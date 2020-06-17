İşveren 4 ay telafi çalışması yaptırabilir

Soru: Koronavirüsten kronik hastalığım sebebiyle 67 gün idari izine çıkarıldım. 1 Haziran’da iş başı yaptım. İşyerim çalışmadığım günleri yıllık izinden sayarak ve fazla çalışarak benden istiyor. Benim durumum nedir? Ahmet D.
Cevap: İdari izinler yıllık izinden düşülemez. Yıllık izin ayrıdır, idari izin ayrıdır. Ancak işveren, idari izinli olduğunuz günler için sizden telafi çalışması isteyebilir. Yeni düzenleme ile telafi çalışmasının süresi de 4 aya çıkarıldı.
47 YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİYORSUNUZ
Soru: 15.09.1990 SGK girişliyim. 90 ve öncesi 48 yaşta emekliliğe hak kazanır diye biliyordum. E-devletten ne zaman emekli olabilirim diye sorgulatınca 47 yaş olarak çıkıyor. SGK’nın sitesine sorgulattığımda 52 yaş çıkıyor. Hangi bilgi doğru, ben ne zaman emekli olabiliyorum? Emel G.
Cevap: SSK’lı kadın çalışanların, 24.05.1990-23.05.1991 arasında ilk işe girişi olanların, 20 yıllık sigorta süresini tamamlayıp, 5.450 gün prim ödemeleri halinde 47 yaşını doldurduklarında emekli olabiliyorlar. SGK’da farklı bir tarih çıkmasının prim gün sayısının yeterli olmaması ya da çalıştığınız işyerlerinin sigortayı yapmaması gibi nedenleri olabilir. Hizmet dökümünüzle SGK’ya başvurmanız gerekiyor.
İŞTEN ÇIKAMAZSINIZ, KIDEMİNİZİ ALAMAZSINIZ
Soru: 07.08.1981 doğumluyum. İlk işe girişim 01.07.1997, 5.659 prim günüm var, 3600 gün 15 yıl şartlarını tamamladım kıdem tazminatı almak için SGK’dan yazı alıp işverene vermek istiyorum. Korona nedeniyle işçi çıkarmanın yasakken bunu yaparak çıkışımı isteyebilir miyim, tazminat konusunda zarara uğramak istemiyorum? Rukiye Ö.
Cevap: Henüz emekliliği haketmemişsiniz ve emeklilik yaşına kadar daha çok süreniz var. Dolayısıyla emekli olup, işyerinizden ayrılma hakkınız bulunmuyor. Bu durumda da kıdem tazminatını işverenden alma hakkınız olmuyor. Bu süreçte işten ayrılma hakkınız da bulunmuyor. İşten çıkışınızı isteyemezsiniz.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BUGÜNKÜ ŞEKLİYLE DEVAM ETMEYECEK
Soru: Emekliliği hak etmiş, ancak emekli olmayıp çalışan biriyim. Kısa çalışma ödeneğine geçtik. Ödeneğin süresi uzayacakmış. Benim durumumda olanların haketmiş olduğumuz emeklilik aylıkları bu durumdan etkilenecek midir, maaşlarımız düşecek midir? Şengül K.
Cevap: Kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzayıp uzamayacağı kesin değil. Uzasa bile bugünkü gibi bir uygulama olmayacak; kısa çalışma ödeneğinden yararlanılmasında bazı değişiklikler olacak. Bu değişiklikler de işverene destek şeklinde olacak. Bu durumda da emekli aylıkları etkilenmez.
İŞVEREN SİZDEN HABERSİZ İZNE ÇIKARAMAZ
Soru: İşverenim 23 Mart’ta kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Diğer 7 günü yıllık izin hakkımdan habersizce kesilmiş. Bu doğru mudur? Eren N.
Cevap: İşveren, size haber vermeden ve yazılı başvurunuz olmadan ve işveren ile ortaklaşa mutabakata varmadan sizi yıllık izne çıkartamaz, çalışmadığınız günleri yıllık izinden düşemez. Eğer işyeri tamamen faaliyetini durdurmuşsa kısa çalışma ödeneği alırsınız. Çalışmayı azaltmışsa, çalıştığınız günlerin ücretini ödemek durumunda. Bu günlerde izne de çıkarsa ücretinizi
ödemek zorunda.
İşveren 4 ay telafi çalışması yaptırabilir
Soru: Koronavirüsten kronik hastalığım sebebiyle 67 gün idari izine çıkarıldım. 1 Haziran’da iş başı yaptım. İşyerim çalışmadığım günleri yıllık izinden sayarak ve fazla çalışarak benden istiyor. Benim durumum nedir? Ahmet D.
Cevap: İdari izinler yıllık izinden düşülemez. Yıllık izin ayrıdır, idari izin ayrıdır. Ancak işveren, idari izinli olduğunuz günler için sizden telafi çalışması isteyebilir. Yeni düzenleme ile telafi çalışmasının süresi de 4 aya çıkarıldı.
47 YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİYORSUNUZ
Soru: 15.09.1990 SGK girişliyim. 90 ve öncesi 48 yaşta emekliliğe hak kazanır diye biliyordum. E-devletten ne zaman emekli olabilirim diye sorgulatınca 47 yaş olarak çıkıyor. SGK’nın sitesine sorgulattığımda 52 yaş çıkıyor. Hangi bilgi doğru, ben ne zaman emekli olabiliyorum? Emel G.
Cevap: SSK’lı kadın çalışanların, 24.05.1990-23.05.1991 arasında ilk işe girişi olanların, 20 yıllık sigorta süresini tamamlayıp, 5.450 gün prim ödemeleri halinde 47 yaşını doldurduklarında emekli olabiliyorlar. SGK’da farklı bir tarih çıkmasının prim gün sayısının yeterli olmaması ya da çalıştığınız işyerlerinin sigortayı yapmaması gibi nedenleri olabilir. Hizmet dökümünüzle SGK’ya başvurmanız gerekiyor.
İŞTEN ÇIKAMAZSINIZ, KIDEMİNİZİ ALAMAZSINIZ
Soru: 07.08.1981 doğumluyum. İlk işe girişim 01.07.1997, 5.659 prim günüm var, 3600 gün 15 yıl şartlarını tamamladım kıdem tazminatı almak için SGK’dan yazı alıp işverene vermek istiyorum. Korona nedeniyle işçi çıkarmanın yasakken bunu yaparak çıkışımı isteyebilir miyim, tazminat konusunda zarara uğramak istemiyorum? Rukiye Ö.
Cevap: Henüz emekliliği haketmemişsiniz ve emeklilik yaşına kadar daha çok süreniz var. Dolayısıyla emekli olup, işyerinizden ayrılma hakkınız bulunmuyor. Bu durumda da kıdem tazminatını işverenden alma hakkınız olmuyor. Bu süreçte işten ayrılma hakkınız da bulunmuyor. İşten çıkışınızı isteyemezsiniz.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BUGÜNKÜ ŞEKLİYLE DEVAM ETMEYECEK
Soru: Emekliliği hak etmiş, ancak emekli olmayıp çalışan biriyim. Kısa çalışma ödeneğine geçtik. Ödeneğin süresi uzayacakmış. Benim durumumda olanların haketmiş olduğumuz emeklilik aylıkları bu durumdan etkilenecek midir, maaşlarımız düşecek midir? Şengül K.
Cevap: Kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzayıp uzamayacağı kesin değil. Uzasa bile bugünkü gibi bir uygulama olmayacak; kısa çalışma ödeneğinden yararlanılmasında bazı değişiklikler olacak. Bu değişiklikler de işverene destek şeklinde olacak. Bu durumda da emekli aylıkları etkilenmez.
İŞVEREN SİZDEN HABERSİZ İZNE ÇIKARAMAZ
Soru: İşverenim 23 Mart’ta kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Diğer 7 günü yıllık izin hakkımdan habersizce kesilmiş. Bu doğru mudur? Eren N.
Cevap: İşveren, size haber vermeden ve yazılı başvurunuz olmadan ve işveren ile ortaklaşa mutabakata varmadan sizi yıllık izne çıkartamaz, çalışmadığınız günleri yıllık izinden düşemez. Eğer işyeri tamamen faaliyetini durdurmuşsa kısa çalışma ödeneği alırsınız. Çalışmayı azaltmışsa, çalıştığınız günlerin ücretini ödemek durumunda. Bu günlerde izne de çıkarsa ücretinizi
ödemek zorunda.