İşte trafikte sigortasız dolaşan araçlar

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Trafikte toplam araç sayısı 27.7 milyon. Bunların 5.6 milyonu trafik sigortası olmadan trafikte dolaşıyor. Yani, trafikteki toplam araçların yüzde 20’si sigortasız. Peki, bundan birkaç yıl öncesine kadar durum neydi? Araçların yüzde 25’i sigortasızdı ki, bu oran yüzde 30’lara kadar çıkmıştı. Şimdilerde ise yüzde 20’lerde. Evet, zorunlu sigortadan bahsediyorsak, bu oran da yüksek ama geçmişe göre mukayese edilirse, sigortasız araç sayısı azalıyor.

DÖRT OTOBÜSTEN BİRİ SİGORTASIZ

Demek ki, neymiş, trafik sigortasındaki fiyat artışları, sigortasız araç sayısını artırmıyormuş. Çünkü son birkaç yılda her şeyin değeri arttı. Trafikte başkasının aracına vereceğiniz zarar karşısında ödenecek bedel ya da ölümlü kazaya karıştığınızda ödenecek bedeni tazminatlar ciddi boyutlara ulaştı. O nedenle trafikte hiçbir sürücü sigortasız dolaşacak kadar cesur değil.

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Şimdi diyeceksiniz ki, ne güzel işte, trafikte, sigortasız araç sayısı azalıyor. Öyle de maalesef başka sorun ortaya çıktı. Araç bazında bakıldığında durun vahim. Mesela, son dönemde kazaların sıkça yaşandığı yolcu otobüslerinde sigortasızlık oranı yüzde 29’a yakın. Daha açık bir anlatımla, neredeyse her 4 otobüsten 1’i sigortasız. Bu durum hem otobüsle seyahat edenleri hem de otobüslerle kazaya karışan diğer tüm araç sahiplerini olumsuz etkileyecek bir durum. Düşünsenize, otobüsün sürücüsü uyuya kalıyor, kazaya karışıyor, en ez üç beş araca ve o araçlardaki kişilere zarar veriyor ama otobüsün trafik sigortası yok.

MOTOSİKLETLERDE DURUM VAHİM

Bitmedi; daha da vahimi var. Motosikletler... Trafikteki toplam motosiklet sayısı 4 milyon 660 bine yakın. Bunların sadece 1.6 milyonunun trafik sigortası var, 3 milyonu sigortasız. Başka bir ifadeyle motosikletlerin yüzde 66’sına yakını trafikte sigortasız dolaşıyor. Daha da vahimini söyleyeyim. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün rakamlarına baktım. Sadece bu yılın 7 aylık döneminde, ölümlü ve yaralanmalı kazalarda en çok kazaya karışan araç türleri arasında ilk sırayı otomobiller alırken; ikinci sırada motosikletler geliyor. 7 ayda 48 bine yakın motosiklet ölümlü ve yaralanmalı kazaya karışmış.

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Bu kadar kazaya karışan bir araç grubunun neredeyse dörtte üçünün sigortası yok. Açıkça söyleyeyim, bu durum toplum için ciddi tehlikedir. Anlayacağınız, trafikte, motosikletle kazaya karışmayın derim, mağdur olursunuz. Konu otobüsler ve motosikletlerse, mutlaka denetimlerin sıkılaştırılması gerekiyor. Hele ki, trafikte hem kendi canını hem de başkalarının canını hiçe sayarak, ya kaldırımlardan ya araç aralarından gitmeye çalışan motosikletler konusunda tedbir alınmalı.

BU İLLERE DİKKAT!

Hazır yeri gelmişken, sürücülere bir uyarıda da bulunayım. Belli iller var ki, buralarda yaşıyorsanız ya da bu illere gideceksiniz; aman dikkat edin. Çünkü sıralayacağım illerde sigortasız araç oranı çok yüksek. Hangi iller mi? İlk sırada Şanlıurfa geliyor. Şanlıurfa’da, trafikteki araçların yüzde 42’si sigortasız. Sigortasız araç sayısının fazla olduğu diğer iller; Iğdır, Kilis, Burdur, Afyon, Şırnak, Karaman, Ardahan, Manisa, Çanakkale. Bu illerde trafikteki araçların yüzde 30 ila yüzde 35’i sigortasız.