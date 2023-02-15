İşte, deprem bölgesinde alınan tedbirler

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Depremin yaralarını sarmak üzere ilan edilen tedbir ve destekler sadece sosyal güvenlik değil özel sigortalardan da geldi. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde işverenlerin ve sigortalıların yükümlülükleri ertelendi.

Erteleme 31 Ağustos’a kadar tüm sigorta prim ödemeleri ve prim borçlarını kapsıyor. Genel sağlık sigortası kapsamında da depremzedelere yönelik sağlık tedbirleri uygulamaya sokuldu. Bu çerçevede özel sigorta şirketleri de tüm sigorta branşlarında süreleri uzattı. İşte, deprem bölgesine yönelik alınan tedbirler ve uygulamalar.

PRİM BORÇLARI ERTELENDİ

- 6 Şubat tarihinden itibaren; iş kazaları ve meslek hastalıkları bildirimleri de dahil SGK’ya verilmesi gereken tüm belgeler 26 Mayıs tarihine kadar ertelenecek. Bu tarihte verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacak.

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- 6 Şubat tarihinden önce ödemesi yapılmamış SGK prim borçları ile 2023 yılının ocak-şubat-mart-nisan-mayıs-haziran aylarına ait tüm prim borçları ağustos ayına ertelendi. Bu borçların son ödeme tarihi ise ağustosun son günü olacak.

- İşverenlerin çalışanları adına ödemedikleri prim borçlarından kaynaklanan gecikme cezası borçları da 31 Ağustos tarihine ertelendi, bu tarihe kadar borçlar ödenebilecek.

- Daha önceki borç yapılandırmalarından yararlanıp da prim borçlarını taksitlendirenler, taksit ödeme tarihleri 6 Şubat ila 31 Temmuz arasında olanlar, borçlarını 31 Ağustos tarihine kadar ödemeleri halinde yapılandırmaları bozulmayacak ve borçlar yasal süreleri içinde ödenmiş sayılacak.

MUAYENE TARİHLERİ DEĞİŞTİ

- Geçtiğimiz dönemlerde borç yapılandırmalarından yararlanan Bağ-Kur’lular için geçerli olan ihya kapsamındaki borçların son ödeme tarihi 6 Şubat ila 31 Ağustos tarihleri arasında olanlar için borç ödeme tarihi 31 Ağustos olarak dikkate alınacak. Yani, ihya borçları olan Bağ-Kur’lular, borçlarını 31 Ağustos’a kadar erteleyebilecek.

- SGK tarafından malullük, vazife malullüğü aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış olanlar kontrol muayenesine tabi tutuluyor. Kontrol muayene tarihleri şubat ila 31 Ağustos tarihleri arasında olanların muayene tarihleri 31 Ağustos olarak belirlendi.

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- Depremzedeler sağlık raporu karşılığında alınacak ilaç ve sürekli kullanılan tıbbi malzemeleri bir defaya mahsus reçetesiz olarak alabilecekler.

- Depremzedeler hastanelere başvurduklarında muayene katılım ücreti ödemeyecekler. Ayrıca, 6 Şubat tarihi öncesine ait SGK tarafından tahsilatı yapılmamış ve ödemeleri gereken muayene katılım payları da sonraki bir tarihte tahsil edilmek üzere ertelendi.

- Depremzedeler, kronik hastalıkları nedeniyle kullanmak zorunda oldukları ilaç ve tıbbi malzemeler için kullandıkları raporların süresi haziran sonuna kadar uzatıldı.

MAAŞLAR ERKENE ÇEKİLDİ

- Emekli maaşları ile dul ve yetim aylıklarının ödeme süreleri öne çekildi. Buna göre, SSK emekli maaşları 14-15-16 Şubat tarihlerinde; Bağ-Kur aylıkları da 16 ve 17 Şubat tarihlerinde hesaplara yatacak.

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- İşsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödemeleri de erkene çekildi. 5 Mart ve 28 Şubat tarihlerinde yapılacak ödemeler 15 Şubat tarihinde hesaplara yatırılacak.

- 6 Şubat ila 1 Mayıs tarihlerinde vadesi sona eren tüm özel sigorta branşlarındaki sigorta poliçelerinin yürürlük süreleri, 1 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.

- Trafik sigortası ve zorunlu deprem sigortası poliçelerinde prim ödemelerinde en az altı taksit yapılması zorunluluğu getirildi. Ayrıca trafik sigortasında poliçenin zamanında yenilenmemesi sebebiyle yapılması gereken ilave prim uygulaması da iptal edildi.