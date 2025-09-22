İşte faaliyeti durdurulan sigorta şirketlerinde son durum

Haberin Devamı

Yani iki şirketin faaliyetini durdurdu. 2024’ün Aralık ayında da benzer şekilde Aveon Global Sigorta’nın yeni sigorta sözleşme yapma yetkisi, SEDDK tarafından kaldırılmıştı.

Okuyucular hatırlayacaktır, o tarihte, yine bu köşede, “2 şirketin faaliyeti durduruldu” başlıklı bir yazı yazmış ve bu şirketlerden sigorta yaptıranlara ilerleyen günlerde karşılaşacakları olası durumlar hakkında bilgi vermiştim. Yazımda, sigortalıların durumu hakkındaki belirsizliklerin önümüzdeki dönemlerde netleşeceğini de belirtmiştim.

Aradan 4 ay gibi bir süre geçti. Hem şirketlerin hem de bu şirketlerde poliçeleri olanların durumu hakkında, geçen süreçte neler yaşandığını araştırdım. Sizlerle de paylaşayım. Şunu belirteyim, bu şirketler halen faaliyette, ancak nisan ayından bu yana yeni sigorta poliçesi satamıyorlar. Geçen 4 aylık süreçte, kimi sigortalılar poliçelerini iptal edip, başka şirketlerden sigortalarını yaptırdılar. Kimi sigortaların poliçelerinin süreli dolduğu için başka şirketlerden sigortalarını yenilediler. Konutu, işyeri, aracı bu şirketlerden sigortalı olup da bu süreçte hasarı olanların hasarları ödendi. Elbette bazı mağduriyetler yaşandı, ancak durum, ayyuka çıkacak boyuta ulaşmadı.

SİGORTALILARIN MAĞDURİYETİ ÖNLENDİ

Gelinen noktada, AcnTurk ve Arex Sigorta’nın, Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB), son açıkladığı son verilere göre, yukarıda saydığım nedenlerden ötürü portföyündeki poliçe sayıları yüzde 80 azaldı. Mesela, TSB’nin açıkladığı 2025 Ocak-Haziran verilerine göre AcnTurk Sigorta’nın zararı 321 milyon TL oldu. Aveon Global Sigorta’nın ise TSB verilerine göre, hiç sigortalısı kalmadı. Yeri gelmişken belirteyim. Aveon Global Sigorta’da süreç biraz daha farklı işledi. Şirket sahiplerinden sermaye koymaları istendi, bunun için süre de verildi ancak sermayedarlar sermaye koymamayı tercih etti ve şirketin faaliyeti durduruldu. Durdurulmasa bugün sigortalılar ciddi mağduriyet yaşayacak, sıkıntı büyük olacaktı.

SEDDK NE YAPTI?

Peki, bu noktaya nasıl gelindi? Son iki yıla yakındır SEDDK, finansal dayanıklılık ve piyasa disiplini kapsamında önemi adımlar attı ve mali bünye, sermaye yeterliliği konularında sıkılaştırıcı düzenlemelere gitti. Sigorta şirketi kurma ve sigorta pazarına girmek için gerekli sermayeyi ciddi artırdı. Piyasa disiplinine ve mali bünye kriterlerine uymayanlar için de gerekli tedbir alındı. Sonuçta, düne kadar üç kuruş sermayesi olan, yanına üç-beş kişi alan, belirli bir grubu örgütleyen sigorta şirketi kurarken, bugün sigortacılığa girmek banka kurmakla eşdeğer hale geldi. Hani derler ya, bir nasihatten bir musibet yeğdir. Belki de bu süreçlerin yaşanması gerekiyordu.

ULUSLARARASI KURULUŞLAR NASIL DEĞERLENDİRDİ?

Tabi, bu süreç, beraberinde bazı eleştirileri de getirdi; doğru mu yapıldı, yanlış bir strateji mi izlendi şeklinde. Geçen temmuz ayında uluslararası değerlendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk sigorta sektörü hakkında çarpıcı bir rapor yayımladı. Fitch raporunda, SEDD’nın attığı adımlara da detaylı yer verdi. Raporun, o bölümünü sizlerle de paylaşayım:

“Düzenleyici denetim, güçlü kalmaya devam ediyor; sermaye yeterliliği gereklilikleri sıkılaştırılıyor ve ödeme gücü pozisyonları daha yakından izleniyor. Düzenleyici kurumun, sermayesi yetersiz sigorta şirketlerinin yeni iş faaliyetlerini durdurma ve otomotiv sigortalarındaki aşırı prim artışını sınırlama yönündeki 2024 sonu ve 2025 başındaki adımları, sektör istikrarını koruma taahhüdünü gösteriyor. Türkiye’de sigorta sektörünün daha fazla istikrara doğru ilerlediği, bu ilerlemenin destekleyici makroekonomik koşullar ve düzenleyici iyileştirmelerle desteklendiği görülüyor.”