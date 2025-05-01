Kademeli emeklilik çıkacak mı?

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Cevap: Kademeli emeklilikle ilgili okuyuculardan çokça soru alıyorum. Öyle ki, sosyal medya hesaplarından da neden bu konuya değinmediğim, neden destek olmadığım yönünde eleştiriler geliyor. Geçmiş yazılarımda da değindim, bir kere daha tekrarlayayım.

2023 yılında 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanların EYT’den yararlanıp emekli olmalarına imkân tanındı ve 2 milyondan fazla kişi emekli oldu, şartları yerine getirenler bundan sonra da emekli olmaya devam edecek. Bu duruma, 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar kendilerine haksızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki gösteriyor ve bu haksızlığın da giderilmesini talep ediyorlar. Hatta, ‘Emeklilikte Tarihe Takılanlar’ adında dernek kurup, raporlar hazırlayıp, seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Talepleri de; kademeli emeklilik. Yaş şartının ilk işe giriş tarihine göre yeniden düzenlenmesini ve 58-60 yaş şartının kaldırılmasını istiyorlar.

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Ortada bir haksızlık var mı; var. Takip ediyorum hemen hemen her gün bu konu gündemde. Gündemde olduğu için de birileri, ‘şu tarihte çıkacak, bu tarihte çıkacak’ gibi tarihler veriyor. Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Cevdet Akay, 3 Mart tarihinde, kademeli emeklilik düzenlemesi yapılması için Meclis’e kanun teklifi sundu.

Gelelim, okuyucum gibi birçok kişinin merak ettiği sorunun cevabına. Hükümetin, kademeli emeklilik ile ilgili bir çalışması yok, hatta hükümetin gündeminde kademeli emeklilik yok. Öyle ki, EYT’nin bütçe ve sosyal güvenlik sistemi üzerindeki olumsuz etkileri daha çok konuşuluyor. Bu çerçevede bugünden yarına, kademeli emekliliğin gündemde olmayacağını söyleyebilirim. Biliyorum, milyonlarca çalışanın duymak istediği cevap bu değil ama durum şimdilik bu.

KIDEM TAZMİNATINA YEMEK YARDIMI EKLENİR

Soru: Küçük bir işyeri olan işverenim. Çalışanlarıma her ay maaş dışında 5 bin TL’lik yemek kartı veriyorum. 30 Mayıs 2025’te işi kapatıp tasfiye ediyorum. Yemek kartı ödemeleri kıdem tazminatları ödemelerine dahil edilir mi? Brüt maaş üzerine yemek kartı bedeli ilave edilerek kıdem tazminatı matrahı hesaplanır mı? Turan Y.

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Cevap: Kıdem tazminatı, çalışılan her tam yıl için 30 günlük giydirilmiş ücret (ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ödemelerin dahil olduğu ücret) üzerinden hesaplanıyor ve brüt ücret ile çalışılan yılın çarpımı sonucu alınacak kıdem tazminatı toplamına ulaşılıyor. İşçiye verilen yemek ve yol yardımı da kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücretin tespitinde hesaba katılır. Yemek yardımı kaç gün veriliyorsa hesaplama da ona göre yapılır. Yani işçiye sağlanan yemek ve yol yardımı kıdem tazminatında hesaba katılırken, çalışanın ayda fiilen kaç gün işe gittiğine göre bu günlere denk gelen yemek yardımı hesaplanır. Yemek yardımı brüte çevrilmeden, kıdeme esas giydirilmiş brüt ücrete eklenerek, kıdem tazminatı hesaplanır.

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MALULEN EMEKLİ OLAMAZSINIZ

Soru: SGK emeklisiyim ve bir firmada çalışmaktayım. İşe girişim 7 Eylül ve 28 Eylül’de iş kazası geçirdim, raporluyum. SGK’ya başvursam malulen emekli olabilir miyim? Ercan S.

Cevap: Bir işverene bağlı işçi olarak çalışanlar, kendi adına Bağ-Kur’lu olarak çalışanlar ve kamu görevlileri; çalışma gücünü ya da iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle meslekte çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybetmesi halinde malulen emekliliğe ya da sakatlık nedeniyle emekliliğe hak kazanıyor. Siz zaten emeklisiniz. Bu yüzden kolunuzun kırılmasına neden olan kaza iş kazası ise rapor parası alabilirsiniz.

FAZLA YATAN PRİMLERİNİZİ İADE ALABİLİRSİNİZ

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Soru: Temmuzda şartları tamamlayıp emekli olacağım. Sigortalı olduğum dönemde 3 ayrı şirketten sigortalıydım ve primlerim de tavandan yatırıldı. Primleri geri alabilme şansım olur mu? Bunun için müracaat edeyim mi? Tahsin G.

Cevap: Çalışan adına SGK’ya, sigorta primine esas kazanç üst sınırını aşan ödeme yapılmışsa, aşan kısım iade alınabilir. Yüksek ücret alanların primleri de tavandan yatar ve tavanı aşan kısım için iade istenebilir. Aynı şekilde birden fazla işyerinde çalışan kişilerin ödedikleri primler de tavanı aşarsa, fazla ödenen tutar SGK’dan geri alınabilir. Temmuz ayında emeklilik için başvurduğunuzda fazla primlerinizi hesaplatıp, iadesini isteyeceksiniz.