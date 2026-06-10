İşveren çalışanlarını kamera ile takip edebilir mi?

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Bunları da işverenler, çalışanın açık rızası ile yaptıklarını iddia ediyor. Çalışanlar ise her fırsatta bu uygulamaların gizliliğin ihlali, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde tutulduğunu gerekçe göstererek itiraz ediyor; özellikle de parmak izi, yüz tanıma gibi uygulamalara...

İşyerlerinin kameralar ile denetlenmesinin ana amacı ise iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, iş kazalarının önlenmesi, çalışma koşullarının denetlenmesi, hem işyerinin hem de çalışanların güvenliğinin sağlanması ve suçun tespitini sağlamak. Amaç buyken, bazı işyerlerinin bu durumu suistimal ettikleri de bir gerçek. Peki, işyerlerindeki bu uygulamalar hukuka uygun mu, çalışanların hakları neler?

KVKK’DAN İŞVERENLERE ÖNEMLİ UYARI GELDİ

Geçtiğimiz günlerde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), işyerlerindeki kamera sistemlerinin hukuka aykırı olarak veya amacı dışında kullanıldığına dair kendisine gelen şikayetler üzerine tavsiye kararı yayımladı. Şunu belirteyim, KVKK, işveren ile çalışan arasındaki anlaşmazlığa neden olan bir konuda ilk kez tavsiye kararı aldı. Böylece, işverenin aldığı bu önlemlerin çalışanların kişisel verilerini ihlal edip etmediği ve hukuka uygun olup olmadığının sınırları çizildi. KVKK’nın tespitlerinden önemli bulduklarımı maddeler halinde paylaşayım.

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Güvenlik kameraları ile çalışanların veya kişilerin görüntü kaydının alınması açık bir şekilde kişisel veri işleme faaliyeti sayılıyor. Bunun hukuki bir dayanağının bulunması, yine hukuka uygun şekilde işlenmesi gerekiyor.

KAYIT İÇİN ÇALIŞANIN RIZASI GEREKİYOR MU?

İşyerinin görüntü kaydı alabilmesi için çalışanın açık rızası gerekiyor. Ancak burada istisnai bir durum var. Çalışanlar, genellikle, ‘benim açık rızam yok, benden izin almadılar, belge imzalamadım’ diyerek itiraz ediyor. Zorunlu olması, kişilerin verilerinin işlenmesinin gerekli olması, çalışanların temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesi halinde çalışanın açık rızası olmadan da kameralar aracılığı ile kişisel veriler işlenebilir.

Diğer taraftan işverenin de bazı sorumlulukları bulunuyor. Çalışanların psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri, araç ve gereçleri bulundurmaları da gerekiyor. Bunu da yasa söylüyor.

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Bu kapsamda işveren, işyerinde güvenlik kamerası kullanabilir ancak kameralarla işlenecek verileri minimumda tutması gerekiyor.

PERFORMANS KAMERAYLA TAKİP EDİLEMEZ

İşveren, güvenlik kameralarını, işyerinin güvenliğini sağlamak, suçları tespit etmek, çalışanların iş sağlığını ve güvenliğini korumak için kullanabilir. Ancak, çalışanların işe devam durumu veya performansını izleme gibi amaçlarla kullanamaz. KVK, kameralarla çalışanların verimli çalışıp çalışmadığının denetlenmesini, meşru bir amaç olarak değerlendirmiyor.

İşveren, işyerinin giriş-çıkışına, güvenlik riski bulunan yerlere kamera yerleştirebilir ancak soyunda odası, mescit, dinlenme alanları gibi çalışanın özel alanlarına kamera sistemi kuramaz.

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İşyerindeki tüm alanları kapsayan geniş açılı ve yüz odaklı kayıtlar yapılamaz. Ses kayıt özelliği olan kameralar özel hayatın gizliliğine müdahale olduğundan kullanılmamalı.

Kameraların kayıt altına alınan görüntüleri saklama süresi kısa olmalı, en kısa sürede veriler imha edilmeli.

Bu kriterlere uymayan işverenler idari para cezasına çarptırılacak. Ceza tutarı 1 milyon TL’ye kadar çıkıyor.