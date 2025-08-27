İşte trafik kazası sonrası tedavi süreci… SGK kaza sonrası tedaviyi karşılama şartlarına açıklık getirdi

Haberin Devamı

TRAFİK kazalarında tedavi giderini kim, nasıl ve ne kadar süreyle karşılar sorusu, uzunca bir süredir tartışma konusu. Öyle ki, hem SGK’ya hem de sigorta şirketlerine açılmış davalar var. Sürekli de bu konuda okuyuculardan sorular alırım. SGK, yeni bir açıklama yaparak, tartışmalara son noktayı koydu. SGK’nın açıklamasına geçmeden önce trafik kazalarındaki sağlık giderinde süren tartışmaya kısaca değineyim. Çünkü halen, trafik kazasında tedaviyi kim karşılar, ne kadar karşılar konusu tam olarak bilinmiyor. Kişiler başına gelmeyince önemsemiyor, başına gelince de karmaşa yaşanıyor.

2011 yılına kadar trafik kazalarında tedavi giderleri, trafik sigortası kapsamında, sigorta şirketleri tarafından karşılanıyordu. O tarihte yapılan düzenleme ile trafik kazalarında tüm tedavi giderlerini SGK karşılamaya başladı. Trafik kazaları nedeniyle üniversitelere bağlı hastaneler, tüm devlet hastaneleri ve özel sağlık kurumları sundukları sağlık hizmet bedelleri; kazada yaralanan kişinin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın SGK tarafından karşılanıyor. Kaza sonucu SGK ile anlaşmalı özel kurumlarda kazazedeler tedavi gördüğünde sağlık giderleri SGK tarafından Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) üzerinden ödeniyor. Aynı şekilde kaza sonucu acil durumlarda da özel hastanelere gidilebiliyor ve yine SGK acil müdahale giderlerini ödüyor.

SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞU KALKTI

Daha açık şöyle anlatayım. Trafik kazası nedeniyle mağdur olan kişinin tedavi süresince ortaya çıkan protez organ bedeli ve bakıcı gideri dahil tedavi ile ilgili tüm giderler ve kaza nedeniyle çalışma gücünün kısmen veya tamamen azalmasına bağlı giderler; SGK’nın sorumluluğunda ve Kurum tarafından SUT kapsamında karşılanıyor. Buraya kadar sigorta şirketlerinin sorumluluğu bulunmuyor. Ne zaman ki, trafik kazası nedeniyle kişi sürekli sakat kalır ve sakatlık raporu alır; o zaman, trafik sigortası devreye giriyor ve sigorta şirketi tarafından kazazedeye sakatlık tazminatı ödeniyor.

HASTANEYE GÖRE UYGULAMA FARKLI

Peki, sorun nerede? Trafik kazası geçirdiniz; acil olarak üniversite hastanesine, kamu hastanesine veya SGK ile anlaşmalı özel hastaneye ya da SGK ile anlaşması olmayan özel hastanenin aciline gittiğinizde sorun yok, yoğun bakımdaki tedavi giderleri SGK tarafından ödeniyor. Yoğun bakımdan çıktınız ancak tedavinizin aynı hastanede sürmesi gerekiyorsa ve kamu hastanesindeyseniz yine sorun yok, SGK tedaviniz boyunca tüm giderleri karşılıyor. Acil olarak SGK ile anlaşmalı özel hastaneye gittiyseniz ve yoğun bakım sonrası tedavinize aynı hastanede devam edecekseniz; SGK yine sağlık giderlerini ödüyor, ama SUT üzerinden. Bu durumda, tedaviniz süresince hastanenin sizden fark ücreti alma hakkı var, bunu da cepten ödeyeceksiniz.

Trafik kazası geçirdiniz ve SGK ile anlaşmalı olmayan özel hastanenin aciline gittiniz. Yoğun bakımdaki tüm masraflarınız SGK tarafından ödeniyor, burada da sorun yok. Ancak, yoğun bakım sonrası tedavi süreci konusunda bilinmezlik vardı. İşte SGK bu konuda sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Aynen paylaşıyorum: “Trafik kazası geçiren bir kişi ilk müdahaleyi SGK ile sözleşmesi olmayan bir hastanede almışsa, bu durum tedavi masraflarının karşılanmasına engel değildir. Eğer aynı hastanede verilen tedavi, trafik kazasına bağlı olarak devam ediyorsa, bu tedavi giderleri Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında karşılanır. Ancak bu süre 6 ayı geçmemelidir.”

İŞTE SGK’NIN AÇIKLAMASI

SGK’nın açıklamasından anlaşılacağı üzere, kaza sonrası SGK ile anlaşması olmayan özel hastanenin aciline gidebilirsiniz, yoğun bakım giderleriniz SGK’dan karşılanır, yoğun bakım sonrası aynı hastanede tedaviye devam etmek isterseniz bunun süresi 6 aydır ve bu süre boyunca oluşan sağlık giderini SGK, SUT üzerinden öder, özel hastanenin talep edeceği fark ücretini ise kendiniz karşılarsınız.

Hazır yeri gelmişken, okuyuculardan gelen sorularda sıkça karşılaştığım bir konuya da açıklık getireyim. 14 yıl önce, trafik kazalarında tedavi giderleri trafik sigortası kapsamında sigorta şirketleri tarafından, sigortanın limitleri kapsamında –ki, sağlık limitleri çok yüksekti- karşılanıyordu. Hatta geçici iş göremezlik, bakım masrafı, protez giderleri neredeyse birebir karşılanıyordu. Şimdi ise SGK, bu giderleri SUT üzerinden ve kendi belirlediği kriterler üzerinden ödüyor.