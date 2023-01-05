İşte tüm emeklilerin zamlı maaşları

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GÖREVDEKİ memurlar ve tüm emekliler 2023 ocak ayı maaşlarını yüzde 30 zamlı alacak. TÜİK’in açıkladığı 2022’nin son 6 aylık yüzde 15.40 enflasyona göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarını yüzde 15.40 zamlı alacaktı. Görevdeki memurlar ile memur emeklileri ise maaşlarını toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 16.40 zamlı alacaklardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevdeki memurlar, memur emeklileri ve tüm emekliler için maaş artış oranının yüzde 30 olarak uygulanacağını açıkladı. Böylece memur ve emeklisine 13.60 puan, işçi, Bağ-Kur, tarım emeklisine de 14.60 puan refah payı verilmiş oldu.

Hem memur ve emeklileri hem de SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri ocak ve temmuz olmak üzere senede iki defa maaşlarını zamlı alıyor. Maaş zammı da geçmiş 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. 6. Dönem Toplu Sözleşmeye göre 2023’ün Ocak-Haziran döneminde memur emeklileri maaşlarını yüzde 8 zamlı alacak; 2022’in ikinci altı alında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 7’yi geçmesi halinde de aradaki fark emekli zamlarına eklenecekti. TÜİK’in açıkladığı 2022’nin Temmuz-Aralık, 6 aylık, yüzde 15.40’lık, enflasyona göre, memur ve emeklileri için yüzde 8.40’lık enflasyon farkı oluşmuştu. Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 8’lik zam da eklendiğinde enflasyon farkı ile birlikte memur ve emeklileri yeni senede maaşlarını yüzde 16.40 zamlı alacaktı.

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EN DÜŞÜK AYLIK 5.500 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise emekli maaşlarının yüzde 30 oranında artacağını açıkladı.

Benzer şekilde, işçi, esnaf, tarım emeklileri de memurlar gibi ocak-haziran ve temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Maaş zammı da TÜİK’in açıkladığı geçmiş 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. 2022’nin son 6 aylık enflasyonu yüzde 15.40 olarak açıklandı. Buna göre de SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri yeni senede maaşlarını yüzde 15.40 zamlı alacaktı, ancak son yapılan açıklama ile yüzde 30 zamlı alacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması ile birlikte en düşük emekli aylığı da 5.500’liraya yükseldi. 2022’nin ocak ayında en düşük emekli maaşı 2.500 liraya, temmuz ayında da 3.500 lira yükseltilmişti. Böylece en düşük emekli aylığı 2023’ün Ocak ayında yüzde 57 artırılmış oldu. Yeni zamla birlikte en düşük memur emeklisinin aylığı ise ek ödeme dahil 7.800 liraya çıkacak.

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Yüzde 30 zamla birlikte en düşük memur maaşı da 11.836 liraya yükselecek.

MEMURLARIN YENİ MAAŞLARI

Yeni zamla birlikte 2023’ün Ocak ayında derece ve kıdemine göre, ek ödemeler hariç; üniversite mezunu şube müdürünün maaşı (1/4) 20.602 liraya, üniversite mezunu memurun (9/1) maaşı 12.619 liraya, uzman öğretmenin (1/4) 16.776 liraya, öğretmenin (1/4) 15.958 liraya, başkomiserin (3/1) maaşı 20.553 liraya, polis memurunun (8/1) maaşı 17.871 liraya, uzman doktorun (1/4) 24.508 liraya, üniversite mezunu hemşirenin (5/1) 15.376 liraya, mühendisin (1/4) 21.066 liraya, lise mezunu teknisyenin (11/1) 13.130 liraya, profesörün (1/4) 33.779 liraya, araştırma görevlisinin (7/1) 19.904 liraya, vaizin (1/4) 16.577 liraya, avukatın (1/4) 20.130 liraya çıkacak.

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EK GÖSTERGE ARTIŞI

Memur emeklileri ocak ayında ek gösterge artışından da yararlanacak. Ek göstergeye ilişkin yasal düzenleme 2022’nin temmuz ayının başında Meclis’ten geçerek yasalaşmıştı ve uygulama ocak ayında olacak. 2023’ün Ocak ayında memur emeklilerinin ek göstergeleri artacak, bu da emekli maaşlarına yüzde 20 oranında yansıyacak. Ek göstergeye göre 234 lira ile 2.000 lira arasında emekli maaşlarında artış olacak. Ek göstergesi 3000’den 3600 çıkan ve 25 yıl hizmeti olanlarda 1.200 lira civarında artış olurken, 30 hizmet yılı olanda bu tutar 1.600 liraya kadar çıkacak.

EK ÖDEMELER DE ARTTI

Yüzde 30’luk zam ile birlikte tüm emeklilere her ay ödenen ek ödeme tutarı da artacak. Vergi iadesi 2006 yılında kaldırıldı, ek ödeme uygulamasına geçildi. Halen halk arasında vergi iadesi diye geçiyor ama doğrusu ek ödeme. Memur, işçi, Bağ-Kur, tarım emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanlar bu ödemeden yararlanıyor. Böylece 2022 Temmuz ayında 12 bin lira maaş alan emekli memurun 2023 Ocak ayında maaşı 3 bin 600 lira artarken, ek ödemesi de 624 lira artacak. Böylece emeklinin eline 16 bin 224 lira geçecek.

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YARIN: GÖREVDEKİ MEMURLARIN ZAMLI MAAŞLARI