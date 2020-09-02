İdari izin özel sektör çalışanına uygulanmaz

Soru: Eşim ve ben özel sektörde çalışıyoruz. Oğlumuz özel okula gidecek. Çocuğunu bırakacak yeri olmayan anne babalar idari izinli sayılabilir mi? Pandemi döneminde uzaktan eğitime geçilmesi durumunda özel sektörde çalışan kişilerin haklı ve tazminatlı istifa hakkı doğar mı? Güliz L.
Cevap: İdari izin sadece devlet memurlarını ilgilendiren bir izindir, özel sektörde çalışanlar için idari izin diye bir izin türü yok. Dolayısıyla idari izinli sayılamazsınız. İstifa yolu tüm çalışanlar için geçerli, ancak uzaktan eğitim gerekçesiyle istifa ederseniz ve tazminat için gerekli şartları yerine getirmiyorsanız tazminat hakkınız doğmaz.
MALULEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
Soru: Sürekli raporlu ilaç kullanıyorum, yüzde 60 engelli raporum var. 24 yıldır sigortalı olarak çalışıyorum. Pirim gün sayım 7834. Malulen emekli olabilir miyim? Cem D.
Cevap: Yüzde 60 engelli raporu olanlar işe giriş tarihine göre 15 yıl ile 18 yıl arasında çalışmaları ve 3600 ila 4000 gün arasında prim ödemeleri halinde emekli olabiliyorlar. Sizin hem prim gün sayınız hem de sigortalı yılınız emeklilik için yeterli. Emekli olabilirsiniz.
AĞUSTOSTA BAŞVURDUYSANIZ YARARLANAMAZSINIZ
Soru: 10 günden fazla evde çalışan bir işçimiz için ücretsiz izin desteğine başvuru yaptık ancak İŞKUR, bu destekten yararlanamayacağımızı söyledi. Ev hizmetlerinde çalışanlar için ücretsiz izin desteği alabilir miyiz? Fatih D.
Cevap: Eğer ev hizmetinde çalışan ayda 10 günden fazla çalışıyorsa ve çalışan için işsizlik sigortası primi yatırılıyorsa ücretsiz izne çıkardığınızda devletin işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılanlara ödenen nakdi ücret desteğinden yararlanılır. Ancak destek için ne zaman başvurduğunuz önemli. Eğer ağustos ayında başvurduysanız bu destekten yararlanamayabilirsiniz.
KIDEM TAZMİNATI ALAMAZSINIZ
Soru: Emekliyim, bir işyerinde 9 Eylül 2019’dan beri çalışmaktayım. 28.07.2020 itibariyle ücretsiz izine çıkarıldım. Haklarım nelerdir, tazminat, ihbar ve izin haklarımı ücretsiz izin bitiminde alabilir miyim? Nurettin D.
Cevap: Emekli olduğunuz için işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılanlara ödenen nakdi ücret desteğinden yararlanamıyorsunuz. Sizin durumunuzda işyerinde bir yıldan az süreli çalıştığınız için kıdem tazminatı hakkınız ve izin hakkınız da bulunmuyor.
KISA ÇALIŞMADA EMEKLİLİK PRİMİ YATMAZ
Soru: 4 aydan beri kısa çalışma ödeneği alıyorum. İş yerine gelmekteyiz. Ancak e-devlet’ten baktığımızda prim ödemesi görünmemekte. Şirkete geldiğimiz günleri SGK ya bildirmesi gerekmez mi? Haftalık çalışma saatimiz 45 saatten az. Taylan M.
Cevap: Kısa çalışma ödeneğinde emeklilik primi yatmaz. Eğer 15 saat ya da 30 saat gibi eksik sürelerde çalışılıyorsa bu süreler için işveren prim yatırmak durumunda. Yani, İŞKUR’da aldığınız kısa çalışma ödeneği için emeklilik primi yatmaz.
İdari izin özel sektör çalışanına uygulanmaz
Soru: Eşim ve ben özel sektörde çalışıyoruz. Oğlumuz özel okula gidecek. Çocuğunu bırakacak yeri olmayan anne babalar idari izinli sayılabilir mi? Pandemi döneminde uzaktan eğitime geçilmesi durumunda özel sektörde çalışan kişilerin haklı ve tazminatlı istifa hakkı doğar mı? Güliz L.
Cevap: İdari izin sadece devlet memurlarını ilgilendiren bir izindir, özel sektörde çalışanlar için idari izin diye bir izin türü yok. Dolayısıyla idari izinli sayılamazsınız. İstifa yolu tüm çalışanlar için geçerli, ancak uzaktan eğitim gerekçesiyle istifa ederseniz ve tazminat için gerekli şartları yerine getirmiyorsanız tazminat hakkınız doğmaz.
MALULEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
Soru: Sürekli raporlu ilaç kullanıyorum, yüzde 60 engelli raporum var. 24 yıldır sigortalı olarak çalışıyorum. Pirim gün sayım 7834. Malulen emekli olabilir miyim? Cem D.
Cevap: Yüzde 60 engelli raporu olanlar işe giriş tarihine göre 15 yıl ile 18 yıl arasında çalışmaları ve 3600 ila 4000 gün arasında prim ödemeleri halinde emekli olabiliyorlar. Sizin hem prim gün sayınız hem de sigortalı yılınız emeklilik için yeterli. Emekli olabilirsiniz.
AĞUSTOSTA BAŞVURDUYSANIZ YARARLANAMAZSINIZ
Soru: 10 günden fazla evde çalışan bir işçimiz için ücretsiz izin desteğine başvuru yaptık ancak İŞKUR, bu destekten yararlanamayacağımızı söyledi. Ev hizmetlerinde çalışanlar için ücretsiz izin desteği alabilir miyiz? Fatih D.
Cevap: Eğer ev hizmetinde çalışan ayda 10 günden fazla çalışıyorsa ve çalışan için işsizlik sigortası primi yatırılıyorsa ücretsiz izne çıkardığınızda devletin işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılanlara ödenen nakdi ücret desteğinden yararlanılır. Ancak destek için ne zaman başvurduğunuz önemli. Eğer ağustos ayında başvurduysanız bu destekten yararlanamayabilirsiniz.
KIDEM TAZMİNATI ALAMAZSINIZ
Soru: Emekliyim, bir işyerinde 9 Eylül 2019’dan beri çalışmaktayım. 28.07.2020 itibariyle ücretsiz izine çıkarıldım. Haklarım nelerdir, tazminat, ihbar ve izin haklarımı ücretsiz izin bitiminde alabilir miyim? Nurettin D.
Cevap: Emekli olduğunuz için işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılanlara ödenen nakdi ücret desteğinden yararlanamıyorsunuz. Sizin durumunuzda işyerinde bir yıldan az süreli çalıştığınız için kıdem tazminatı hakkınız ve izin hakkınız da bulunmuyor.
KISA ÇALIŞMADA EMEKLİLİK PRİMİ YATMAZ
Soru: 4 aydan beri kısa çalışma ödeneği alıyorum. İş yerine gelmekteyiz. Ancak e-devlet’ten baktığımızda prim ödemesi görünmemekte. Şirkete geldiğimiz günleri SGK ya bildirmesi gerekmez mi? Haftalık çalışma saatimiz 45 saatten az. Taylan M.
Cevap: Kısa çalışma ödeneğinde emeklilik primi yatmaz. Eğer 15 saat ya da 30 saat gibi eksik sürelerde çalışılıyorsa bu süreler için işveren prim yatırmak durumunda. Yani, İŞKUR’da aldığınız kısa çalışma ödeneği için emeklilik primi yatmaz.