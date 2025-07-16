İşte yeni çalışma hayatı

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ÇALIŞMA hayatı ve sosyal güvenlik alanında önemli değişiklikler içeren kanun, pazartesi günkü Resmi Gazete’de yayımlanarak, uygulamaya girdi. Kanunla, çalışanların yıllık izinlerinden işçiye işveren tarafından yapılacak bildirimlere, yurtdışında yaşayanların sosyal güvenlik uygulamasından, emeklilere ödenen aylıklara kadar birçok konuda yeni düzenlemeye gidildi. Bunlar arasında çalışanların haftalık izni konusu bir süredir kamuoyunun gündeminde ve kafa karışıklığına da neden oldu. Öyle ki, okuyuculardan, ‘yıllık izin süreleri kısaltıldı mı, haftasonu tatilinde değişiklikler mi oldu?’ gibi çokça soru alıyorum. Öncelikle belirteyim, çalışanların haftasonu izin günlerinde ve sürelerinde bir değişiklik yapılmadı. Ancak, yeni düzenleme ile turizm alanında çalışanların hafta tatilinde bir değişikliğe gidildi. Şöyle ki, turizm sektöründe çalışanlar, haftalık izinlerini 10 günlük süre içerisinde kullanabilecek.

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HAFTA TATİLİ 10 GÜNDE BİR OLACAK

* Peki, bu ne anlama geliyor? Malum, çalışanlar, haftalık 45 saatlik çalışma sürelerini tamamladıklarında hafta tatilini hak ediyorlar ve haftada 7 günlük zaman dilimi içinde de bu tatil haklarını kullanıyorlar. Turizmde ortaya çıkan ihtiyaç nedeniyle bu alanda çalışanların hafta tatilinde yeni düzenleme yapıldı. Sadece Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde çalışan personel, haftalık izinlerini 10 günlük süre içerisinde kullanabilecek.

* Buna göre, 45 saatlik çalışma süresinin tamamlandığı gün, hafta tatiline hak kazanan çalışan, hak kazandığı hafta tatilini yazılı talebi veya onayı ile tatile hak kazandığı günü takip eden 4 gün içerisinde (10+1) kullanabilecek. Altını çizmekte fayda var bu durumdan işçinin yazılı talebi ve onayı olması gerekiyor. Özetleyecek olursam, çalışanların haftalık tatil sürelerinde kısaltmaya veya değişikliği gidilmedi, sadece turizm sektöründe çalışanlar için haftalık izinlerini 10 günlük süre içinde kullanabilmelerine yönelik bir düzenleme yapıldı.

ELEKTRONİK BİLDİRİMLER

* Yeni düzenleme ile işveren tarafından işçilere yapılan bildirimlerin elektronik ortamda yapılmasına imkân tanındı. Mevcut uygulamada, çalışana yapılan tüm bildirimlerin yazılı ve imzalı olması gerekiyor. Uygulamaya giren kanun ile iş sözleşmesinin feshini doğuracak bildirimler hariç geri tüm bildirimler elektronik posta ile yapılacak ve bu şekilde yapılan bildirimler yazılı ve ıslak imzalı sayılacak, hukuken de geçerli sayılacak. Tabi, bildirimlerin elektronik ortamda yapılabilmesi için çalışanın da onayının olması gerekiyor. İş sözleşmesinin feshi sonucu doğuracak bildirimler ise her şart altında yazılı yapılacak.

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YURTDIŞI ÇALIŞANLARA YÖNELİK DÜZENLEME

* Yeni düzenleme ile yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekliler ve hak sahiplerine ödenecek asgari aylık ödeme işlemlerine yönelik düzenlemelerde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkili olacak. Hatırlatayım, son yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liraya yükseltilmişti.

* Yeni düzenlemelerden biri de yurtdışında yaşayanların sosyal güvenlik işlemlerini yönelik. Böylece yurtdışında yaşayan sigortalıların, sosyal güvenlik işlemlerine erişimi kolaylaşacak. Bu kapsamda, yurtdışında yaşayanlar SGK’ya yapacakları başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirlikleri ve ataşelikler aracılığı ile yapabilecek, bulundukları yerde sosyal güvenlik hizmetlerine ulaşabilecek. Artık, yurtdışında yaşayanların posta yoluyla başvuru yapmasına gerek kalmayacağı gibi sosyal güvenlik işlemleri için Türkiye’ye gelmelerine de gerek kalmayacak.