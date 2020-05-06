İşten çıkarmama yasağı 17 Nisan’dan sonrası için

Soru: 14.04.2020 tarihinde işten çıkarıldım. Yasanın geriye dönük işlemesi söz konusu mu? Yani 15 Mart’tan sonra işten çıkarılanların fesihleri iptal edilecek mi? Volkan Özcan
Cevap: Yasa 17 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlandı ve bu tarihten sonrası için işverenler, üç ay boyunca çalışanlarını işten çıkartamayacak. Yasa geriye dönük işlemiyor. Ama işsizlik maaşına başvurabilirsiniz.
Emekliler kısa çalışma ödeneği alamaz
Soru: 19 Mart’tan itibaren ayın 31’ine kadar yıllık izine ayrıldı. 1 Nisan’dan beri de çalışmıyoruz. Emekliyim. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilecek miyiz? Abdullah Akarcalı
Cevap: Emekliler kısa çalışma ödeneğinden de, devletin ödediği nakit desteğinden de yararlanamıyor.
Yevmiye ile çalışanlar ödenek alamaz
Soru: Ticari hatlı minibüsümüz var. Yolcu olmadığı ve en fazla 6 yolcu taşıyabileceğimiz için servis saatlerimiz günlük 12 saatten 5 saate düştü. Kısa çalışma sisteminden yaralanabiliyor muyuz? Kenan Dar
Cevap: Eğer Bağ-Kur’lu değilseniz, bir şirkette 4-A’lı olarak çalışıyorsanız ve son 60 gün şirkette çalışıyorsanız ve son 3 yılda 450 gün süreyle prim ödemişseniz işvereniniz sizin için kısa çalışma ödeneğine başvurabilir. Ama günlük yevmiye ile çalışıyorsanız ödenekten yararlanamazsınız.
İşveren ihbar tazminatı ödemek zorunda
Soru: 10.01.2020 -10.04.2020 tarihi ile çalıştığım istasyonda müdür ile anlaşamadım ve beni anında işten çıkardı. Bu durumda ihbar tazminatı alabilir miyim? Ali Ceren Seymenoğlu
Cevap: Çalışma süreniz 6 aydan az olduğu için ihbar süreniz 2 hafta. Bu kurala uyulmadıysa ihbar tazminatı alacaksınız.
Evde çalışanınız 1.177 lira destek alabilir
Soru: 8 yıldır evimde 10 günden fazla çalışan statüsünde çalışanım var. Virüs salgını nedeniyle nisan ayından itibaren işe gelemiyor. Ücretsiz izne çıkarmak istiyorum. Kendisi 1.177 lira destekten faydalanabilir mi? Demet Tuncer
Cevap: Eğer çalışanınız emekli değilse ve emekli aylığı almıyorsa devletin verdiği nakit desteğinden yararlanabilir. Ücretsiz iznin verdiğiniz ayın sonuna kadar SGK il müdürlüklerine ya da Sosyal Güvenlik Merkezlerine bildirmeniz gerekiyor.
İşveren sizin için kısa çalışmaya başvurabilir
Soru: Mayıs ayında işveren benim için kısa çalışma ödeneğine başvurabilir mi? Şartlara uygun olduğum halde beni ücretsiz izine çıkarabilir mi? Kadir Melih Çiftçioğlu
Cevap: 60 gün hizmet akdine tabi iseniz ve son 3 yılda 450 gün süreyle prim ödemişseniz işveren sizin için kısa çalışma ödeneğine başvurabilir. Ücretsiz izne çıkarmadan önce kısa çalışma ödeneğine başvurması gerekir.
Primleriniz işsizlik maaşına yetmiyor
Soru: 19 Mart’ta işveren işten çıkardı. 3 yıllık kanuna göre toplam şu an 550 günüm var. İŞKUR’a başvurdum fakat işsizlik maaş alamıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim? Murat Savaş
Cevap: İşsizlik maaşından yararlanmak için iş sözleşmesinin iptalinden önceki 120 gün içinde prim ödeyerek çalışmış olmanız, son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmanız gerekiyor. Sizin prim gün sayınız işsizlik maaşından yararlanmaya imkan tanımıyor. Dolayısıyla işsizlik maaşı alamazsınız.
İşten çıkarılan nakit desteği alabilir
Soru: Turizm sektöründe çalışırken COVID-19 nedeniyle 15 Mart’ta işten çıkartıldım. Son 3 yılda 530 günüm olduğu için işsizlik alamıyorum. Yeni yasaya göre 15 Mart dahil mi hariç mi? Arif Erden
Cevap: 15 Mart tarihinden itibaren işvereni tarafından iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneği alamayan çalışanlara devlet aylık 1.177 lira nakdi ücret desteği verecek. Nakit desteğinden yararlanabilirsiniz.
Sosyal yardımdan yararlanamazsınız
Soru: Eşim 1 Nisan’da işten çıkarıldı. İşsizlik maaşı alamıyor. Yeni çıkan yasada işten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlara 3 ay 1.177 lira verileceği söylenmişti. İŞKUR’a gittiğimizde bilgilerinin olmadığını söylediler. Üçüncü faz sosyal yardıma başvurursak ve çıkarsa 3 ay 1.177 lira alma hakkımızı kaybeder miyiz? Önder Uzuner
Cevap: 15 Mart tarihinden itibaren işvereni tarafından iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneği alamayan çalışanlara devlet aylık 1.177 lira nakdi ücret desteği verecek. İşsizlik ödeneği için önceden başvuranların yeniden başvuruda bulunmasına gerek yok, İŞKUR ödemeyi otomatik olarak yapacak. İŞKUR’dan neden böyle bir cevap aldığınızı bilemem ama yeni yasa bu hakkı size tanıyor. 1.177 lira destekten yararlanırsanız üçüncü faz sosyal yardımdan yararlanamazsınız.
İşten çıkarmama yasağı 17 Nisan’dan sonrası için
Soru: 14.04.2020 tarihinde işten çıkarıldım. Yasanın geriye dönük işlemesi söz konusu mu? Yani 15 Mart’tan sonra işten çıkarılanların fesihleri iptal edilecek mi? Volkan Özcan
Cevap: Yasa 17 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlandı ve bu tarihten sonrası için işverenler, üç ay boyunca çalışanlarını işten çıkartamayacak. Yasa geriye dönük işlemiyor. Ama işsizlik maaşına başvurabilirsiniz.
Emekliler kısa çalışma ödeneği alamaz
Soru: 19 Mart’tan itibaren ayın 31’ine kadar yıllık izine ayrıldı. 1 Nisan’dan beri de çalışmıyoruz. Emekliyim. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilecek miyiz? Abdullah Akarcalı
Cevap: Emekliler kısa çalışma ödeneğinden de, devletin ödediği nakit desteğinden de yararlanamıyor.
Yevmiye ile çalışanlar ödenek alamaz
Soru: Ticari hatlı minibüsümüz var. Yolcu olmadığı ve en fazla 6 yolcu taşıyabileceğimiz için servis saatlerimiz günlük 12 saatten 5 saate düştü. Kısa çalışma sisteminden yaralanabiliyor muyuz? Kenan Dar
Cevap: Eğer Bağ-Kur’lu değilseniz, bir şirkette 4-A’lı olarak çalışıyorsanız ve son 60 gün şirkette çalışıyorsanız ve son 3 yılda 450 gün süreyle prim ödemişseniz işvereniniz sizin için kısa çalışma ödeneğine başvurabilir. Ama günlük yevmiye ile çalışıyorsanız ödenekten yararlanamazsınız.
İşveren ihbar tazminatı ödemek zorunda
Soru: 10.01.2020 -10.04.2020 tarihi ile çalıştığım istasyonda müdür ile anlaşamadım ve beni anında işten çıkardı. Bu durumda ihbar tazminatı alabilir miyim? Ali Ceren Seymenoğlu
Cevap: Çalışma süreniz 6 aydan az olduğu için ihbar süreniz 2 hafta. Bu kurala uyulmadıysa ihbar tazminatı alacaksınız.
Evde çalışanınız 1.177 lira destek alabilir
Soru: 8 yıldır evimde 10 günden fazla çalışan statüsünde çalışanım var. Virüs salgını nedeniyle nisan ayından itibaren işe gelemiyor. Ücretsiz izne çıkarmak istiyorum. Kendisi 1.177 lira destekten faydalanabilir mi? Demet Tuncer
Cevap: Eğer çalışanınız emekli değilse ve emekli aylığı almıyorsa devletin verdiği nakit desteğinden yararlanabilir. Ücretsiz iznin verdiğiniz ayın sonuna kadar SGK il müdürlüklerine ya da Sosyal Güvenlik Merkezlerine bildirmeniz gerekiyor.
İşveren sizin için kısa çalışmaya başvurabilir
Soru: Mayıs ayında işveren benim için kısa çalışma ödeneğine başvurabilir mi? Şartlara uygun olduğum halde beni ücretsiz izine çıkarabilir mi? Kadir Melih Çiftçioğlu
Cevap: 60 gün hizmet akdine tabi iseniz ve son 3 yılda 450 gün süreyle prim ödemişseniz işveren sizin için kısa çalışma ödeneğine başvurabilir. Ücretsiz izne çıkarmadan önce kısa çalışma ödeneğine başvurması gerekir.
Primleriniz işsizlik maaşına yetmiyor
Soru: 19 Mart’ta işveren işten çıkardı. 3 yıllık kanuna göre toplam şu an 550 günüm var. İŞKUR’a başvurdum fakat işsizlik maaş alamıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim? Murat Savaş
Cevap: İşsizlik maaşından yararlanmak için iş sözleşmesinin iptalinden önceki 120 gün içinde prim ödeyerek çalışmış olmanız, son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmanız gerekiyor. Sizin prim gün sayınız işsizlik maaşından yararlanmaya imkan tanımıyor. Dolayısıyla işsizlik maaşı alamazsınız.
İşten çıkarılan nakit desteği alabilir
Soru: Turizm sektöründe çalışırken COVID-19 nedeniyle 15 Mart’ta işten çıkartıldım. Son 3 yılda 530 günüm olduğu için işsizlik alamıyorum. Yeni yasaya göre 15 Mart dahil mi hariç mi? Arif Erden
Cevap: 15 Mart tarihinden itibaren işvereni tarafından iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneği alamayan çalışanlara devlet aylık 1.177 lira nakdi ücret desteği verecek. Nakit desteğinden yararlanabilirsiniz.
Sosyal yardımdan yararlanamazsınız
Soru: Eşim 1 Nisan’da işten çıkarıldı. İşsizlik maaşı alamıyor. Yeni çıkan yasada işten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlara 3 ay 1.177 lira verileceği söylenmişti. İŞKUR’a gittiğimizde bilgilerinin olmadığını söylediler. Üçüncü faz sosyal yardıma başvurursak ve çıkarsa 3 ay 1.177 lira alma hakkımızı kaybeder miyiz? Önder Uzuner
Cevap: 15 Mart tarihinden itibaren işvereni tarafından iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneği alamayan çalışanlara devlet aylık 1.177 lira nakdi ücret desteği verecek. İşsizlik ödeneği için önceden başvuranların yeniden başvuruda bulunmasına gerek yok, İŞKUR ödemeyi otomatik olarak yapacak. İŞKUR’dan neden böyle bir cevap aldığınızı bilemem ama yeni yasa bu hakkı size tanıyor. 1.177 lira destekten yararlanırsanız üçüncü faz sosyal yardımdan yararlanamazsınız.