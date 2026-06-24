İşte SGK borç yapılandırmasının detayları

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Vergiye ve sosyal güvenlik prim borçlarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 4 Haziran tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak, uygulamaya girdi. Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi dairelerine olan borçların yapılandırma şartlarına yönelik genel Tebliğ yayımladı. Gözler, sosyal güvenlik borçlarının yapılandırılmasına çevrildi.

SGK, sigorta prim borçlarının nasıl yapılandırılacağı, kaç taksitle ödeneceği, tecil işleminde uygulanacak faiz oranına ilişkin tüm detayları; geçtiğimiz günlerde yayımladığı genelge ile açıkladı. SGK, yapılandırmanın nasıl yapılacağını örneklerle de anlattı. Peki, kimler yapılandırmadan yararlanacak, hangi borçlar yapılandırma kapsamına girecek? Milyonların beklediği düzenlemeyi madde madde anlatayım.

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72 AY TAKSİT, %29 FAİZ ORANI

Genelge, sosyal güvenlik borçlarına af anlamına gelmiyor; ödeme kolaylığı sağlanıyor. SGK’ya olan tecil (borcun belirli süre ile ertelenmesi) ve taksitlendirme işlemlerini kapsıyor.

Yapılandırma işçi statüsünde (4/A), Bağ-Kur (4/B) statüsünde çalışanların prim borçları ile idari para cezalarını kapsıyor.

Sosyal güvenlik prim borçlarına yönelik tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıktı. Yani, borçlara 6 yıl taksitlendirmesine imkan tanındı.

Tecil işlemlerinde yıllık yüzde 29 oranında faiz uygulanacak ki, genelge öncesi faiz tutarı yüzde 39’du.

SON TARİH 31 AĞUSTOS

İşçi statüsünde sigortalı çalıştıran işverenler ile Bağ-Kur kapsamında sigortalı olanların 2026 Haziran ayı öncesi borçları yapılandırılacak.

Sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar kesinleşen idari para cezaları tecil edilebilecek.

Borçluların, 31 Ağustos tarihine kadarki borçları için bu tarihe kadar, icra takip işlemlerinin yürütüldüğü SGK bölümlerine başvurup, tecil talebinde bulunmaları gerekiyor. Bu tarihe kadar başvuru yapılması halinde yıllık yüzde 29 oranında faiz imkanından yararlanılabilecek. Bu tarihten sonra uygulanacak faiz oranı yüzde 39 olacak.

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31 Ağustos 2026 tarihine kadar tecil talebinde bulunan borçluların ilk taksiti en geç yine 31 Ağustos tarihine kadar ödemeleri gerekecek. Tecil işlemi belirlenen ilk taksit tutarının ödendiği tarihte başlayacak. Belirlenen süre içerisinde ilk taksitin ödenmemesi halinde, borçlu yüzde 29 oranındaki tecil faizinden yararlanamayacak.

İlk taksitin ödenmesi ile birlikte haciz, icra gibi işlemler durdurulacak.

72 aylık taksit imkanından yararlanabilmek için borcu olan ve tecil işlemi için başvuran şirketlerin zor duruma düşmüş olması gerekiyor.

Genelgeye göre yapılandırma için başvuracak şirketin mali durumuna göre (likidite oranına göre) 36 ay veya 72 aya kadar eşit taksitlerle borç ödenebilecek.

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TEMİNATSIZ TUTAR 10 MİLYON TL’YE ÇIKTI

Önceki kanunlarla yapılandırılmış olan ve 19 Haziran 2026 tarihi itibarıyla yapılandırılması bozulmamış borçlar yeni düzenlemeden yararlanamayacak.

Sosyal güvenlik borçlarında tecil işlemlerinde teminatsız tutar 10 milyon TL’ye çıkartıldı. 10 milyon TL’ ye kadar olan borçlar için teminat istenmeyecek; 10 milyonu aşan borçların aşan kısmının yarısı kadar teminat istenecek. Örneğin, 5 milyon TL sigorta primi, 4 milyon TL işsizlik sigortası primi olmak üzere toplam 9 milyon TL borcu olan bir işletme yapılandırma için başvurduğunda; toplam borç 10 milyon TL’yi geçmediği için herhangi bir teminat istenmeden tecil işlemi yapılacak. Örneğin, işletmenin borcu 120 milyon TL ise, bu borçtan 10 milyon TL düşülecek (teminatsız tutar 10 milyon TL’ye çıkartıldı, kalan 110 milyon) borcun yarısı kadar yani 55 milyon TL teminat alınarak, tecil işlemi yapılacak.