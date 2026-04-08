İhbar tazminatında tüm merak edilenler

CEVAP: Çalışanlar kıdem tazminatı konusunda bilgiye sahipler ama iş ihbar tazminatına gelince ne işveren ne de çalışan tazminatın nasıl alınacağını, hangi durumlarda hak edileceğini pek bilmiyor. Bu nedenle de ihbar tazminatı, işveren ile çalışan arasında hep uyuşmazlık konusu olmuştur. Konuya detaylı değineyim. İşveren istediği gibi çalışanı işten çıkaramaz, çalışan da isteği zaman işten ayrılamaz. İş sözleşmesini sonlandırmanın belirli şartları ve süreleri var. Her iki taraf için iş sözleşmesini sonlandırmanın süresine, ihbar süresi deniliyor. İhbar süresi de çalışanın işyerinde geçirdiği süreye göre belirleniyor.

Çalışma süresi 6 aydan az ise ihbar süresi 2 hafta, 6 ay ila 1.5 yıl arası ise ihbar süresi 4 hafta, çalışma süresi 1.5 yıl ila 3 yıl arası ise ihbar süresi altı hafta. Çalışma süresi 3 yıldan fazla ise ihbar süresi 8 hafta. İşte bu sürelere göre işveren ve çalışan iş sözleşmesini sonlandırabiliyor. Örneğin, bir işyerinde 4 yıldır çalışıyorsanız sekiz hafta önceden iki taraf birbirine ayrılacağını bildirmek zorunda. Bu 8 hafta sonra iş sözleşmesi sonlandırılabilir.

İhbar sürelerine uyulmazsa her iki taraf için de ihbar tazminatı hakkı doğar. İşveren, çalışanı ani olarak işten çıkarır ya da ihbar süresini beklemeden iş sözleşmesini tek taraflı sonlandırırsa, çalışana ihbar tazminatını öder. Aynı şekilde işçi de ihbar süresine uymadan işten ayrılırsa, işverene tazminat ödemek durumunda. Ya da işveren çalışandan bu tazminatı talep edebilir ve ihbar süresine ait ücreti çalışandan isteyebilir. En fazla sekiz haftalık ihbar tazminatı alınabilir.

İhbar tazminatı işçinin çalıştığı süreye, aldığı brüt ücrete göre hesaplanıyor, ihbar süresi kadar tazminat ödeniyor. Eğer işveren, ihbarda bulunmadan çalışanı işten çıkarırsa, yasal ihbar süresi kadar ücreti ödemek durumunda. Buna da ihbar tazminatı deniliyor. Örneğin, asgari ücretli çalışıyorsanız (brüt aylık 33.000 TL, günlük 1.101 TL) ve çalışma süreniz de 2 yılsa; işveren altı haftalık ihbar süresini doldurmadan sizi işten çıkarırsa, 46 bin lira ödemek zorunda.

2008 SONRASI SİGORTALI OLANLAR ÇİFT MAAŞ ALAMAYACAK

SORU: 2010 yılında sigortalı çalışmaya başladım ve halen de çalışıyorum, çalışmaya da devam edeceğim. 5350 prim günüm var. Bir süredir emekli olanların çalışmaya devam etmeleri halinde çalıştığı işyerinden alacağı maaşla birlikte devletten de emekli aylığını aynı anda alamayacağı konuşuluyor. Çift maaş imkânı ortadan kalkacakmış. Birçok köşe yazarı bu konuyu yazıyor. Doğruluk payı var mı, varsa biz niye iki maaş alamıyoruz, bir emekliler arasında ayrımcılık yaratmayacak mı? Okan B.

CEVAP: Emekli olanların maaşları kesilmeyecek ama emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler bugünkü gibi hem emekli maaşı hem de çalıştığı işyerinden maaş alamayacak. Bugün emekli olup, emekli aylığı bağlananlardan yaşlılık aylığı kesilmeden yeniden çalışabilmeleri için Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesiliyor ve bu sayede hem çalıştığı işyerinden maaş alabiliyor hem de emekli maaşını alıyor.

Ekim 2008 tarihinde çıkan yasa ile emeklilik yaşı hem kademeli olarak yükseltildi hem de prim gün sayısı artırıldı. 2008’de çıkan yasa ile bu tarihten sonra ilk kez sigortalı olanlar gerekli şart ve koşulları sağlayıp emekli olduklarında ve emekli maaşı bağlandığında; SGDP ödeyerek çalışamaya devam etmelerinin önüne geçildi. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigorta girişi olanlar emekli olup da çalışmaya devam ettiklerinde hem emekli maaşı hem de çalıştığı işyerinden maaş alamayacak. Ya çalışmayıp emekli maaşı alacak ya da çalışıp emekli maaşı almayacak. Tercih kişinin kendisine ait olacak; ya çalışmaya devam edip işyerinden maaş alacak ya da çalışmayıp, emekli maaşı alacak.