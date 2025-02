İşte sağlık sigortasında fiyat artışının nedeni

Haberin Devamı

Fatih Çekirge, özel sağlık sigortasındaki fiyat artışları ile ilgili kendisine gelen şikayetleri yazısına taşıyor ve yüzde 45 enflasyon ortamında sigortaya yapılan yüzde 100’lik zammı eleştiriyor.

Şikayetlere ve Fatih Çekirge’nin eleştirdiği konuların tamamına katılıyorum. Keza benzer şikayetler; okuyucular, eş dosttan bana da geliyor. Hatta kimi okuyucular, ‘senin sağlık sigortan yok mu, sana da zam yapmıyorlar mı, niye sesin çıkmıyor?’ diye de soruyor. Hem kendimin hem de ailemin özel sağlık sigortası var ve ben de fahiş fiyat artışlarından fazlasıyla nasibini alanlardanım. Ara ara da yazılarımda bu konuya değiniyorum. Ama şunu da biliyorum ki, bu konu ilk kez gündeme gelmiyor, yılların şikayet konusu ve başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere kimsenin yapacak bir şeyi de yok. Adı üzerinde, özel sigorta.

SAĞLIK HARCAMASI YÜZDE 105 ARTTI

Önce bir durum tespiti yapalım. Son açıklanan verilere göre (2023), toplam sağlık harcamaları yüzde 105 artarak 1.2 trilyon TL olurken, bunun 31 milyar TL’sini özel sigorta karşıladı ve özel sağlık sigortasının toplam sağlık harcamaları içindeki payı sadece yüzde 2.5 oldu. Aynı dönemde genel devlet sağlık harcaması yüzde 108, özel sektör sağlık harcaması ise yüzde 95 arttı. TÜİK’in son açıkladığı 2025 Ocak ayı enflasyonuna göre de TÜFE yüzde 5 artarken, yıllık enflasyon yüzde 42.12 oldu ve Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 23.57 ile sağlık oldu. TÜİK’i göre sağlıkta yıllık fiyat artışı ise yüzde 55 olarak gerçekleşti.

YAŞ 86, PRİM 210 BİN TL

85 milyonluk nüfusta toplam özel sigortası olan kişi sayısı ise 7.5 milyon. Doğrudur; özel sağlık sigortasında fiyat artışı ortalama yüzde 75 olurken; kimilerinin yüzde 100’ü geçti, hatta kimilerinde yüzde 120’leri buldu. Peki, özel sağlık sigortasının ortalama fiyatları nedir? Sordum, öğrendim. Orta yaş için ortalama fiyat 35-40 bin liralarda. Yaş ilerledikçe ve sağlık kullanımı arttıkça bu rakamlar da artıyor. Okuyuculardan gelenlerden birkaç örnek vereyim. Mesela, bir okuyucum (50 yaşında) 2024’te 85 bin lira primin bu yılın başında yüzde 47 artışla 125 bin liraya çıktığından şikayet ediyor. Mesela bir dostum ki, 86 yaşında, geçen sene 137 bin lira ödediği sağlık sigortasına bu yılın başında yüzde 56 artışla 210 bin lira ödediğinden yakınıyor.

BY PASS AMELİYATI 950 BİN TL

Şunu da belirteyim, kendim, eş dost ve okuyucular dahil kimseden, ‘yok kardeşim sigortacılar fahiş zam yapıyor, sigorta yaptırmıyorum’ diyeni hiç duymadım. Sigortacılarla konuştum, ‘yüksek fiyat artışları yapıyorsunuz, sigorta yaptırmayan, iptal eden var mı diye?’; bırakın sistemden çıkanı her geçen yıl sağlık sigortalı sayısı az da olsa artıyormuş. Niye böyle? Onu da öğrendim. Bugün basit bir safrakesesi ameliyatının özel hastanede maliyeti, hastanesine göre 200-250 bin lira arasında değişiyor. SGK anlaşmalı hastanede bile özel hastanenin talep ettiği fark ücreti 120-130 bin lira. By pass ameliyatı ise 750 bin lirayı, SGK anlaşmalı hastanede ise 350 bin lirayı buluyor; özel sağlık sigortasının içinde olan A Plus hastanede ise 950 bin liraya (4 damar için) kadar çıkıyor. Bunları niye yazdım? Sağlık sigortasına ödenen primle, basit bir ameliyata sigorta şirketinin ödediği fiyatın mukayese edilmesi için yazdım. O yüzden de kimse özel sağlık sigortası sisteminden çıkmıyor, çıkmak istemiyor.

Bu yazı için konuştuğum sigortacıların ilginç bir tespiti oldu; onu da paylaşıp, yazıyı bitireyim: “Konu sağlık sigortası ise bizler, sigortalı ile hastane arasında birer aracıyız. Her sene başında hastanelerle oturup ödeyeceğimiz paralar üzerine pazarlık yapıyoruz, aldığımız fiyata göre prim belirleyip, sigortalıya sunuyoruz. Sigortalının başına bir şey gelirse de yaşanan sağlık sorununa göre aldığımız primin bazen 3-4 katı bazen de daha fazlasın hastanelere ödüyoruz. Her sene aynı sistem işliyor.”