İş Pozitif tuttu... 4 ayda 176 bin kadın işe yerleşti

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KADIN istihdamını artırmak amacıyla 9 Şubat’ta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan İş Pozitif projesi sonuç verdi, sadece 4 ayda 176 bine yakın kadına istihdam sağlandı. İŞKUR, İş Pozitif’in verilerini açıkladı.

Kadın istihdamına yönelik mesleki eğitim, teşvik ve hibe gibi destekler veren kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, kadın kooperatifleri ve özel sektör şirketleri bir araya gelerek kayıtlı kadın istihdamının artırılması için güçlerini birleştirdi. Projenin adına da İş Pozitif denildi. Proje 9 Şubat’ta başladı.



SEKİZ BAKANLIK DESTEKLİYOR

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere toplam sekiz bakanlık projeye dahil edildi. Hem bakanlıklarla hem de özel sektör kuruluşları ile kadın istihdamı için protokoller imzalandı.

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AYLIK 25 BİN TL ÜCRET ÖDENİYOR

İş Pozitif kapsamında kadınlara; mesleki eğitim, mali destek, hibe destekleri, istihdam teşvikleri, mesleki yeterlilik belgesi, ihracat destekleri, ortaklık kurma imkânları, tarımsal ve kırsal kalkınma destekleri, hayvancılık mali destekleri, işbirlikleri ve danışmanlık hizmetleri veriliyor. Böylece kadınlara hem kendi işlerini kurma hem de istihdama katılma imkânı sağlanıyor.

İş Pozitif ile iş hayatına katılmak isteyen kadınlar 15 projeye dahil ediliyor. Bu projelerden biri de imalat sektöründe. Kadın istihdamı için pozitif ayrımcılık projesinden imalat sektöründe faaliyet gösteren ve en az iki çalışanı olan işverenler programdan yararlanıyor. İstihdam ettikleri her bir kadın için 25 bin TL’ye kadar ücret, prim, vergi ödemesi yapılıyor. Çocuğu olan kadınlar için de ayrıca 3 bin TL çocuk bakım desteği veriliyor.



Yine İş Pozitif içindeki kayıtlı kadın istihdamını desteklenmesi projesi ile 4 bin kadın işveren 4 bin kadını istihdam ettiğinde; her bir kadın çalışan için 20 ay boyunca aylık 15 bin 925 lira maaş ödemesi yapılıyor.

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ENGELLİ KADINA 150 BİN TL HİBE

Uygulama engelli kadınlara yönelik de destekler sağlıyor. Kendi işinin patronu olmak isteyen engelli kadınlara İş Pozitif projesi kapsamında 150 bin TL’ye kadar hibe desteği veriliyor. Benzer şekilde İŞKUR’un işbaşı eğitim programlarına katılanlara ise program süresince günlük 654 lira harçlık ödemesi yapılıyor. İş Pozitif kapsamında 2025’in sonuna kadar işsiz olan kadınlara ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerinin sigorta primleri işveren hisselerine ilişkin tutarları 24 aydan 54 aya kadar değişen sürelerde işsizlik sigortası fonundan karşılanıyor.

BÜYÜK BÖLÜMÜ GENÇLERDEN OLUŞTU

İŞKUR rakamlarına göre proje başladığı günden itibaren kadın istihdamının artmasına neden oldu. Projenin başladığı şubat ayında 36 bin 630, martta 49 bin 226, nisanda 37 bin 496, mayısta 53 bin 845 olmak üzere; 4 ayda 176 bine yakın kadın istihdam edildi. Bunların da 175 bin 257’si özel sektör, geri kalan da kamu sektöründe istihdam edildi. Aynı dönem içinde sektörler itibarıyla en fazla kadın işe yerleştirme sanayide imalat alanında oldu. Mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme turizm otelcilik elemanı, reyon görevlisi ve özel güvenlik görevlisi oldu. İŞKUR’un aracılık ettiği işe yerleştirmelerin 73 bini genç kadınlardan, 3 bin 288’i engellilerden ve 51 bini yükseköğretim mezunlarından oluştu.