İşte sosyal güvenliğin 2025 karnesi

SGK, 2025 yılı Faaliyet Raporu’nu yayımladı ve sosyal güvenlik sisteminin 2025 yılı karnesi belli oldu. Dikkatimi çeken hususları sizlerle de paylaşayım. İlginçtir, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bütçesi ilk defa 2025 yılında fazla verdi. Neden fazla verdiğine de değineceğim.

SGK’nın, 2025 yılında gelirlerinin toplamı 5 trilyon 599 milyar TL oldu ve gelirlerin 4 trilyon TL’si sosyal güvenlik prim gelirlerinden oluştu. Bir önceki yıla göre prim gelirleri yüzde 15.29 artış gösterdi.

Geçen yıl kurumun giderleri ise 5 trilyon 563 milyar TL oldu ve giderlerin 3.7 trilyon TL’si emeklilere ödenen maaşlardan, 1.3 trilyon TL’si de sağlık harcamalarından kaynaklandı. Bir önceki yılla mukayese edildiğinde ise 2025 yılında ödenen emekli maaşlarındaki artış yüzde 2.48 olarak gerçekleşti. Yani, 2025’te, SGK’nın giderlerinin yüzde 92’sini emekli aylıkları ve sağlık harcamaları oluşturdu.

SGK BÜTÇESİ İLK DEFA FAZLA VERDİ

Böylece SGK’nın bütçesi, uzun yıllar sonra ilk defa 35.7 milyar TL fazla verdi. Geçen sene bütçeden SGK’ya 1.9 trilyon TL transfer yapıldı ve bu transferin 888.6 milyar TL’si devlet katkısından (Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanan prim teşviki) oluştu.

Peki, SGK’nın bütçesi yıllar sonra neden fazla verdi? Asgari ücret artışı, sigortalı sayısındaki artış, memur maaş katsayısındaki değişimler, prim yapılandırma gelirlerindeki meydana gelen artış, ortalama prime esas kazancın asgari ücretin üzerinde gerçekleşmesi nedenleriyle SGK’nın prim gelirleri arttı ve bu durum, bütçenin fazla vermesine yol açtı. Ayrıca üniversite hastanelerinin SGK’ya olan borçlarının silinmesi, doğal afet katılım payı tutarlarının 2025 yılı içinde kuruma aktarılması ve özelleştirmeden gelen gelirler de bütçenin fazla vermesine neden oldu.

2025’TE 1.62 ÇALIŞAN 1 EMEKLİYE BAKTI

2025 yılında, SSK, Bağ-Kur, memur olmak üzere tüm sigorta kollarında aktif sigortalı sayısı 26.3 milyon oldu. Bunun 19.4 milyonu işçi statüsünde (4/A), 3.2 milyonu Bağ-Kur’lu, 3.6 milyonu da memur statüsünde çalışanlardan oluşuyor. Pasif sigortalı; yani emekli maaşı, ölüm aylığı, malullük aylığı alanların sayısı ise geçen sene 17 milyonun biraz üzerinde. Bunun 12.2 milyonu emekli maaşı, 3.6 milyonu da ölüm aylığı alanlar.

Gelelim asıl önemli konuya; aktif/pasif dengesine. Çalışanlara aktif sigortalı; emekli, dul, yetim, malul sigortalılara pasif sigortalı deniliyor. Aktif/pasif oranı da kaç aktif çalışanın, kaç pasif çalışanı finanse ettiğini gösteriyor. Bir başka deyişle; kaç aktif çalışan kaç emekliye bakıyor? Geçen sene bu oran, 1.62 olmuş. Bu da şunu gösteriyor ki, 1.62 çalışan, 1 emekliye bakıyor. 2024 yılında aktif/pasif oranı 1.61, bir önceki yıl, 1.66 olmuştu. Daha önceki yıllara bakacak olursak aktif/pasif oranı 1.90’ların üzerinde, hatta 2022 yılında 2’nin de üzerinde olmuştu. O yıllar 2 çalışan 1 emekliye bakıyordu. 2023 yılında sonra ise çalışanın emekliye bakma oranı düşüyor. Bu durum sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından iyi bir durum değil.

2.6 MİLYON KİŞİ EYT’DEN EMEKLİ OLDU

SGK’nın raporunda dikkat çeken hususlardan biri de 2023 yılında uygulamaya giren EYT’den emekli olanların sayısı. 2023 mart ayından, 2025’in sonuna kadar geçen sürede 2.6 milyon kişi EYT’den emekli oldu. Bunun üzerine yaş şartını yerine getirenler ve sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında emekli olup aylık bağlananların sayısı ise 660 bin olarak gerçekleşti. Böylece son 3 yılda sosyal güvenlik sisteminden toplam 3.3 milyon kişi emekli oldu. Sadece 2025 yılında emekli olanların sayısı ise 440 bin ve 204 bini EYT’den emekli olanlar.

Bir veriyi daha paylaşayım. 2025 yılında emekli olanlar da dahil tüm pasif sigortalı olan 17 milyon kişiye, SGK toplam 3.8 trilyon TL ödeme gerçekleştirdi.

GEÇEN YIL SAĞLIĞA 1.3 TRİLYON TL ÖDENDİ

Buraya kadar anlattıklarım sosyal güvenliğin çalışan ve emekli verileri. İşin bir de sağlık boyutu var. SGK’nın raporuna göre 2024 yılında yaklaşık 980.9 milyar TL olan sağlık harcamaları 2025 yılında yüzde 38 artışla 1.3 trilyon TL’ye yükseldi. Bunun yüzde 68’ini -926.2 milyar TL’sini- tedavi harcamaları, yüzde 31’lik kısmını da -411.6 milyar TL- ilaç giderleri oluşturuyor.

Özetle, sosyal güvenliğin 2025 bütçesi böyle. SGK, Türkiye’nin en yüksek bütçeli kurumlarından biri. Devasa bir sistemden ve bu sistemin de sürdürülebilirliğinden bahsediyoruz. SGK’nın 2025 yılı Faaliyet Raporu’nda, son günlerde gündemde olan sahte sigortalı sayılarına da detaylı yer veriliyor. Bu konuya da gelecek yazılarımda değineceğim.