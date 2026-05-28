Kanun geçti, SGK borcuna taksit uzadı

Cevap: SGK prim borçlarının ödenmesine kolaylık getiren kanun Meclis’ten geçti ancak henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Yayınladıktan sonra uygulamaya girecek ve siz de yararlanacaksınız. Yeni kanundan SGK’ya borcu olan tüm işletmeler ve kişiler yararlanabilecek. Kanunla, SGK’ya olan borçlarda mevcutta uygulanan 36 aylık tecil ve taksitlendirme süresi 72 aya çıkarıldı. Bu durumda teminat göstermek kaydıyla borcunuzu 6 yıl, faiz uygulanarak, taksitlendirebileceksiniz. Kanunla 250 bin lira olan teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkartıldı. Yani, SGK’ya 1 milyon liraya kadar borcunuz varsa teminat göstermeniz gerekmeyecek. Borca uygulanacak faiz tutarı ise net değil. Ancak mevcut durumda tecil başvurusunda aylık yüzde 3.25, yıllık da yüzde 39 faiz uygulanıyor. Kanun Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra SGK bu konuda bir genelge yayımlayacaktır ve o genelgede faiz tutarı hakkında bilgi verilecektir.

YÜKSEK BORÇLANMA EMEKLİ MAAŞINI ARTIRIR

Soru: Emeklilik için gerekli şartları yerine getirdim, sadece askerlik borçlanması yaparak süremi tamamlayacağım. Ağustos ya da eylül ayında emeklilik dilekçemi vereceğim. 12 ay borçlanma yapacağım. Borçlanma için ne kadar ödeyeceğim? Yüksekten borçlanırsam emekli maaşıma katkısı olur mu? Borçlanma süresi vergiden düşülüyor mu? Muhasebecim ile konuştum düşülmediğini söyledi. Taylan T.

Cevap: Askerlik borçlanması yapacaklar asgari ücretin yüzde 45’i üzerinden ödeme yapacaklar. Buna göre de 2026 yılında askerlik borçlanmasını en düşük tutardan ve 12 ay üzerinden yapacak olanlar 178 bin 362 TL ödeyecekler. Askerlik borçlanmasını en yüksek tutardan yapacaklar ise asgari ücretin yüzde 45’inin, 7.5 katı üzerinden borçlanacaklar. Buna göre 12 aylık askerlik borçlanmasını en yüksek tutardan yapmak isterseniz 1 milyon 337 bin 715 lira ödeyeceksiniz. Borçlanma tutarı vergiden düşülebiliyor. Emekli Sandığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na borçlanma suretiyle yapılan ödemeler Gelir Vergi Kanunu’na göre aidat ve prim niteliğinde sayılıyor, gider olarak Gelir Vergisi Kanunu’na uygun görülüyor. Ödenen borçlanma aidat ve primlerinin miktarına ve nispetine bakılmaksızın, kesildiği aya ait gelir vergisi matrahının tespitinde gider olarak nazara alınabiliyor ve aidat toptan ödenmişse, ödenen tutara ulaşılıncaya kadar bu miktar ücretlerin, vergiye tabi tutarından indiriliyor. Ödemenin yapıldığı yılın ilgili ayından başlamak üzere, söz konusu tutarın tamamı indirim konusu yapılana kadar, ücretin tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabiliyor ve vergi matrahından indirilebiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken husus, vergi indiriminden yararlanabilmek için borçlanma yapacağınız sürede çalışıyor olmanız. Borçlanma yaptıktan sonra da belirli süre daha çalışmaya devam etmelisiniz. Askerlik borçlanmasını yüksekten yapmak emekli aylığını artırır ancak emekli maaşınıza ne kadar yansıyacağı konusunda net bir rakam verilemez.

BAĞ-KUR BORCUNUZU GERİYE DÖNÜK ÖDEYEMEZSİNİZ

Soru: 2001-2008 arası vergi mükellefiydim. Bağ-Kur kaydım olmadığı için bu yıllar iptal oldu. Bunları geri borçlanarak alabilir miyim veya yasada böyle boşluk var mı? Mustafa D.

Cevap: Geçtiğimiz yıllarda Bağ-Kur prim borçlarına tecil ve borçlanma hakkı verildi. Bunlardan biri 2003 yılında, diğeri ise 2008 yılında. Bundan Ekim 2000 tarihine kadar ve 2000-2008 tarihleri arasında Bağ-Kura kayıt ve tescil işlemlerini yaptırmamış olanlar başvurup, vergi kayıtlarını belgelemeleri halinde belgeledikleri sürelere ilişkin prim borçlarını ödeyerek, bu süreleri sigortalılıktan saydırdılar. Yazdıklarınızdan anlaşıldığı üzere bu süreleri değerlendirmemişsiniz. Bağ-Kur borçlarına yönelik yeni bir düzenleme yok. Bu durumda geriye dönük tescil ve borçlanma yapamazsınız.

