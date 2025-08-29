İşte memur ve emeklilerinin yeni zamlı maaşları

Haberin Devamı

Dört milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin 2026-2027 dönemini kapsayan maaş zamları ile sosyal haklarına yönelik 8. Dönem Toplu Sözleşmenin detayları ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı Resmi Gazetede yayımlandı. Aynı zamanda, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında; büro, bankacılık, eğitim, sağlık, yerel yönetimler, basın-yayın, kültür-sanat, bayındırlık, ulaştırma, tarım, enerji ve diyanetten oluşan 11 hizmet koluna ait mali ve sosyal haklar da Resmi Gazetede yayımlandı.

Böylece, memur ve emeklilerinin; iki yıl içinde alacağı zam tutarı, enflasyon fark oranı, sözleşmeli personele ödenecek tavan ücretler de dahil olmak üzere mali hakları belli oldu. Madde madde anlatayım.

Memur ve emeklileri, 2026’nın Ocak-Haziran döneminde maaşlarını yüzde 11 zamlı alacak. 2026’nın Temmuz-Aralık döneminde ise maaşlara yüzde 7 zam yapılacak. 2027 yılının Ocak-Haziran döneminde yüzde 5, Temmuz-Aralık döneminde ise yüzde 4 zam yapılacak.

ENFLASYON FARKI

2025 Haziran-Aralık enflasyonun yüzde 5’i aşması, 2026 Ocak-Haziran enflasyonunun yüzde 11’i, 2026 Haziran-Aralık enflasyonunun yüzde 7’yi, 2027 Ocak-Haziran enflasyo-nunun yüzde 5’i, 2027 Haziran-Aralık enflasyonunun yüzde 4’i aşması halinde aradaki fark memur ve emeklilerine enflasyon farkı olarak ödenecek.

Memur ve emeklilerinin taban aylıklarına 2026’nın ilk ayı içinde 1000 TL ilave ücret ödenecek.

Sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı; 2026 Ocak-Haziran döneminde 71 bin 93 TL’ye, 2026 Temmuz-Aralık döneminde 76 bin 070 TL’ye, 2027 Ocak-Temmuz döneminde 71 bin 205 TL’ye, 2027 Temmuz-Aralık döneminde 83 bin 068 TL’ye yükseltilecek.

SÖZLEŞMELİLER NE ALACAK

Bu zam oranlarından kamu iktisadi teşebbüslerinde, bağlı ortaklıklarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlarda istihdam edilen sözleşmeli personel de aynı şekilde yararlanacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında yönetim, denetim kurulu, üst kurul üyeleri dahil tüm personel ücretleri; 2026 ilk yarısında 129 bin 373, ikinci yarısında 138 bin 429, 2027’nin ilk yarısında 145 bin 351, ikinci yarısında 151 bin165 liraya yükseltilecek.

KİT’lerde, kamu konutu tahsis edilen personelden kira bedelinin yüzde 85’i tahsil edilecek.

Çocuklar için ödenen aile yardım ödeneği, engelli çocuğu olan memurlara yüzde 60 artırımlı ödenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 25.144 TL

Peki, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında memurların ve emeklilerinin ücretleri ne kadar artacak? Memur emeklilerinden başlarsak; 2027’nin Ocak-Temmuz döneminde en düşük emekli aylığı 25 bin144 TL’ye, 2027’nin Temmuz-Aralık döneminde

26 bin 904 TL’ye; 2027’nin Ocak-Haziran döneminde 28 bin 250 TL’ye, 2027’nin Haziran-Aralık döneminde ise 29 bin 380 TL’ye yükselecek. Bu hesaplamaya enflasyon farkları ve 2026’nın ilk yarısında uygulanacak taban aylığa 1000 TL’lik ilave ücret dahil değil.

1000 TL’lik ilave ücret hesaba katıldığında en düşük emekli memurun maaşında 700 lira artış olacak, maaş

25 bin 844 liraya çıkacak.

TABAN AYLIKLARA 1000 TL ARTIŞ

Görevdeki memurlar için değerlendirecek olursak, en düşük memur maaşı enflasyon farkı hariç 2027’nin Ocak-Haziran döneminde

52 bin 159 TL’ye yükselecek. Memurların taban aylıklarına, 2026’nın ilk ayı için 1000 TL ilave ücret ödenecek. Taban aylık hesaplaması farklıdır ve memuriyet taban aylığı göstergesine göre hesaplanır. Taban aylık katsayısı bugün için 18 bin 316.01. Buna göre taban aylığa 1000 TL ilave ücretle birlikte taban aylık 19 bin 316.01 TL’ye çıkacak. Ancak taban aylıktaki artış brüt maaşa yansıyacağından, memurların net maaşına, memurun maaş tutarına göre farklılık gösterebilir. O nedenle, en düşük memur maaşı hesaplamasında taban aylığı hesaba katmadık.

KIDEMİ VE DERECESİNE GÖRE MEMURLARIN OCAK 2026 ZAMLI MAAŞLARI (TL)



