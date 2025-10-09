Hizmet süresi ve emeklilik iptal edilebilir… SGK’dan çalışanlara ‘K’ kodu uyarısı

Haberin Devamı

SGK, iki gün önce ‘dikkat’ uyarısıyla bir açıklama yaptı ve neredeyse tüm çalışanların kafası karıştı. Tüm çalışanlar derken, 4/A statüsünde, işçi olarak çalışanları kastediyorum. SGK, açıklamasında, “Hizmet dökümünde ‘K’ harfi gördüyseniz, bu işyerleri SGK tarafından kontrollü iş yeri olarak izlenmektedir. Bu işyerinde bildirilen çalışmalarınız, emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir” dedi ve kafalar karıştı. İki gündür eş dost arıyor, ‘biz bundan bir şey anlamadık, işyerinin K statüsünde olup olmadığını nereden anlayacağız?’ diye soruyor. Anlatayım...

Aslında konu yeni değil. Öyle ki, EYT uygulaması çıktığında da gündeme geldi ve maalesef bazı kişiler sahte sigortalılık ya da sahte şirketler nedeniyle emekli olamadılar. SGK, yaptığı incemeler sonucunda, sigortalı çalıştırılmadığı halde bazı kişilerce sahte işyeri tescili yapılarak, sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğunu tespit ediyor. Bu bildirimlerin SGK tarafından iptal edilmesine rağmen aynı kişilerin aynı veya farklı sosyal güvenlik merkezlerinde farklı işyeri isimleri ile sahte sigortalı bildiriminde bulunmaya devam ettiği de belirleniyor. Aynı zamanda sahte sigortalı bildirilen kişilerin sağlık yardımlarından yararlandıkları, geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri veya aylık aldıkları da tespit ediliyor.

Bu tespitler sonrası da SGK bir düzenleme ile bu gibi işyerlerini sınıflandırdı. Bu işyerlerini; Sahte (S), Kontrollü (K) ve Şüpheli (Ş) olmak üzere üç farklı sınıfta tanımlıyor. Çalışanlar, e-Devlette, sigortalılık tescil bilgileri üzerinden işyerlerinin bu sınıflardan birine girip girmediğini rahatlıkla öğrenebilir.

3 SINIF: SAHTE, KONTROLLÜ, ŞÜPHELİ

Bu sınıflar ne anlama geliyor? S kodlu, sahte işyeri, adından da anlaşılacağı üzere, sahte sigortalı bildirimi yapmak için kurulan, faaliyeti olmayan işyerleri. Bu işyerleri, kişileri sigortalı çalıyor gösterip, SGK’dan emekli aylığı alınmasını, devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanılmasını veya geçici iş göremezlik geliri ödenmesini sağlamak için kuruluyor. K kodlu, kontrollü işyerleri, sahte olma potansiyeli yüksek olan işyerlerini gösteriyor. Ş kodlu, şüpheli işyeri ise, farklı sosyal güvenlik merkezlerinde farklı işyeri isimleri ile tescil edilen işyerlerini gösteriyor.

İşyerinde bu kodlardan biri olanlar için bundan sonraki süreci madde madde anlatayım ki, daha net anlaşılsın.

‘K’ KODLUYSA NE YAPACAKSINIZ?

Eğer, çalıştığınız işyerinizin, daha açık anlatımla hizmet dökümünde S, K ve Ş kodları varsa; SGK bu işyerleri ile ilgili inceleme ve denetim başlatmış demektir.

Kontrollü kodlu işyerinde yapılan incelemeler sonucunda sahte işyeri olmadığı anlaşılırsa, kontrollü işyeri tanımlaması kaldırılır.

Yapılan inceleme sonucunda bir şey çıkmazsa işyeri sahte, kontrollü ve şüpheli sınıfından çıkarılır ki, bu durumda çalışan açısından sorun yok demektir.

EMEKLİLİK İPTAL OLUR, AYLIKLAR GERİ ALINIR

Hizmet dökümünde bu kodlar varsa, çalışan emeklilik için başvurduğunda, SGK emeklilik işlemlerini başlatmayabilir. İnceleme bitip de çalışmanın gerçek çalışmaya dayandığı belirlenirse, emeklilik işlemi başlatılır.

Eğer bu şirketlerde çalışanların sahte sigortalı olduğu tespit edilirse, sigortalılıkları ve hizmet süreleri iptal edilir. Bu kodlara sahip şirketlerden emekli olunmuşsa, emeklilik iptal edilir, ödenen aylıklar faizi ve cezası ile birlikte geri alınır. Aynı şekilde sağlık yardımları için ödenen paralar da cezası ve faizi ile birlikte geri alınır.

Bu tür işyerlerini kuranlar, yönetenler hakkında suç duyurusunda bulunulur.

Bu şirketlerde çalışanların emeklilik dilekçesini vermeden önce SGK’ya başvurup, durumlarını netleştirmeleri gerekiyor. Çünkü kontrollü kodu olan şirketlerde gerçek çalışanlar olduğu gibi sahte sigortalılar da olabilir.

Bu saydıklarım dul ve yetim aylıkları için de geçerli. Yani, bu şirketlerde sahte sigortalılığı nedeniyle emekli aylığı bağlanıp, vefat eden kişilerin hizmet süreleri silinirse, ödenen dul ve yetim aylıkları cezası ve faize ile birlikte geri alınır.