Kamu şirketleri ‘Türk Sigorta’ altında birleşiyor

Geçtiğimiz hafta iki önemli gelişme yaşandı; gözlerden kaçtı, üç satır haber olarak yer aldı. Oysa her ikisi de analiz yapılması gereken gelişmeler hem de vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Ayrı ayrı değineyim.
Türk Sigorta Anonim Şirketi kurulması ve kamuya ait sigorta şirketlerinin bu şirket altında birleşmesi kesinleşti. Konuyu biraz açayım. 2019’un sonlarında kamuya ait sigorta, hayat ve emeklilik şirketlerinin Türkiye Varlık Fonu (TVF) altında birleşmesine karar verildi. Buna göre TVF, kamuya ait sigorta şirketlerini satın alacak ve Fon’un çatısı altında biri sigorta diğeri hayat ve emeklilik şirketi olmak üzere iki ayrı şirket kurulacaktı. Güneş Sigorta, Halk Sigorta, Ziraat Sigorta kurulacak sigorta şirketinin altında; Vakıf Emeklilik ve Hayat, Halk Hayat ve Emeklilik, Ziraat Hayat ve Emeklilik de kurulacak hayat ve emeklilik şirketi altında birleştirilecekti. Nitekim 2020’nin nisan ayında TVF Finansal Yatırımlar, 6 kamu şirketini satın aldı.
Geçtiğimiz hafta bu konuda yeni bir gelişme yaşandı; Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta’nın, Güneş Sigorta bünyesinde birleşmesini Sermaye Piyasası Kurulu onayladı ve Türkiye Sigorta Anonim Şirketi unvanının kullanımına da izin verildi. Hatırlatayım, Güneş Sigorta ve Halk Sigorta halka açık şirketler.
Peki, bu ne anlama geliyor. Birincisi, gerekli işlemler bittiğinde artık Ziraat, Halk ve Güneş Sigorta olmayacak, Türk Sigorta Anonim Şirketi olacak. İkincisi, sigorta ve finans pazarında tek ve güçlü bir kamu sigorta şirketi olacak.
20 YILLIK DEVİR KAPANDI DASK KAMUYA GEÇTİ
YAŞANAN ikinci önemli gelişme ise Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK), Türk Reasürans’a devredilmesi ile yaşandı. Bakın, bu konu, ‘DASK, Türk Reasürans’a geçti’ denilecek kadar basit değil. Anlatayım.
DASK, 1999 Marmara Depremi sonrasında, konutların zorunlu deprem sigortası ile sigortalanması için kuruldu. Evet, DASK, kamu kurumudur, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görev ve sorumluluğundadır; zorunlu deprem sigortası primlerini kamu belirler, DASK’ta birikin primlerin nerelerde ve nasıl değerlendirileceğine de kamu karar verir ama kurulduğundan bu yana Kurumun işletmeciliğini özel sektör yürüttü. Kanuna göre de 5’er yıllık dönemlerle ihaleye çıkılır ve ihaleyi kazanan sigorta ya da reasürans şirketi DASK’ın teknik ve işletim sürecini yönetir. Nitekim 2000’den, 2005’e kadar bir dönem işletmeciliğini İş Bankası iştiraki olan Milli Reasürans yönetti; 2005’den bu yana üç dönem de eski adıyla Garanti Sigorta, şimdiki adıyla da Eureko Sigorta yürüttü. Sonradan çıkan bir yasa ile bu durum değişti.
Şimdi ise DASK’ın işletmeciliği, sermayesinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanan ve Bakanlığa bağlı Türk Reasürans’a geçti. Böylece, 20 yıllık devir kapandı, DASK’ın işletmecisi de kamu oldu. Doğru bir hareket mi? Bence olması gereken de buydu. Çünkü DASK artık, eski DASK değil. Kamu kurumları ile işbirliği içinde olan, 11 milyar liraya yaklaşan fon büyüklüğü ve Türkiye’deki tüm konutların ve sahiplerinin en detaylı bilgilerinin toplandığı dev bir kurum. Hal böyle olunca, bunu da bir kamu kurumunun yönetmesi gerekiyor.
Kamu şirketleri ‘Türk Sigorta’ altında birleşiyor
Geçtiğimiz hafta iki önemli gelişme yaşandı; gözlerden kaçtı, üç satır haber olarak yer aldı. Oysa her ikisi de analiz yapılması gereken gelişmeler hem de vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Ayrı ayrı değineyim.
Türk Sigorta Anonim Şirketi kurulması ve kamuya ait sigorta şirketlerinin bu şirket altında birleşmesi kesinleşti. Konuyu biraz açayım. 2019’un sonlarında kamuya ait sigorta, hayat ve emeklilik şirketlerinin Türkiye Varlık Fonu (TVF) altında birleşmesine karar verildi. Buna göre TVF, kamuya ait sigorta şirketlerini satın alacak ve Fon’un çatısı altında biri sigorta diğeri hayat ve emeklilik şirketi olmak üzere iki ayrı şirket kurulacaktı. Güneş Sigorta, Halk Sigorta, Ziraat Sigorta kurulacak sigorta şirketinin altında; Vakıf Emeklilik ve Hayat, Halk Hayat ve Emeklilik, Ziraat Hayat ve Emeklilik de kurulacak hayat ve emeklilik şirketi altında birleştirilecekti. Nitekim 2020’nin nisan ayında TVF Finansal Yatırımlar, 6 kamu şirketini satın aldı.
Geçtiğimiz hafta bu konuda yeni bir gelişme yaşandı; Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta’nın, Güneş Sigorta bünyesinde birleşmesini Sermaye Piyasası Kurulu onayladı ve Türkiye Sigorta Anonim Şirketi unvanının kullanımına da izin verildi. Hatırlatayım, Güneş Sigorta ve Halk Sigorta halka açık şirketler.
Peki, bu ne anlama geliyor. Birincisi, gerekli işlemler bittiğinde artık Ziraat, Halk ve Güneş Sigorta olmayacak, Türk Sigorta Anonim Şirketi olacak. İkincisi, sigorta ve finans pazarında tek ve güçlü bir kamu sigorta şirketi olacak.
20 YILLIK DEVİR KAPANDI DASK KAMUYA GEÇTİ
YAŞANAN ikinci önemli gelişme ise Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK), Türk Reasürans’a devredilmesi ile yaşandı. Bakın, bu konu, ‘DASK, Türk Reasürans’a geçti’ denilecek kadar basit değil. Anlatayım.
DASK, 1999 Marmara Depremi sonrasında, konutların zorunlu deprem sigortası ile sigortalanması için kuruldu. Evet, DASK, kamu kurumudur, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görev ve sorumluluğundadır; zorunlu deprem sigortası primlerini kamu belirler, DASK’ta birikin primlerin nerelerde ve nasıl değerlendirileceğine de kamu karar verir ama kurulduğundan bu yana Kurumun işletmeciliğini özel sektör yürüttü. Kanuna göre de 5’er yıllık dönemlerle ihaleye çıkılır ve ihaleyi kazanan sigorta ya da reasürans şirketi DASK’ın teknik ve işletim sürecini yönetir. Nitekim 2000’den, 2005’e kadar bir dönem işletmeciliğini İş Bankası iştiraki olan Milli Reasürans yönetti; 2005’den bu yana üç dönem de eski adıyla Garanti Sigorta, şimdiki adıyla da Eureko Sigorta yürüttü. Sonradan çıkan bir yasa ile bu durum değişti.
Şimdi ise DASK’ın işletmeciliği, sermayesinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanan ve Bakanlığa bağlı Türk Reasürans’a geçti. Böylece, 20 yıllık devir kapandı, DASK’ın işletmecisi de kamu oldu. Doğru bir hareket mi? Bence olması gereken de buydu. Çünkü DASK artık, eski DASK değil. Kamu kurumları ile işbirliği içinde olan, 11 milyar liraya yaklaşan fon büyüklüğü ve Türkiye’deki tüm konutların ve sahiplerinin en detaylı bilgilerinin toplandığı dev bir kurum. Hal böyle olunca, bunu da bir kamu kurumunun yönetmesi gerekiyor.