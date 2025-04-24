İstanbul’da konutların yüzde 62’si depreme karşı sigortalı

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AFAD bir taraftan riskli bina uyarısı yaparken, diğer taraftan da hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarılar geldi. Bu satırları yazarken Marmara Ereğlisi ve İstanbul Fatih’te hasarlı birkaç bina tespit edilirken, henüz tam olarak hasar tespit çalışmaları tamamlanmadı.

Deprem sonrası da gündeme zorunlu deprem sigortası geldi. DASK verilerine göre depremin etkilediği Marmara Bölgesi’nde konut sayısı 6.4 milyon adet ve bunların 4.3 milyonu depreme karşı sigortalı. Buna göre Marmara’da konutların yüzde 39’unun zorunlu deprem sigortası bulunuyor. İl bazında bakıldığında ise durum farklılık gösteriyor. İstanbul’da, 4.1 milyon konutun 2.5 milyonu depreme karşı sigortalı ve İstanbul’da sigortalılık oranı yüzde 62. Sigortalılık oranı en yüksek ileler ise yüzde 83 ile Yalova ve yüzde 82 ile Sakarya.

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Depremin merkez üssü olan Silivri ve etrafına bakıldığında Tekirdağ’da 318 bin konutun 251 bininin zorunlu deprem sigortası bulurken (sigortalılık oranı yüzde 79), Kırklareli’nde sigortalanabilir 102 bin konutun 55 bin sigortalandı; Kırklareli’nde depreme karşı sigortalılık oranı yüzde 54’lerde.

İLÇELERDE DURUM FARKLI

Türkiye genelinde bakıldığında ise DASK’ın son verilerine göre 20 milyon konutun 11.2 milyonu sigortalı. Buna göre Türkiye’de, konutların yüzde 56’sı depreme karşı sigortalanmış durumda. Marmara Bölgesi, Türkiye genelinde sigortalılık oranı en yüksek bölge olurken, Marmara’yı yüzde 60 sigortalılık oranı ile Doğu Anadolu, yüzde 56 sigortalılık oranı ile de Ege izliyor. Türkiye genelinde sigortalılık oranı en düşük bölge ise Karadeniz. Karadeniz’de 1.9 milyon konutun 862 bini sigorta kapsamında ve bölgede sigortalılık oranı yüzde 44’lerde.

Depremin etkilediği İstanbul’un ilçelerinde bakıldığında ise kimi ilçelerdeki konutlarda sigortalılık oranı yüksekken, kimi ilçelerde çok düşük. Öyle ki, bina başına bir sigortalı konut düşen ilçeler bile var. Mesela, Çatalca, Ümraniye, Şile, Sultanbeyli, Arnavutköy gibi ilçelerde de sigortalı konut sayısı nispeten düşük. Buna karşılık Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Kadıköy, Küçükçekmece ilçelerinde ise sigortalılık oranı daha yüksek.

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MODELLEME YAPILDI 4 SENARYO ÇIKTI

Beklenen Marmara depremi bir süredir sigortacıların da gündeminde. Öyle ki, sık aralıklarla modellemeler yapılıyor, depremin olası etkileri üzerine senaryolar üretiliyor. Son yapılan ve en yeni çalışmaya göre, beklenen Marmara depremi üzerine dört farklı model oluşturuldu. Buna göre, Marmara sismik segmentinin kırılması durumunda özellikle İstanbul’un Avrupa kesimi, biraz daha Anadolu kesimi ve Tekirdağ kesimi ciddi anlamda yüksek yer hareketi şiddetine maruz kalacak. Diğer modellemede ise birinci deprem sonrası ortaya çıkan enerji açığı ikinci depremi hızlandıracak. Modellemeler sonucunda Marmara Denizinde kıyı şeridinin ciddi zorlamaya tabi kalacağını da çıkan sonuçlar arasında.

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Yine sigortacılar beklenen Marmara depreminin simülasyonunu da yaptı. Buna göre de beklenen depremde 31 bin binada yıkım ve hasar bekleniyor, bu sayının 140 bine kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Beklenen Marmara depreminin 325 milyar dolarlık ekonomik kayba neden olacağı da bekleniyor.