İşte, özel sağlık sigortasında fiyatı düşürmenin reçetesi

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Kimileri fahiş fiyat artışlarından, kimileri yıllardır prim ödemesine rağmen sigorta şirketinin masrafları karşılamadığından yakınıyor. Öyle ki, ABD’de, özel sağlık sigortası şirketinin CEO’sunun vurularak öldürülmesine atıf yapılarak, bizde de sağlık sigortasında benzer sorunların yaşandığı vurgulanıyor. Şu kadarını söyleyeyim, özel sağlık sigortaları ile ilgili başta okuyucular olmak üzere eşten dosttan şikayet almadığı bir gün bile yok.

Vatandaş şikâyet etmekte de haklı. Verilere baktım, özel sağlık sigortasının ortalama primleri geçen ay yüzde 100 artmış. Yıllık yüzde 47’lik enflasyon ile mukayese edildiğinde enflasyonun 56 puan üzerinde bir artıştan bahsediyoruz. Sağlık enflasyonundaki artış ise yüzde 53, buna göre de sağlık enflasyonun 50 puan üzerinde bir artış gözüküyor. Hâl böyle olunca da sigortalılar enflasyonun çok üzerinde artıştan şikâyet ediyor. Yakın bir dostum, geçen yıl 85 bin liraya yaptırdığı sağlık sigortasına şu günlerde hasarsızlık indirimi de yansıtılmış haliyle 160 bin lira fiyat verildiğini söyleyip, ‘bu nasıl bir artıştır?’ diye yakındı. Sigortasını 100 bin liraya yeniledi. Nasıl yaptığını birazdan anlatacağım. Ama önce özel sağlık sigortası ile ilgili birkaç bilgiyi paylaşayım.

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FİYATLAR NEDEN ARTIYOR?

İki tür sağlık sigortası var. Biri, tüm hastanelerde geçen ve tüm sağlık masraflarını karşılayan özel sağlık sigortası; ikincisi de SGK ile anlaşmalı özel hastanelerin ayakta ve yatarak tedavilerde talep edeceği her türlü fark ücretini karşılayan (SGK’nın ödediğinin üzerini tamamlayan) Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS). 4.7 milyon tamamlayıcı, 2.7 milyon da özel sağlık olmak üzere, toplam 7.4 milyon kişinin özel sağlık sigortası bulunuyor. 85 milyonluk nüfusta hepi topu sigortalı kişi sayısı 7.4 milyon. Hani Amerika’ya atıfta bulunuluyor ya; ABD’de nüfusun yüzde 95’inin sağlık sigortası bulunuyor.

SİGORTA, HASTANE, SGK ÜÇGENİ

Sigorta şirketleri ile konuştum, ‘fiyatları neden bu kadar artırıyorsunuz?’ diye. Özetle, sağlık sigortasında aldıkları her 100 liralık prime karşılık 107 lira hasar ödediklerini, bu işten zarar ettiklerini söylüyorlar. Ödedikleri bu rakamın çok büyük bir kısmını da hastanelere ödediklerini belirtiyorlar. Yani, sigorta şirketleri, sağlık sigortasından zarar ediyor. Zararın nedenini de artan hastane maliyetlerine bağlıyorlar. Sigortacılar, son birkaç yıldır, özel hastanelerin, tamamlayıcı sağlık sigortası yapmak istemediklerini de vurguluyor. Nedeni ise, SGK’nın, özel hastanelere ödediği tutar çok düşük kaldığından; hastanelerin, sigorta şirketlerinden yüksek bedeller talep etmesi. SGK’nın üstünü tamamladığından özel sağlık sigortasına göre daha uygun fiyatlı olan tamamlayıcı sağlık sigortasında fiyat artışları yüzde 100’lerin üzerine çıkıyor, hatta yüzde 200’leri buluyor. Mesela, geçen sene şu sıralar TSS’ye 10 bin lira ödeyen bir sigortalıdan bu yıl 22 bin lira talep ediliyor.

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Lafı fazla uzatmayayım. Sigorta şirketleri topu hastanelere, hastaneler de SGK’ya atıyor. Bu yıllardır da böyle. Var mı bu işin çözümü? Net söyleyeyim, yok. Fiyatlar geçmişte nasıl artıyorsa, bundan sonra da artacak. Şikayet edilse de bir işe yaramıyor. Yarın sigortalı sayıları 20-30 milyonlara çıkar, toplam sağlık harcamaları içinde sigorta şirketlerinin payı yüzde 10-15’lere yükselir (2023’te toplam 1.2 trilyon TL’lik sağlık harcaması içinde sigorta şirketlerinin payı 31 milyar TL, o da yüzde 2.5’e denk geliyor); o zaman hastane de, sigorta şirketi de, kamu da özel sağlık sigortasına farklı gözle bakar.

O zamana kadar da 7.4 milyon sağlık sigortalısı yüksek fiyat artışlarından etkilenmemek için kendi sigortasını kendi yönetecek. Birkaç öneride bulunayım. Birinci, özel sağlık sigortanız hem yatarak hem de limitsiz ayakta tedaviyi kapsıyorsa ayakta tedaviyi çıkarıp, sigortanızı sadece yatarak tedaviye çevirin. Önemli olan ufak tefek rahatsızlıklarda doktora gitmek değil, olası bir ameliyatın bu dönemde getireceği yüksek maliyetidir. İlla da ayakta tedavi alacaksınız sigortanızı limitli hale getirin. Aynı şekilde tamamlayıcı sağlık sigortanızda da fiyatı yüksek buluyorsanız, ayakta tedaviyi çıkartın, sadece yatarak tedavi teminatı alın. Primlerin ciddi düşeceğini göreceksiniz.

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FİYATI DÜŞÜRMEK İÇİN BUNLARI YAPIN

İkincisi; eğer siz bir tercihte bulunmamışsanız, özel sağlık sigortalarının tamamına yakını A Plus hastaneleri kapsıyor. Bu hastanelerden bir veya ikisini çıkartın, sigorta priminiz ciddi düşer. Yukarıda da bahsettiğim yakın dostum, sadece bir hastaneyi poliçesinden çıkarttı, sigortanın fiyat 160 bin liradan 100 bin liraya düştü. Şunu da belirteyim, sağlık sigortasının priminin yüksek olup olmadığını, bugün en basit bir ameliyatın maliyetinin 250 bin liradan başladığını hesaba katarak düşünün.