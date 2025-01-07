İşte dul ve yetimlerin 2025 Ocak zamlı maaşları

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AÇIKLANAN yeni zam oranı ile sayıları 4.5 milyonu bulan SSK ve Bağ-Kur’lu dul ve yetim aylıkları da arttı. En düşük emekli aylığı bugün için 12 bin 500 TL. Önümüzdeki günlerde en düşük emekli aylığının artırılması planlanıyor. Ancak bugünkü en düşük aylıktan hareketle, yüzde 25 hisse oranına göre dul ve yetim maaşı alanların maaşı 3 bin 125 liradan, yüzde 50 hisse oranına göre maaş alanların maaşı 6 bin 250 liradan, yüzde 75 hisseye göre alanların da maaşları 9 bin 375 liradan düşük olmayacak.

Bu kapsamda dul ve yetim maaşı alanlar 2025’in ocak ayında önce yüzde 15.75’lik zamdan yararlanacak, zamma rağmen maaş en düşük emekli aylığının altında kalırsa, yine artırılacak. Örneğin, 2024’ün temmuz ayında yüzde 25 hisse oranına göre kök maaş üzerinden 2 bin TL ölüm aylığı alan dul eşin maaşı, 2025’ün ocak ayında yüzde 15.75’lik zamla 2 bin 315 TL olacak. Bunun üzerine yüzde 4’lük ek ödeme eklendiğinde maaş 2 bin 407 liraya çıkacak. Bu tutar yüzde 25’lik hisseye göre en düşük aylık olan 3 bin 125 liradan düşük olamayacağı için 2025’in ocak ayında hesabına 3.125 TL yatacak.

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En düşük emekli aylığı önümüzdeki günlerde arttığında maaşlar da yükselecek.

KİMLER ALABİLİYOR?

Ölüm aylığından vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor. Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor. - BİTTİ

NOT: Maaş zamları SSK ve Bağ-Kur’dan ölüm aylığı alanlar için geçerlidir. Maaş hesaplaması en düşük emekli aylığı olan 12.500 liraya göre yapılmış ve bu tutara göre hisse oranına göre belirlenmişti. Bu tutarın üzerinde maaş alanların 2025 Ocak zamları tabloda yer almaktadır. Tablodaki maaşlar tüm dul ve yetim aylıklarını kapsamamaktadır.

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HİSSE ORANINA GÖRE SSK, BAĞ-KUR 2025 OCAK ZAMLI DUL VE YETİM AYLIKLARI (TL)



