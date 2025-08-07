İşte ev işlerinde çalışanlar için teşvikler, SGK açıkladı

Haberin Devamı

Ev hizmetlerinde çalıştırılanların SGK’ya prim ödenerek sigortalanması zorunlu. Sigortalılık koşulları da bir ay içinde 10 günden az ya da 10 günden fazla çalışma süresine göre farklılık gösteriyor. Eğer kişi ev işinde bir ay içinde 10 günden az çalışıyorsa iş kazası ve meslek hastalığına karşı çalıştıran kişi tarafından sigortalanıyor ve prim de buna göre ödeniyor. Ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar işveren sayılmıyor, sadece sigortalılar adına iş kazası ve meslek hastalığı primi ödüyor. Sigortalı çalışan isterse bunun üzerine kendisi de prim ödeyerek emeklilik ve genel sağlık sigortası yaptırabiliyor. Emekliler ev hizmetlerinde 10 günden az çalışabilir ve bu durumda emekli aylıkları kesilmez, genel sağlık sigortası için de fazladan prim alınmaz.

NE KADAR PRİM ÖDENECEK

Ev işinde çalışan, bir ayda 10 gün ve üzerinde hiçmet veriyorsa, çalıştıran kişi işveren konumuna geçiyor. Bu durumda da işveren tarafından genel sağlık sigortası ve emekliliği de kapsayan sigorta yaptırılmak zorunda.

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar adına ise her bir gün için asgari ücretin günlük tutarının yüzde 2’si kadar prim ödeniyor. Bugün için ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların ödeyecekleri günlük prim 17.33 lira. Eğer kişi 9 gün çalışıyorsa 156 lira prim ödenecek.

10 günden fazla çalışanlar içinse günlük asgari ücretin yüzde 37.7’si oranında prim ödeniyor. Bu primin yüzde 34.5’i emeklilik ve genel sağlık sigortasından, yüzde 3’ü de işsizlik sigortasından oluşuyor. Bugün için 10 günden fazla çalışanlar adına ödenecek günlük prim tutarı 327 lira, aylık prim 9 bin 817 lira, yıllık prim 117 bin 804 lira.

İŞVERENE ALTI TEŞVİK

Gelelim, ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıranların yararlanacağı teşviklere. SGK, uygulanan teşvikleri sıraladı. Buna göre işverenler; 4 puanlık prim indiriminden yararlanabiliyor, işsizlik ödeneği alanların istihdamı halinde prim teşviki uygulanıyor, sosyal hizmetlerden faydalananların istihdamı halinde teşvikten yararlanılıyor, genç ve kadın istihdam edenler için teşvik uygulanıyor, engelli sigortalı çalıştıran ayrıca prim teşvikinden faydalanıyor ve sosyal yardım alanları istihdam edenler sigorta primi teşvikinden yararlanıyor. SGK’nın açıklamasına göre ev hizmetlerinde çalışanlara yönelik işverenlerin yararlanacağı 6 farklı teşvik uygulamış var. Tabii tüm teşvikler, ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar için geçerli.

DEVLETTEN 1.000 LİRA DESTEK

Bunların dışında bir de asgari ücret desteği var. Malum 2025 yılında asgari ücret desteği günlük 33.33, aylık 1.000 liraya çıkarıldı. Bu destekten ev hizmetlerinde 10 günden fazla işçi çalıştıranlar da yaralanıyor. Daha açık bir anlatımla, ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenler, diğer işverenler gibi aylık 1.000 lira asgari ücret desteğinden faydalanabilecek. Üstelik evinde hem hizmetli hem çocuk bakıcısı çalıştıranlar, çalıştırdıkları her bir kişi için ayrı ayrı asgari ücret desteğinden yararlanabilecek.

Bir de yine tüm işverenlerin yararlandığı ve primleri zamanında ödeyenler için uygulanan 4 puanlık prim indirimi var ve ev hizmetlerinde çalışanlar için de bu indirim geçerli. Onu da şöyle anlatayım. SGK primi olarak işçi ücretinin yüzde 15’i oranında işçi payı, yüzde 22.75’de işveren payı var. Yüzde 22.75’lik işveren payı yüzde 4’lük indimi uygulandıktan sonra yüzde 18.75’e düşüyor ve işveren daha az sigorta primi ödüyor.

SİGORTA YAPTIRMAMANIN CEZASI ÇOK AĞIR

Hazır yeri gelmişken ev hizmetlerinde çalışanlarla ilgili merak edilen birkaç konuya da değineyim. Yabancı uyruklular da ev hizmetlerinde veya bakıcı olarak 10 günden fazla çalıştırılabilir, ancak sosyal güvenlik kurumuna yapılacak bildirimde çalışacak olan kişinin çalışma izninin eklenmesi gerekiyor. Ayrıca yabancı çalıştıranlar da devlet desteğinden yararlanabiliyor.

İkinci en önemli konu, ev hizmetinde çalıştırılanların sigortasının yapılmamasının sonuçları. Açıkça, sonuçları çok ağır oluyor. Sigortasız çalıştırıldığı tespit edilirse önce bildirim yapılmadığı için, sonra da primler ödenmediği yüksek miktarlarda ceza kesiliyor. Bu ceza, sigortasız çalışma süresi ne kadarsa o kadar artıyor. Ne kadar bir cezadan bahsediyorsun diye soracak olursanız; bir yıldır evinizde sigortasız birini çalıştırıyorsanız 150 bin liralara yaklaşan bir cezadan bahsediyorum.

