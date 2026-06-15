×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
HABERLERYazarlarNoyan Doğanİşte trafik sigortasındaki değişikliğin detayları
Noyan Doğan

Noyan Doğan

noyandogan@hurriyet.com.tr
Yazarın Tüm Yazıları

İşte trafik sigortasındaki değişikliğin detayları

#Trafik Sigortası#Sigorta#Resmi Gazete

Zorunlu trafik sigortasında değişiklikler içeren yeni düzenleme, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), tarafından Resmi Gazete’de yayımlandı; 1 Temmuz’da da uygulamaya girecek.

Haberin Devamı

Konu hakkında çıkan haber ve yorumlara bakıyorum da değişikliklerin tam olarak anlaşılmadığı görülüyor. Yeni düzenlemenin önemini, kimi, nasıl etkileyeceğini anlatayım. Nitekim SEDDK’da bu konuda kamuoyu bilgilendirmesi yaptı. Önce neden ihtiyaç duyulduğuna dair bilgi veriyim.

SEDDK, kazalarda, trafik sigortasından alınan değer kaybı tazminatının vatandaşla sigorta şirketleri arasında uyuşmazlığa dönüştüğünü ve uyuşmazlıkların ağırlıklı nedeninin de kendilerine hasar aracısı diyen birtakım örgütlü yapıların vatandaşları yanlış yönlendirmesinden kaynaklandığını tespit etti. SEDDK, 1 Nisan’da, yeni düzenlemeye giderek, kazalarda sigortada hasar süreçlerinden eksper uygulamasına ve değer kaybı tazminatına kadar köklü değişiklikler yaptı. Bu değişiklikler iki ilde pilot uygulama olarak başlatıldı ve 1 Temmuz’a kadar da devam edecek.

Haberin Devamı

İşte, geçen cuma, Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Temmuz’da uygulamaya girecek yeni düzenleme bunun devamı niteliğinde. Ayrıca trafik sigortasında yeni değişiklikler de yapıldı. Nelerin değiştiğini gerekçeleri ile madde madde anlatayım.

DEĞER KAYBI TAZMİNATI DEĞİŞTİ

En önemli değişiklik değer kaybı tazminatında. Trafik kazasında araçta oluşan maddi hasarı tespit edecek eksper, merkezi sistem üzerinden otomatik olarak atanacak ve eksper trafik sigortasından ödenecek maddi tazminat tutarını hesaplarken, aynı eksper aynı anda ve aynı raporda, araçta oluşan değer kaybı tazminatını da hesaplayacak. Araç hasarı için başvuran vatandaş, değer kaybı talebinde de bulunmuş sayılacak. Böylece hasar aracılarına falan gerek kalmayacak. Sigorta eksperi, değer kaybı tazminatını, aracın markası, yaşı, modeli, kullanılmışlık düzeyi, hasar gördüğü kısımları gibi kriterlere göre hesaplayacak. Sigorta şirketi de hesaplanan değer kaybı tutarını, eksper raporu kendine ulaştığının ertesi günü hak sahibine bildirecek.

SAKATLIK TAZMİNATINA DÜZENLEME

Trafik sigortasından ödenen sağlık giderlerinde de değişikliğe gidildi. Trafik kazasında yaralananların tüm tedavi giderleri SGK’nın sorumluluğunda; sigortacıların sorumluluğu bulunmuyor. Yararlanan kişinin sürekli sakatlık raporu öncesi ve sonrası bakıcı giderleri sigortanın sağlık teminatından karşılanacak. Kazada yaralanan kişiye geçici iş göremezlik ve sürekli sakatlık ödemeleri, trafik sigortasının sakatlık teminatından ödenecek.

Haberin Devamı

Hasarlı aracın onarımında orijinal parça kullanılacak ancak araç sahibinin onayının alınması ve hasar gören parçanın orijinali ile değiştirilmesine imkân olmaması halinde yeniden kullanılabilir veya eşdeğer parça kullanılabilecek.

Vatandaş trafik sigortasından hasar başvurusu yaparken zorunlu olarak e-Devlette kayıtlı cep telefonunu verecek. Böylece ödenecek tazminat hakkında hak sahibi bilgilendirilecek.

Trafik sigortasında yapılan yeni düzenlemeler böyle. Önümüzdeki günlerde yeni düzenlemeler de yapılacak. Onlara da sonraki yazımda değineceğim.

 

#Trafik Sigortası#Sigorta#Resmi Gazete
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

İmamoğlu yeni partinin çatısını kuruyor... Peki kaç…

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Pazar pazar sabahın köründe yenilmek

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

O artık moda ikonu

 EBRU ERKE
EBRU ERKE

Hava kuvvetleri olmadan savaş kazanılır mı?

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

Oynanacak 2 maç daha varsa umut da vardır!

 FIRAT AYDINUS
FIRAT AYDINUS
TÜM YAZARLARIMIZ