aracınızda trafik sigortasının limiti olan 300 bin liranın üzerinde hasar oluştu; çarpan aracın İMM teminatı da yok. Bu durumda hukuk yoluna başvurup, sigorta limitini aşan tutarı karşı tarafın sürücüsünden talep edebilirsiniz.

Trafik sigortası kendi aracınızdaki zararı karşılamaz, karşı tarafta vereceğiniz zararı karşılar. Yani, karlı yolda kayıp başka araca zarar verirseniz trafik sigortanız sizin zararınızı karşılamaz. Bunun için kasko sigortanızın olması lazım. Kaskonuz varsa aracınızdaki zararı kaskonuzdan alabilirsiniz. Kasko yoksa cebinizden ödeyeceksiniz. Benzer şekilde karlı yolda kayıp, elektrik direğine ya da duvara çarparsanız (tek taraflı kaza); aracınızdaki zararı trafik sigortası değil, kasko karşılar. Ancak elektrik direğine çarpar ve zarar verirseniz; kamu malına vereceğiniz zararlar trafik sigortasından karşılanır.

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ÖLÜMLÜ KAZADA NE OLACAK?

Karlı yolda kayarak bir yayanın ölümüne veya sakat kalmasına neden olursanız –ki, İstanbul’da meydana gelen kazaların bir kısmı yaralanmalı ve ölümlü kazaydı- bu durumda trafik sigortanız devreye girer. Sakat kalanlara sakatlık tazminatı, ölenlerin yakınlarına ise vefat tazminatı (destekten yoksun kalma tazminatı) öder; tabi yine trafik sigortasının limitleri içinde.