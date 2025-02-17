Her 2 kazadan 1’ine karışıyorlar her 3’ünden 2’si sigortasız

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Kaza bir sigorta şirketinin yöneticisinin başına geliyor. İstanbul’da, sabah saatlerinde sıkışık trafikte, şirket yöneticisinin içinde bulunduğu ve şoförün kullandığı araca arkadan başka bir araç hafifçe çarpıyor. Şoför ve çarpan aracının sürücüsü araçlarından inip zarar var mı, yok mu diye bakıyorlar. Arka koltukta oturan sigorta şirketinin yöneticisi de merakla araçtan inmek için kapıyı açar açmaz, sıkışık trafikte zikzak yaparak gelen motosiklet, aracın kapısına çarpıyor. Hem araçta hem de motosiklette hasar meydana geliyor. Bundan sonrası ilginç. Motosiklet sürücüsü, “Abi benim sigortam yok, kusura bakma, bırak beni, yoluma gideyim” diyor. Şirket yöneticisi de olay büyümesin diyerek, gitmesine izin veriyor.

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Diyeceksiniz ki, ‘Bu kazanın ilginç tarafı nerede, günlük rutin yaşanan olaylardan biri’. Doğru ama trafikteki motosiklet konusunun, daha doğrusu bana göre motosiklet sorununun gündeme gelip, masaya yatırılması gerekiyor. Araç kullananlar bilir, özellikle son yıllarda, hem kendi hem de başkalarının canını hiçe sayarak, kimi zaman kaldırımlardan, kimi zaman araçların aralarından bir yerlere yetişmeye çalışan motosikletler ciddi tehlike yaratmaya başladı. Trafikte araç kullanırken, hele bir de trafik sıkışıksa, kendi yolunuzda ağır ağır giderken bile aman bana çarpmasın, aman ben ona çarpmayayım diye sürekli tetiktesiniz.

TAŞITLARIN YÜZDE 20’Sİ MOTOSİKLET

Kimileri diyor ki, ‘trafikte motosikletlilere anlayışlı davranın, onlar bir yerden bir yere yetişmeye çalışıyor’. İyi de onlar kurallara uyuyor mu? Uymadıkları her açıdan belli. Anlatayım. Son 5 yılda trafikteki motosiklet sayısı yüzde 78, son 10 yılda ise yüzde 113 artmış. 10 yıl önce trafikte 2.9 milyon motosiklet varmış, şimdi 6.2 milyonun üzerine çıkmış. Bugün trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 20’si motosikletlerden oluşuyor. Son yıllarda en çok satışı artan taşıt yine motosiklet. Öyle ki, otomobillerden sonra trafikteki en yüksek araç sayısı motosiklette.

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KAZALARIN YÜZDE 52’SİNİ MOTOSİKLETLER YAPTI

Bu bir sorun mu? Motosiklet kullanan sayısında artış olması hiç sorun değil. Sorun başka. Emniyet Genel Müdürlüğü 2024 yılı trafik kaza istatistiklerini yayımladı. Buna göre ölümlü ve yaralanmalı kazaya karışan araçlara bakıldığında 127 bin 317 ile ikinci sırayı motosikletler alıyor. İlk sıra, 206 bin 188 adetle otomobillerde. Geçen yıl 448 binden fazla araç ölümlü yaralanmalı kazaya karışmış, bunların 127 bin 317’sini motosikletler yapmış. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 sonunda yaptığı açıklamada, şehir içinde meydana gelen kazaların yüzde 52’sini, yani her iki kazadan birine motosiklet türünün karıştığını söyledi. İşte, bu bir sorun.

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YÜZDE 65’İNİN TRAFİK SİGORTASI YOK

Bitmedi, daha büyük bir sorun var; o da, motosikletlerdeki sigortasızlık. Son açıklanan verilere göre, trafikteki motosikletlerin yüzde 65’e yakının trafik sigortası bulunmuyor. Trafikte toplam 6 milyon 263 bin motosiklet bulunuyor, bunun 4 milyonu zorunlu olan trafik sigortasını yaptırmıyor. Yani, her 3 motosikletten 2’si trafikte sigortasız dolaşıyor.

İşte bu vahim tablo, yani motosikletlerin sigortasızlığı, trafikteki tüm araçları ilgilendiriyor. Nasıl mı? Bilmeyenler için onu da anlatayım. Sigortasız motosiklet sürücüleri açısından; kusurlu olarak bir araca zarar verirlerse ve o aracın da kaskosu varsa, sigorta şirketi aracın zararını karşılar, sonra da dönüp sigorta yaptırmayan motosiklet sürücüsünden hukuk yoluyla zararın tamamını alır. Yine sigortasız motosiklet sürücüsü açısından; kazada birinin ölümüne ya da sakatlanmasına sebep olurlarsa, sigorta sistemi vefat ve sakatlık tazminatını öder, sonra da motosiklet sahibinden milyonlarca liraları (2025 yılı için ölüm ve sakatlık teminatı 2 milyon 700 bin) bulan tazminatı hukuk yoluyla alır. Trafikteki diğer araçlar açısından; sigortasız motosikletin sürücüsü gelip size çarparsa, trafik sigortası olmadığından aracınızdaki zararı almak için uğraşır durursunuz.

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Şunu da belirteyim, yüzlerce, hatta binlerce sigortasız motosiklet sahibi karıştıkları kazalar nedeniyle kendilerine açılan haciz davaları ile uğraşıyor. Ne uğruna? 5-7 bin lira trafik sigortasına prim ödememe uğruna.