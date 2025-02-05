İşte işverene asgari ücret desteğinin şartları

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2025 yılında işverenlere uygulanacak asgari ücret desteği ile ilgili kanun teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, 2025 yılında işverene verilecek asgari ücret desteği 1.000 TL’ye çıkarıldı. 2024 yılında asgari ücret desteği günlük 23.33 lira, aylık 700 lira olarak uygulandı. 2025 başında itibaren ise asgari ücret desteği günlük 33.3 lira, aylık da 1.000 lira oldu. Böylece, 2025 yılında asgari ücret desteği yüzde 42 artırılmış oldu.

Sene başında asgari yüzde 30’luk artışla brüt 25 bin liraya, net de 22 bin 104 liraya çıkartıldı. Asgari ücretin işverene maliyeti de 30 bin 621 lira oldu. 2025 yılında istihdamı desteklemek ve işgücü maliyetini azaltmak için ocak-aralık döneminde işverene verilen asgari ücret desteği 1.000 TL olarak belirlendi. Peki, kimler bu destekten yararlanacak?

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KİMLER YARARLANACAK?

* Asgari ücret desteği sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen, yani uzun vadeli sigorta kollarına bağlı çalışanlar için ödenecek. Çalışan sayısı ve sektör ayrımı olmadan destekten yararlanılacak.

* Destek, 2025 yılının Ocak-Aralık dönemi için verilecek ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

* İşveren, 2024 yılının aynı ayında, çalıştırdığı işçi için prime esas kazancı günlük 1.000 lira ve altında olan çalışanlar için destekten yararlanacak. Bu çalışanlar için işverene, günlük 33.3 lira, aylık da 1.000 lira asgari ücret desteği verilecek. Prime esas kazancı toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için asgari ücret desteği günlük 2.000 lira olarak uygulanacak. Ücretleri asgari ücretin iki katından az olmayacağı hükme bağlanan linyit, taşkömürü çıkarılan iş yerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için günlük kazanç tutarı 2.667 lira olarak uygulanacak.

* Asgari ücret desteği işverenlerin SGK’ya olan prim borçlarından mahsup edilecek.

SİGORTALI SAYISINDA DÜŞÜŞ OLMAMALI

* Destek, 1 Ocak 2025 tarihinden önceki işyerleri ile bu tarihten sonra kurulan veya tescil edilen işyerleri için farklı uygulanacak. Şöyle ki, 2024 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas kazancı 1.000 lira ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2025 yılının aynı ayında verilen prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısını geçmeyecek şekilde; 2025 yılında ilk defa asgari ücret desteğinden yararlanacak işverenler ise bildirdikleri sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının 2025 yılı Ocak-Aralık dönemi için günlük 33.3 lira ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, SGK’ya ödenecek sigorta primlerinden mahsup edilip, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

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* 2025 yılında da asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2024’ün Ocak-Aralık döneminde bildirilen sigortalı sayısının altına düşülmemesi gerekiyor.

* 2025 Ocak-Aralık dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmediği, sigorta primlerinin yasal süresinde ödenmediği, çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmediği tespit edilmesi halinde destekten yararlanılamayacak. SGK’ya prim, idari para cezası olan işverenler de asgari ücret desteğinden yararlanamayacak.