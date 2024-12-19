İşte diyabetli çocuklarla ilgili düzenlemenin detayı

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Açıkça söyleyeyim, şeker hastası çocukların aileleri, yıllardır sensörlü glikoz izleme cihazlarının devlet tarafından karşılanmasını talep ediyordu; nihayet bu talepleri karşılık buldu. 18 yaş altı tip 1 diyabet hastası çocukların, sensörlü glikoz izleme cihazları SGK tarafından geri ödeme kapsamına alındı, Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yapılan değişiklik de Resmi Gazete’de yayımlandı.

* Yeni düzenleme uygulamaya girdikten sonra da okuyuculardan bu konuda çokça soru alıyorum. Kimileri uygulamanın nasıl olacağını merak ediyor, kimileri de cihazların özel sağlık sigortalarının kapsamında olup olmadığını soruyor.

* Uzmanlık alanım olmadığı için, okuyuculardan gelen sorulara cevap verebilmek adına, konunun uzmanları ile konuştum. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Özsarı’ya danıştım. Aldığım bilgileri sizlerle de paylaşayım. Ama önce bilmeyenler için sensörlü glikoz izleme cihazının önemine değineyim.

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* Diyabetin teşhisinin erken aşamada konulması ve tutarlı şekilde takip edilmesi önemli. Takibi ise gün içinde tekrarlayan kan şekeri ölçümleri ile yapılıyor. Kan şekeri ölçümü de çocuklarda parmaktan kan alınması yoluyla oluyor. Bu konuda yıllardır geliştirilen bir söylem var; o da, ‘parmak uçlarımız bize kalsın’ sloganı.

ÇOCUKLARIN PARMAK UÇLARI SAĞLAM KALDI

* Oysa parmaktan ölçüm gerektirmeyen sistemlerle, yani sensörlü cilt altı glukoz izleme cihazları ile çocukların kan şekerinin düşüş ve yükselişleri aileler tarafından ve çocukların sosyal hayatını etkilemeden takip edilebiliyor. Yaklaşık 7 yıldır hem doktorlar hem de şeker hastası çocukların aileleri izleme cihazlarının devletin ödeme kapsamına alınmasını talep ediyordu.

* Tip 1 diyabetli çocukların sensör aracılığı ile kan şekeri izleme sistemine yönelik düzenleme geçen hafta yapıldı ve sensörlerin ödenmesi SGK kapsamına alındı. Bu düzenleme 30 bin çocuk ve ailesini ilgilendiriyor. Buna her yıl 2 bin çocuğa diyabet tanısı konulduğunu eklersek rakam büyüyor. Düzenleme sonrası yeni geliştirilen slogan ise, ‘Çocukların parmak uçları sağlam kaldı’ oldu. Peki, bundan sonra ne olacak? Haluk Özsarı’nın anlattıklarını paylaşayım:

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30 BİN ÇOCUĞA AYLIK 100 MİLYON TL DESTEK

* “2-18 yaş grubu çocuklar için aylık 3 bin 500 TL geri ödeme yapılabilecek, sensör ücreti aylık 3 bin 500 liradan fazlaysa kullanıcı farkını vererek alacak. En az bir çocuk endokrin uzmanının olduğu yıllık sağlık kurulu raporu yeterli olacak. Reçeteyi çocuk endokrin uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı (pediatrist), aile hekimi yazabilecek. Yapılan hesaplara göre, tip 1 diyabetli çocuklara yılda 1 milyar TL, ayda 100 milyon TL civarında destek verilmiş olacak.”

* Haluk Özsarı, yaklaşık 30 bin çocuk ve ailesinin hayatını kolaylaştıracak bu yenilikle, hem diyabetin maddi yükünün hafifletileceğini hem de çocukların yaşam kalitesinin artacağını belirterek, “Her yıl yaklaşık 2 bin çocuğun daha bu tanıyı aldığını ve parmaklarının günde neredeyse 10 kez delinerek kan şekeri ölçümü ile gereken doz insülin almak durumunda olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Onun için de, tip 1 diyabetli çocuklar ve anne-babaları ile doktorları ‘Sensörlerimizi ödeyin, parmaklarımız bize’ kalsın diyordu. Cilt altı glikoz izleme cihazlarıyla parmak delinmeden cilt altından her 5 dakikada bir, yani günde 288 kez şeker düzeyi ölçülebiliyor” diyor.

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ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA DEĞİL

* Peki, SGK’nın geri ödeme listesine giren kan şekeri takip sensörlerini özel sağlık sigortaları ya da tamamlayıcı sağlık sigortaları kapsıyor mu? Kimi okuyucular bu sorunun cevabını merak ediyor. Bunu da sigortacılara sordum. Sensörler, ne özel sağlık sigortası ne de tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı içine giriyor. Girmemesinin nedeni ise geçen haftaya kadar bu cihazları SGK’nın da karşılamaması. Devlet karşılamadığı için özellikle tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamına girmiyordu. Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK’nın üzerini tamamladığı için kapsama girmemesini anlıyorum ama sensörlerin özel sağlık sigortasının kapsamında olmamasına açıkçası biraz şaşırdım. Ama eminim SGK’nın, sensörleri SUT kapsamında geri ödeme listesine almasıyla, kısa zamanda bu cihazlar özel sağlık sigortasının kapsamı içine de girecektir.