Hibe destekleri baÅŸladÄ± son tarih 6 AralÄ±k

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Cevap: Devletin, engellilerin kendi iÅŸini kurmasÄ± iÃ§in hibe desteÄŸi uygulamasÄ± var. Bu destek sadece engellilere deÄŸil eski hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lere de veriliyor. Destek, Ä°ÅžKUR Ã¼zerinden uygulanÄ±yor. Hibe desteÄŸinin ÅŸÃ¶yle bir ilginÃ§ tarafÄ± da var. 50 ve daha fazla iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran iÅŸyerlerinin belli sayÄ±da engelli Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rma zorunluÄŸu bulunuyor. Bu zorunluluÄŸu yerine getirmeyen iÅŸyerlerine kesilen para cezalarÄ± engelli ve eski hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin iÅŸ kurmalarÄ±nda destek olarak veriliyor. Destekten de iÅŸgÃ¼cÃ¼ kaybÄ±nÄ±n en az yÃ¼zde 40 olduÄŸu kurul raporu ile belgelenen engelliler yararlanÄ±yor. Destek tutarÄ± da 20 bin ila 400 bin TL arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. Mesela, kurulacak olan iÅŸletmenin demirbaÅŸ ihtiyacÄ± iÃ§in 400 bin TL destek veriliyor. AynÄ± ÅŸekilde iÅŸletmenin kuruluÅŸ giderleri iÃ§in 20 bin TL, diÄŸer giderler iÃ§in de 40 bin lira hibe desteÄŸi veriliyor. Bu destekler eski hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler iÃ§in de geÃ§erli.

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TÃ¼m baÅŸvuranlar bu destekten yararlanamÄ±yor. Engelliler destekten yaralanabilmek iÃ§in Ã¶nce yapacaklarÄ± iÅŸ ile ilgili proje hazÄ±rlayacak ve e-Devlet Ã¼zerinden â€˜engelli kendi iÅŸini kurma hibe desteÄŸiâ€™ne baÅŸvuracaklar. BaÅŸvurular deÄŸerlendirmeye alÄ±nacak ve kabul gÃ¶rÃ¼rse de hibe desteÄŸinden yararlanÄ±lacak.

Åžu bilgiyi de vereyim, 2024 sonuna kadar 340 proje iÃ§in 103.4 milyon TL hibe desteÄŸi tahsis edildi. Bunun 34.5 milyon TLâ€™si eski hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin, 60.2 milyon TLâ€™si engellilerin iÅŸini kurmasÄ± iÃ§in ayrÄ±ldÄ±. Hibe desteÄŸine baÅŸvuru iÃ§in de son tarih belirlendi; o da 6 AralÄ±k. Yani, hibe desteÄŸinden yararlanmak isteyen engelli ve eski hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler 6 AralÄ±k tarihine kadar baÅŸvurabilecekler.

EMEKLÄ°LÄ°K KARARI Ä°Ã‡Ä°N ARALIK BAÅžINI BEKLEYÄ°NÂ

Soru: 1993-1994 arasÄ± devlet memuru olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Sonra istifa ettim, Ã¶zel sektÃ¶rde SSKâ€™lÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. 2011â€™de tekrar memuriyete baÅŸladÄ±m ve son 12 yÄ±l memur olarak Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ediyorum. 2025â€™te emekli olursam maaÅŸ aÃ§Ä±sÄ±ndan beni etkiler mi, maaÅŸÄ±m dÃ¼ÅŸer mi? 2024 emeklilik avantajÄ±ndan yararlanmalÄ±yÄ±m?ÂÃ–zlem P.

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Cevap: Ekim 2008 tarihinden sonra memur olarak Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayanlarÄ±n maaÅŸ hesaplamasÄ± iÅŸÃ§i statÃ¼sÃ¼nde, yani SSKâ€™lÄ± olanlarla benzerlik gÃ¶steriyor. Yani, SSKâ€™lÄ±larla aynÄ± hesaba tabi oluyor; prime esas kazanÃ§, aylÄ±k baÄŸlama oranÄ±, bÃ¼yÃ¼me hÄ±zÄ± gibi faktÃ¶rler rol oynuyor. Bu da emeklilik baÅŸvuru tarihini etkiliyor. 2024 yÄ±lÄ±nda emekli olmak 2025 yÄ±lÄ±nda emekli olmaktan maaÅŸ aÃ§Ä±sÄ±ndan daha avantajlÄ± olacak. Ancak, maaÅŸ farkÄ±nÄ±n ne kadar olacaÄŸÄ± henÃ¼z netlik kazanmadÄ±ÄŸÄ±ndan aralÄ±k ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nÄ± beklemekte fayda var.

FAZLA YATAN PRÄ°MLERÄ° Ä°ADE ALABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z

Soru: GeÃ§miÅŸte dÃ¶rt ayrÄ± ÅŸirketten sigortalÄ± olarak gÃ¶sterildim. Primlerin hepsi de tavandan yattÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yÃ¼ksek gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. EmekliliÄŸim geldi. Fazla primleri SGKâ€™dan alabilir miyim? Mutlu K.

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Cevap: Ã‡alÄ±ÅŸan adÄ±na SGKâ€™ya, sigorta primine esas kazanÃ§ Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± aÅŸan Ã¶deme yapÄ±lmÄ±ÅŸsa, aÅŸan kÄ±sÄ±m iade alÄ±nabilir. YÃ¼ksek Ã¼cret alanlarÄ±n primleri de tavandan yatar ve tavanÄ± aÅŸan kÄ±sÄ±m iÃ§in iade istenebilir. AynÄ± ÅŸekilde birden fazla iÅŸyerinde Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸilerin Ã¶dedikleri primler de tavanÄ± aÅŸarsa, fazla Ã¶denen tutar SGKâ€™dan geri alÄ±nabilir. Bu durumda prim iadesi alabilirsiniz. Ancak iÅŸÃ§i payÄ±na dÃ¼ÅŸen malullÃ¼k, yaÅŸlÄ±lÄ±k ve Ã¶lÃ¼m iÃ§in kesilen prim tutarÄ± yÃ¼zde 9â€™dur ve bunu iade alabilirsiniz.

EMEKLÄ°LÄ°K DÄ°LEKÃ‡ESÄ°NÄ° 14 OCAKâ€™TA VEREBÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z

Soru: Sermayesinin yÃ¼zde 50â€™den fazlasÄ± kamudan gelen anonim ÅŸirket personeliyim. 2025-2024 yÄ±llarÄ± emekli maaÅŸÄ± farkÄ±ndan yararlanmak iÃ§in emeklilik dilekÃ§emi en geÃ§ aralÄ±k ayÄ±nda mÄ±, ocak ayÄ±nda mÄ± vermeliyim?

Erhan E.

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Cevap: Kamu kurumlarÄ± ile sermayesinin yÃ¼zde 50â€™sinden fazlasÄ± kamuya ait ÅŸirketlerde Ã§alÄ±ÅŸan ve Ã¼cretlerini ayÄ±n 15â€™inde alanlar 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik dilekÃ§esini verebilirler. Bu durumda 2024 yÄ±lÄ±nda emekli olup, maaÅŸ farkÄ±ndan yararlanabilirsiniz.