İşte trafik sigortasındaki değişikliğin detayları

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Konu hakkında çıkan haber ve yorumlara bakıyorum da değişikliklerin tam olarak anlaşılmadığı görülüyor. Yeni düzenlemenin önemini, kimi, nasıl etkileyeceğini anlatayım. Nitekim SEDDK’da bu konuda kamuoyu bilgilendirmesi yaptı. Önce neden ihtiyaç duyulduğuna dair bilgi veriyim.

SEDDK, kazalarda, trafik sigortasından alınan değer kaybı tazminatının vatandaşla sigorta şirketleri arasında uyuşmazlığa dönüştüğünü ve uyuşmazlıkların ağırlıklı nedeninin de kendilerine hasar aracısı diyen birtakım örgütlü yapıların vatandaşları yanlış yönlendirmesinden kaynaklandığını tespit etti. SEDDK, 1 Nisan’da, yeni düzenlemeye giderek, kazalarda sigortada hasar süreçlerinden eksper uygulamasına ve değer kaybı tazminatına kadar köklü değişiklikler yaptı. Bu değişiklikler iki ilde pilot uygulama olarak başlatıldı ve 1 Temmuz’a kadar da devam edecek.

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İşte, geçen cuma, Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Temmuz’da uygulamaya girecek yeni düzenleme bunun devamı niteliğinde. Ayrıca trafik sigortasında yeni değişiklikler de yapıldı. Nelerin değiştiğini gerekçeleri ile madde madde anlatayım.

DEĞER KAYBI TAZMİNATI DEĞİŞTİ

En önemli değişiklik değer kaybı tazminatında. Trafik kazasında araçta oluşan maddi hasarı tespit edecek eksper, merkezi sistem üzerinden otomatik olarak atanacak ve eksper trafik sigortasından ödenecek maddi tazminat tutarını hesaplarken, aynı eksper aynı anda ve aynı raporda, araçta oluşan değer kaybı tazminatını da hesaplayacak. Araç hasarı için başvuran vatandaş, değer kaybı talebinde de bulunmuş sayılacak. Böylece hasar aracılarına falan gerek kalmayacak. Sigorta eksperi, değer kaybı tazminatını, aracın markası, yaşı, modeli, kullanılmışlık düzeyi, hasar gördüğü kısımları gibi kriterlere göre hesaplayacak. Sigorta şirketi de hesaplanan değer kaybı tutarını, eksper raporu kendine ulaştığının ertesi günü hak sahibine bildirecek.

SAKATLIK TAZMİNATINA DÜZENLEME

Trafik sigortasından ödenen sağlık giderlerinde de değişikliğe gidildi. Trafik kazasında yaralananların tüm tedavi giderleri SGK’nın sorumluluğunda; sigortacıların sorumluluğu bulunmuyor. Yararlanan kişinin sürekli sakatlık raporu öncesi ve sonrası bakıcı giderleri sigortanın sağlık teminatından karşılanacak. Kazada yaralanan kişiye geçici iş göremezlik ve sürekli sakatlık ödemeleri, trafik sigortasının sakatlık teminatından ödenecek.

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Hasarlı aracın onarımında orijinal parça kullanılacak ancak araç sahibinin onayının alınması ve hasar gören parçanın orijinali ile değiştirilmesine imkân olmaması halinde yeniden kullanılabilir veya eşdeğer parça kullanılabilecek.

Vatandaş trafik sigortasından hasar başvurusu yaparken zorunlu olarak e-Devlette kayıtlı cep telefonunu verecek. Böylece ödenecek tazminat hakkında hak sahibi bilgilendirilecek.

Trafik sigortasında yapılan yeni düzenlemeler böyle. Önümüzdeki günlerde yeni düzenlemeler de yapılacak. Onlara da sonraki yazımda değineceğim.