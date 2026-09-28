İşte fon krizinin sigorta boyutu

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Bir taraftan yaşananlardan sigortalıların kafası karışırken, diğer taraftan kimi çevreler, ‘şu şirketlere operasyon yapıldı, sırada başka sigorta şirketleri de var’ diyerek, spekülasyon yapmaya başladı. Birkaç gündür de çevremden, ‘yeni bir dalga mı geliyor?’ sorularını çokça almaya başladım.

TERA, DOĞA SİGORTA’YI ALMAK İSTEDİ

İşin doğrusunu ve neler olduğunu anlatayım. Önce geçen hafta sermaye piyasalarında yaşananların sigortaya yansıması ile başlayayım. Prive Sigorta’nın yüzde 9 hissesine sahip olan Tera Grubu (Tera Finansal Yatırımlar Holding), Doğa Sigorta’yı satın almak için anlaşmaya varıyor. Amaç, Doğa Sigorta’yı alıp, Prive Sigorta’yı da bireysel emeklilik alanında faaliyet gösteren şirketler haline getirmek. Bu amaçla Tera ve Doğa yöneticileri ile birlikte son günlerde ismini sıkça duyduğunuz kişiler; son bir yıldır Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) kapısını, satışa onay verilmesi için defalarca çalıyor. SEDDK, her seferinde sermaye şartı, sigortacılıkta yeterlilik nedenleri ile başvuruyu geri çeviriyor ve sonuçta satış işlemi gerçekleşmiyor. Gelinen noktada, SEDDK’nın ne kadar isabetli karar verdiği ortaya çıkmış oldu.

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Sadece Tera Grubu da değil; son günlerde adını sıkça duyduğunuz fon şirketlerinden bazıları ile başka portföy yönetim şirketleri ve ödeme kuruluşları da sigorta şirketi kurmak için SEDDK’nın kapısını aşındırdılar, izin alamadılar. Niye herkesin sigortacılığa girmeye çalıştığı bir başka yazı konusu ama şu kadarını söyleyeyim; sigortacılık demek, itibar kazanma demek.

HESAPLARA BLOKE KONDU

Bu yaşananlardan dolayı da SEDDK, Doğa Sigorta’nın, bankalardaki hesaplarına bloke koydu. Ama şirket faaliyetine sorunsuz devam ediyor. Fon krizinden bağımsız olarak SEDDK, aynı zamanda, Koru Sigorta’nın da yine bankalardaki hesaplarına bloke koydu. Koru’da faaliyetine devam ediyor; burada da sorun yok. Maalesef bazı kesimler bunu fırsat bilip buradan çıkar sağlamaya çalışıyor. Öğrendiğime göre de SEDDK, önümüzdeki günlerde bu konuda bazı tedbirler alacak.

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SEDDK 7 ŞİRKETE MÜDAHALE ETTİ

Bu olağanüstü bir durum mu? SEDDK, son 3 yılda, ciddi rehabilitasyon başlattı. Vatandaşların etkilenmemesi için; Gri Sigorta, Mellce Sigorta, Arex Sigorta, Aveon Sigorta, AcnTurk Sigorta, Global World Insurance, Magdeburger Sigorta’ya müdahale etti, tedbir uyguladı. Neyse ki, AcnTurk ve Aveon Sigorta’nın trafik sigortası satma ruhsatı yoktu; yoksa bugün büyük kriz ve infial yaşanırdı. Nitekim geçen hafta AcnTürk Sigorta’ya 130 milyon TL’lik zimmet nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gerekçe; şirketin kuruluş aşamasında 14 milyon TL olan gerçek sermayesini 94 milyon TL olarak göstermesi, SEDDK’nın yanıltılarak ruhsat alınması. Soruşturma kapsamında da 23 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

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GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

Bunlarla birlikte SEDDK, eş zamanlı olarak sıkılaştırma tedbirleri uyguladı ve daha da önemlisi sigorta sektörüne giriş kuralları uluslararası standartlara getirildi. Bugün sigorta sektörüne girmek için 6 milyar TL (120 milyon dolar) sermaye gerekiyor ki, daha birkaç yıl öncesine kadar gerekli sermaye tutarı 15 milyon dolardı. O nedenle de 15 milyon doları bastıran sigortacılığa soyundu. Gelinen nokta ortada, 7 şirkete tedbir uygulanmak zorunda kalındı. Bugün de sigorta sektörüne yönelik piyasa disiplini çalışmaları devam ediyor, ön tedbirler uygulanıyor.

Peki, tedbir uygulanacak sırada başka şirketler var mı? Son dönemde bazı kesimler bu konuda spekülasyon yapıyor. Onu da öğrendim. Tüm şirketlerin finansal verileri halka açık. Bugünden yarına mali bünye sorunu olan, sorunlu şirket bulunmuyor. Spekülasyonlara ve dedikodulara itibar edilmemesi gerekiyor.