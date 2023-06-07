İşte emeklilerin temmuz maaş zamları

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TÜİK’in, mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin 2023’ün ikinci yarısında alacakları zam konusunda da son viraja girildi. Açıklanan enflasyon rakamına göre de memur ve emeklileri için enflasyon farkı kesinleşti.

Memur emeklileri ile görevdeki memurlar, ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor. Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor. 2022-2023’teki mali ve sosyal hakları belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme’ye göre de 2023’ün ikinci yarısında görevdeki memurlar ile emeklileri maaşlarını yüzde 6 zamlı alacak. 2023’ün Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyonun yüzde 8’i geçmesi halinde de aradaki fark maaş zamlarına eklenecek.

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ENFLASYON FARKI OLUŞTU

TÜİK, ocak-mayıs dönemini kapsayan 5 aylık enflasyonu yüzde 15.26 olarak açıkladı. Buna göre de görevdeki memurlar ile emeklileri açısından yüzde 7.26’lık enflasyon farkı oluşmuş durumda. Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6’lık zam oranına enflasyon farkı da eklendiğinde; memur ve emeklilerinin şimdiden temmuz ayında alacağı zam oranı yüzde 13.26 oldu. Asıl zam oranı TÜİK, 2023’ün Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon rakamını açıkladığında kesinleşecek. Bu yılın başında ise memur ve emeklilerinin, yüzde 8.40’lık enflasyon farkı ve yüzde 8’lik toplu sözleşme zammı ile birlikte toplam zam oranı yüzde 16.40 olmuştu. Ancak refah payı artışı yapılarak, zam oranı yüzde 30’a çıkarılmıştı.

TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre üniversite mezunu memurun maaşı 14.300 liraya, şube müdürünün 23.427 liraya, derecesi 1/4 olan öğretmenin maaşı 17.887 liraya, derecesi 8/1 polis memurunun 20.652 liraya, uzman doktorun 28 bin liraya, hemşirenin 17.680 liraya çıkacak.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri de ocak ve temmuz olmak üzere senede iki defa maaşlarını zamlı alıyor ve memur emeklilerinde olduğu gibi zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 15.26’lık zam kesinleşti. 6 aylık enflasyon açıklandığında zam oranı bu rakamın da üzerine çıkabilir. Bu yılın başında ise SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri açıklanan enflasyona göre maaşlarını yüzde 15.40 zamlı alacaklardı ancak refah payı ile birlikte toplam zam oranı yüzde 30’a yükseltilmişti.

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REFAH PAYI VERİLECEK

Bu zamlar, enflasyona göre belirlenen ve her yıl yapılan zam oranları. Mayıs ayında doğalgaz için sıfır fiyat uygulaması yapılınca, bu durum mayıs enflasyonuna yansıdı ve aylık enflasyon yüzde 0.04 oldu. Yıllık enflasyon da düşerek 39.59 olarak gerçekleşti. Haziran ayındaki enflasyonun düşük çıkması görevdeki memurlar ile tüm emeklilerin zam oranını da etkileyecek. Bunun için de emeklilerin temmuz maaş zamlarında refah payı artışı yapılması planlanıyor. Ayrıca mart ayında yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı da 7.500 liraya yükseltilmiş, ancak 7.500 liranın üzerinde maaş alanlar bu artıştan yararlanamamıştı. Bu durum dikkat alınarak, temmuz ayında emeklilere kademeli zam da öngörülüyor. Kademeli zam, refah payı artışı ve enflasyon zammı ile birlikte temmuz ayında emeklilere üçlü bir zam yapılması planlanıyor. Temmuz ayında en düşük emekli aylığının da artırılması gündemde.

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Temmuz ayında görevdeki memurların maaşlarında da enflasyon zammının dışında iyileştirme yapılacak. En düşük memur maaşı 12 bin lira. Yapılacak düzenleme ile en düşük memur maaşına önce seyyanen zam yapılacak, bunun üzerine toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı eklenecek: Böylece en düşük memur maaşı net 22 bin liraya çıkacak.