İşte Girne ve Silivri’deki gemi kazalarının sigorta boyutu

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Her iki kazanın sigorta boyutu da netleşti. Kazaların ortak noktası ise kaptan ve personel hatası ve ihmalkarlık. Önce her iki kaza ile ilgili bilirkişi raporlarından önemli olan hususları madde madde paylaşayım, sonra kazaların sigorta boyutunu anlatayım.

Girne’de yaşanan ve Filo Denizcilik’e ait gemi kazasının baş sorumlusunun kaptan ve mürettebat olduğu neredeyse kesin. Batan katamaran tipi yolcu gemisi önceden hasarlıymış ve hasarlı şekilde sefere çıkmasına izin verilmiş. Hatta çok önceden geminin hasarlandığı ve yama yapıldığı da söyleniyor. Uzmanlardan aldığım bilgiye göre de, bu tarz gemilerin daha çok iç ve durgun sularda kullanılması gerekiyor. Yani, gövde yapısı gereği Girne, Mersin arasında bu geminin kullanılmaması gerekiyor.

GİRNE VE SİLİVRİ’DEKİ KAZALARIN NEDENİ

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Batan Filojet gemisinin standartlara uygun olduğu, Türk Loydu tarafından sertifikalanmış. Öğrendiğime göre, Türk Loydu bu konu ile ilgili kendi içinde bir denetim sürecini başlatmış. Geminin kaptanı ehliyetini para karşılığı Honduras’tan almış. Türkiye, Honduras ehliyetini tanımıyor. KKTC ise tanınmaması gereken bu ehliyeti tanımış. Özetle, Honduras ehliyetli kaptanın bu gemiyi kullanmaması ve Filo Denizcilik’in de bu kaptana bu gemiyi kullandırtmaması gerekiyordu. Daha açık bir anlatımla neresinden bakarsanız bakın kaza geliyorum demiş.

Silivri’deki, Alsu (Özpulathane Deniz Taşımacılığı şirketine ait) ile Tuğberk İmamoğlu (İmamoğlu Denizcilik’e ait) isimli iki ticari geminin çarpışması ve Tuğberk İmamoğlu’nun batması ile sonuçlanan kazanın nedeni ise, yine kaptan ve mürettebat hatası. Bilirkişi raporuna göre, kazanın asıl nedeni Alsu gemisinde kaptanın yerinde olmaması, geminin köprüsünün deneyimsiz personele bırakılması.

SİGORTADAN NE KADAR TAZMİNAT ÖDENECEK?

Bu tespitlerin hepsi sigorta için önemli. Neden önemli olduğunu anlatacağım. Gelelim her iki kazanın da sigorta boyutuna. Girne’de batan, Filo Denizcilik’e ait, Filo Jet isimli geminin kendisi 1.5 milyon avroya Türk sigorta şirketine sigortalı. Aynı karayollarındaki trafik sigortası gibi gemilerin de olası kazada; başka gemilere verecekleri maddi zararı karşılayan, yolcuların ve mürettebatın yaralanması veya vefatı halinde tazminat ödenmesini sağlayan, geminin çevreye vereceği zararı da teminat alan sorumluluk sigortası (P&I Sigortası deniyor) yaptırması zorunlu. Filo Jet’in sorumluluk sigortası Türk P&I Sigorta tarafından yapılmış. Kazada ölen yolcular için sigortadan ödenecek en yüksek vefat tazminatı 15 milyon TL (320 bin dolar). Girne’deki kazada sigortadan ödenecek tutarın 10 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

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Silivri’deki kazada durum biraz daha farklı. Batan Tuğberk İmamoğlu’nun, sorumluluk sigortası yine Türk P&I Sigorta’da. Geminin gövde sigortası ise Romanya menşeli CEE Specialty isimli sigorta şirketi. Kazaya karışan Alsu gemisinin ise sorumluluk sigortası İngiltere’den yapılmış. Bu kazada hem yük (4.5 milyon dolar değerinde) sigorta teminatı içinde, hem mürettebatın vefatı sigortanın kapsamında hem geminin batması nedeniyle çevreye verilen zarar (250 bin dolar) da sigortadan karşılanacak. Tabi gemilerin kazada sorumluluğuna göre tazminat ödenecek. Toplam tazminatın 9 milyon dolar olacağı, Türkiye’deki sigorta şirketinin ödeyeceği tazminatının 3 milyon doları bulacağı tahmin ediliyor.

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GEMİ SAHİPLERİNE KÖTÜ HABER

Şimdi gelelim asıl konuya. Yukarıda her iki kazanın da nedenlerini sıraladım. Her iki kazada da sorumlu taraf geminin personeli, dolayısıyla da gemi sahipleri. Girne’deki kazada sigorta şirketleri 10 milyon doları hak sahiplerine ödeyecek, sonra da kusur nedeniyle ödediği bu parayı Filo Denizcilik’ten hukuk yoluyla talep edecek. Yani rücu edecek. Benzer şekilde Silivri’deki kazada da sigortacılar 9 milyon dolar sigortadan tazminatı ödeyecek ve yine kusur nedeniyle Alsu gemisinin sahibinden ödenen bu tutar, hukuk yoluyla talep edilecek.