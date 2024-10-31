İşte sosyal güvenliğin 2025 bütçesi

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2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde bütçe giderleri 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirleri 12 trilyon 800 milyar lira olarak öngörüldü. Bütçe gerekçesi detaylı incelendiğinde, sosyal güvenlik kuruluşlarının gelirlerinin 4.6 trilyon, giderlerinin ise 5.2 trilyon TL olması öngörülüyor. Bu kapsamda prim gelirleri 2025’te 3.5 trilyon TL olurken, sigorta ödemeleri 3.7 trilyon TL, sağlık giderleri 1.2 trilyon TL olarak bütçede yer alıyor. 2025’te beklenen gelirler ile giderler arasındaki farkın 551.8 milyar TL, bütçeden sosyal güvenliğe ayrılacak payın da gelir gider farkından oluşan 551.8 milyar TL olması hedefleniyor.





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SOSYAL GÜVENLİĞE 1.8 TRİLYON TL PAY

Yine bütçede, sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri için 2025 yılında 2.9 trilyon TL ayrıldığı görülüyor ki bunun; 99.8 milyarı hastalık ve malullük yardımı, 14 milyarı yaşlılık yardımı, 65.3 milyarı işsizlik yardımı, 203.7 milyar TL’si de sosyal güvenliği bulunmayanlara sağlanan sağlık hizmetlerinden oluşuyor.

14.7 trilyon TL’lik bütçe giderleri içinde sosyal güvenliğe ayrılan pay 2025’te 1.8 trilyon TL. 2024 bütçesinde sosyal güvenliğe 1.2 trilyon TL ayrılmış. 2025 bütçesinde SGK’ya yapılan bütçe transferinin GSYH’ya oranının yüzde 3.6 olması hedefleniyor. 2024’te ise bu oranın yüzde 3.5 olacağı tahmin ediliyor.

Bütçede 2025 yılında cari transferler için toplam 5.8 trilyon TL’lik ödenek öngörülürken, cari transferler içinde en önemli kalemi 2.1 trilyon TL ile SGK oluşturuyor. 2024 bütçesine baktığımda ise cari transferler için toplam 4.2 trilyon TL’lik ödenek öngörülmüş, bunun 1.5 trilyon TL’si SGK için ayrılmış.

Hem sosyal güvenlik hem de sosyal yardımlar olarak ayrılan ödenek tutarları da bütçede sıralanıyor. Mesela, 65 yaş aylığı için 2025’te 48.4 milyar TL ödenek öngörülmüş. Bu kesime 2024 yılında ayrılan ödenek tutarı ise 35.6 milyar TL.

BÜTÇEDE AYLIKLAR YÜZDE 37 ARTIRILDI

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2025 bütçesinde engellilere evde bakım desteği olarak 70.2 milyar TL (2024 bütçesinde 56.2 milyar TL), engel oranı yüzde 40-69 arasında olan engelliler ile engel oranı yüzde 40 - 69 arasında ve 18 yaşından küçük olan engelli yakınlarının bakımını üstlenen kişilere yapılacak ödemeler için 39.1 milyar TL (2024 bütçesinde 28.4 milyar TL) ödenek ayrılmış. Bu da gösteriyor ki, yaşlılara ve engellilere ayrılan bütçe yüzde 25 ila yüzde 37 artırılmış.

2025 Bütçe Gerekçesi’nde sosyal güvenlik alanında gelecek yıl yapılacaklar detaylı sıralanıyor. Neredeyse 25 madde sıralanmış. Onlara da gelecek yazımda değineceğim.