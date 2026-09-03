İmalat yapan işletmelere dev istihdam desteği

Haberin Devamı

İMALAT sanayinde üretim ve istihdamın sürekliliğini desteklemek, işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için yürütülen İstihdamı Koruma Destek Programı’nın kapsamı genişletildi. Yeni uygulama 28 Ağustos tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Program, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB tarafından yürütülüyor.

Programın iki boyutu var; biri kredi desteği, diğeri ise işletmelerde çalışanlar için sigorta prim desteği. Yeni, uygulamada, destek verilecek sektörlerin sayıları artırıldı. Ağustos ayında uygulamaya giren yasa ile turizmde konaklama tesislerindeki tüm çalışanlar için kişi başına günlük 116.67 TL, aylık 3 bin 500 TL’lik sigorta prim desteği uygulaması başlatıldı. Şimdi, benzer uygulama farklı sektör için de yapılacak.

Haberin Devamı

İstihdamı Koruma Destek Programı bir süredir uygulanıyor ve program kapsamında geçtiğimiz dönemde 38 bin 208 işletmenin başvurusu onaylandı, destekle 685 bin 953 kişilik istihdam korundu. Yeni düzenlemeyle de destek programının kapsamı genişletildi. Peki, hangi sektörler prim desteğinden yararlanacak ve destek tutarının şartları neler olacak? Madde madde anlatayım.

HANGİ SEKTÖRLER YARARLANACAK?

Prim desteğinden: tekstil ürünleri imalatı, giyim eşyası imalatı, deri ile ilgili ürünlerin imalatı, mobilya imalatı, kot benzeri ürünler için baskı düğmesi, çıtçıt, düğme, fermuar imalatı yapan işletmeler yararlanacak. KOBİ ve büyük işletmeler de destekten faydalanabilecek.

Programda işletmelerin istihdamını koruyup korumadığı, Sanayi Bakanlığı tarafından belirlenecek referans dönemindeki ortalama aylık prim gün sayısı üzerinden değerlendirilecek. Yani, destekten yararlanmak için belirli bir tarih veya yıl olmayacak; Bakanlık tarafından belirlenecek referans ve koruma dönemlerine göre prim desteği verilecek. Şöyle ki, geçmiş destek programında 2025 yılı içindeki istihdam sayısının 2026 yılında da korunması gerekiyordu. Yeni düzenlemede işletmenin referans dönemindeki ortalama aylık prim gün sayısı, en az 6 ay olarak belirlenecek dönemde aylık bazda korunacak. Buradan da anlaşılacağı üzere istihdamı koruma dönemi 6 aydan kısa olamayacak. Bunu sağlayan işletmeler destekten yararlanacak.

Haberin Devamı

ÇALIŞAN BAŞINA 3 BİN 500 TL

İstihdamını koruyan işletmelere koruma dönemi boyunca 30 prim günü karşılığında çalışan başına aylık 3 bin 500 TL’ye kadar ödeme yapılabilecek.

KOBİ’ler için prim desteği, aylık 30 prim gün için 3 bin 500 TL olacak ve toplam destek üst limiti 249 çalışan üzerinden, 360 prim gün çalışma karşılığı olarak 10 bin 458 TL olarak belirlendi. Destek yüzde 100 geri ödemesiz olacak. Büyük işletmeler içinse desteğin üst limiti belirlenmedi.

Yeni düzenlemede ilginç nokta ise, çalışan başına, aylık 30 prim günü için 3 bin 500 TL tutarındaki destek ‘kıstelyevm’ esasına göre hesaplanacak olması. Nedir kıstelyevm? En basit haliyle; çalışanın işe gelmediği, göreve katılmadığı veya tam çalışmadığı süreler göz önüne alınarak maaş, yevmiye, ikramiye veya benzeri haklardan gün veya süre oranında kesinti yapılarak hesaplanması anlamına geliyor. Yeni destek bu hesaba göre verilecek. Eğer çalışan tam zamanlı çalışıyorsa, 30 prim gün için 3 bin 500 TL destek verilecek.

Haberin Devamı

İstihdamını koruyan işletmelere, şartlara uygun olarak ve istihdam maliyetlerine göre belirlenecek limitlerde kullanacakları krediler için de destek sağlanabilecek.

Referans dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen ortalama prim gün sayısı sıfır olan veya bu aylarda sigortalı çalıştırılmadığı için beyanname vermeyen işyerleri bu programdan yararlanamayacak. Destek ödemeleri, işletmenin vergi dairesi ve SGK prim borçlarıyla mahsuplaşma yöntemiyle de gerçekleştirilebilecek.