İşte emeklilerin temmuz zam oranı

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MİLYONLARCA emekli, 2026’nın ikinci yarısında alacağı maaş zammı oranını bekliyor. TÜİK, emekli maaşlarında önemli gösterge olacak mayıs ayı enflasyonunu Kurban Bayramı’ndan dolayı mayıs ayı içerisinde yer alan işgünü sayısının sınırlı olması nedeniyle 3 Haziran’da değil, 5 Haziran’da açıklayacak. Böylece emeklilerin maaş zammında son viraja girilmiş olacak. Temmuzun 3’ünde TÜİK’in açıklayacağı geçmiş 6 aylık enflasyonla birlikte emeklilerin alacağı maaş zamları da netleşecek.

Son 4 aylık verilere bakacak olursak, ocak-nisan döneminde enflasyon yüzde 14.64 olarak gerçekleşti. Buna göre de yılın ilk 4 ayında memur ve emeklileri için enflasyon farkı netleşmiş oldu. Emekli zamları için mayıs ve haziran enflasyonu bekleniyor. Merkez Bankası’nın anketlerine göre enflasyon mayıs ayında yüzde 1.82, haziran ayında da yüzde 1.52 olarak gerçekleşecek. Ancak piyasa beklentisi, bu oranların biraz daha üzerinde olacağı yönünde.

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ENFLASYON FARKI OLUŞTU

Memur emeklileri maaşlarına ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor; üzerine, geçmiş altı aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor. Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor. Toplu sözleşmeye göre memur ve memur emeklilerine 2026 Temmuz ayında uygulanacak zam oranı yüzde 7. Bunun üzerine enflasyon farkı eklenecek. Enflasyon farkı ile birlikte temmuz ayında memur ve emeklilerinin maaş zam oranı yüzde 15’lerde olacak.

SSK, BAĞ-KUR ZAM ORANI

SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri de ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor ve zam oranı da bir önceki altı aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre belirleniyor. Ocak-nisan dönemindeki 4 aylık enflasyona göre SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri için yüzde 14.64 zam kesin. Mayıs ve haziran enflasyonları da eklendiğinde temmuz ayında SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri yüzde 20’ye yakın maaş zammı alacak gibi gözüküyor.

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EMEKLİLER ARASINDA FARK OLACAK

2026’nın ocak ayında ise SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri maaşlarını yüzde 12.19 zamlı almışlardı. Görevdeki memurlar ve memur emeklilerinin ocak maaş zamları ise yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile yüzde 18.60 olmuştu. Sene başında memur ve emeklilerinin, toplu sözleşmeye göre taban aylıklarına 1000 TL ilave ücret de ödenmişti.

Temmuz zammıyla birlikte memur emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasında yüzde 5’lere varan maaş zammı farkı oluşacak. 2026’nın ocak ayında ise tam tersi durum yaşanmış, iki kesim arasında memur emeklileri lehine 6 puanlık fark oluşmuştu. Temmuz ayındaki zam ile bu farkın kapanacağı görülüyor.

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EN DÜŞÜK AYLIK 22 BİN TL OLUR

Gelelim, emeklilerin en çok merak ettiği, en düşük emekli aylığı konusuna. En düşük emekli maaşı alan 4 milyon emeklinin gözü kulağı temmuz ayındaki artışta olacak.

Son 8 yıldır her emekli maaş zammında en düşük emekli aylıkları da artırılıyor.

En düşük emekli aylığı 2026 Ocak-Temmuz dönemi için 20 bin lira oldu.

Benim tahminim temmuz ayında en düşük emekli aylığının 22 bin liraya yükseltileceği yönünde.