İşte trafik sigortasında yeni dönem... Mayısta primler yüzde 7 artacak, hasarlı hasarsız sürücü ayrımı başlayacak

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Trafik sigortasında önemli değişiklikler içeren yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Mayıs ayı başı itibarıyla da uygulamaya girecek. Yeni düzenleme ile hem de 26 milyon araç sahibinin mayıs başında trafik sigortasına ödeyeceği prim değişecek hem de yeni hasar basamak sistemi uygulaması başlayacak. Düzenleme yayınlandıktan sonra dikkat ettim, kamuoyuna yanlış aksettirildi. Öyle ki, yeni dönemde trafik sigortasının fiyatında yüzde 2 indirim uygulanacakmış gibi bir hava yansıtıldı. İşin doğrusunu ben size anlatayım. Hatta trafik sigortasında yeni dönem kimi, nasıl etkileyecek; madde madde sıralayayım.



YÜZDE 27’Yİ BULACAK



Bugüne kadar sigorta şirketlerinin trafik sigortası primlerini her ay, bir önceki aya göre yüzde 4.75 artırma hakkı bulunuyordu. 1 Mayıs’tan itibaren bu oran yüzde 2’ye düşürüldü. Bu da sene sonuna kadar trafik sigortası priminde yüzde 16’lık bir artışa tekabül ediyor. Bunun üzerine, 1 Mayıs’ta, sigorta şirketlerine, nisan ayındaki trafik sigortası primlerinde bir kereliğine olmak üzere yüzde 5 artış yapma hakkı tanındı. Yani, mayıs ayında yüzde 5 artı, yüzde 2 olmak üzere yüzde 7’lik artış olacak. Haziran ayından itibaren ise, trafik sigortası primine her ay yüzde 2 artış yansıtılacak.



Hatırlayın, geçen yılın ağustos ayında trafik sigortasında yapılan değişiklikle ilk kez kullanım türüne göre de özel-tüzel araç aracı ayrımına gidildi ve buna göre de prim artırım oranları belirlendi. Eğer aracınız şirket üzerine kayıtlıysa trafik sigortasına daha yüksek prim ödüyorsunuz; şahıs adına kayıtlıysa herhangi bir ekstra artırım uygulanmıyor. Bu uygulama devam ediyor ve bundan sonra da devam edecek. Otomobiller için söyleyeyim; araç, şahıs adına kayıtlıysa herhangi bir artırım olmayacak, ancak şirket adına kayıtlıysa, trafik priminizin üzerine yüzde 20 daha eklenecek. Şirket adına kayıtlı kamyonetler yüzde 20, motosikletler yüzde 25, minibüsler yüzde 2.50, kamyonlar yüzde 5, otobüsler yüzde 5 daha fazla prim ödeyecek.



Bu durumda mayıs ayında bir kereliğine yüzde 5 artış yapılacak, üzerine aylık yüzde 2 artış eklenecek, bir de araç şirket üzerine kayıtlıysa yüzde 20 daha eklenip; toplam artış yüzde 27’yi bulacak. Bu tabii otomobiller için geçerli.

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YENİ BASAMAK SİSTEMİ



Yeni düzenleme ile mayıs başında trafik sigortasında yeni basamak sistemi uygulamaya giriyor. Ne demek basamak sistemi? Trafik sigortasında, sürücülerin hasar geçmişine göre 7 ayrı kategori (basamak) bulunuyor. Fiyat, bu basamaklara göre tespit ediliyor; prim artırım ve indirimleri de bu basamaklara göre belirleniyor. İlk kez sigorta yaptıracaklar, trafik sigortası sistemine 4. kademeden giriyor. Hasarsız geçen her yıl bir kademe artıyor, üst üste üç yıl hiç kaza yapmayanlar 7. kademeye kadar çıkıyor, primler de ona göre azalıyor. Hasar yapıldığı her yıl için de kademe düşerek, 1. kademeye kadar iniliyor, fiyat da artıyor. Yani, 7. basamak, hasarsız sürücülerin olduğu grup, 1. basamak yüksek hasarlı sürücülerin olduğu basamak.



Mayıs başından itibaren bu sisteme ek olarak iki basamak eklendi. Çok hasarlı sürücüler için (bunların sayısı 10 bin civarında) 0’ıncı basamak ve hasarsız sürücüler için de 8’inci basamak. Buna göre, en az 5 yıl boyunca 7. basamakta bulunan hasarsız sigortalılar bu süre içinde herhangi bir kazaya karışmaz ve tazminat ödemesi yapılmazsa, 5’inci yıldan sonra 8. basamağa geçecekler. Çok hasar yapan ve 1. basamakta bulunan sigortalılar bir yıl içinde 3 ve daha fazla kazaya karışır ve bu kişiler için sigortadan tazminat ödenirse sigorta yenilemesinde 0. basamağa çıkacak.



PRİMDE YÜZDE 200 ARTIŞ



Peki, yeni basamak sistemine göre prim artırımları ve indirimleri nasıl olacak? İlk tez trafik sigortası yaptıracaklar basamak sistemine 4. basamaktan giriyor. 5. basamağa geçtiğinden yüzde 5, 6. basamağa geçtiğinde yüzde 20, 7. basamağa geçtiğinde yüzde 40 ve 8. basamağa geçtiğinde yüzde 50 indim uygulanacak. Bunlar hasarsızlık indirimleri.



Hasarlı sürücüler ise 4. basamağa indiğinde yüzde 10, 3. basamağa indiğinde yüzde 45, 2. basamağa indiğinde yüzde 90, 1. basamağa indiğinde yüzde 135 ve 0. basamağa indiğinde yüzde 200 primleri artacak. Özetle, 8. basamaktaki hasarsız sürücüler yüzde 50 indirim alırken, 0. basamaktaki çok hasarlı sürücülerin trafik primleri yüzde 200 artacak.

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