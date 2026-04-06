Her 100 araçtan 24’ü trafik sigortasız, 26’sı kaskosuz

Sigorta ile zorunlu olan trafik sigortası ile kasko sigortasını kastediyorum. Bilmeyenler olduğu için hatırlatayım; trafik sigortası trafikte başkalarına vereceğiniz maddi ve bedeni zararları karşılar ve zorunludur; kasko ise sadece kendi aracınıza gelen zararı karşılar. Halen büyük bir kitle, ‘kasko var ya trafik sigortasına ne gerek var?’ ya da ‘trafik sigortası var ya kaskoya ne gerek var?’ söylemini ısrarla sürdürüyor.

Konu kasko sigortası olunca yıllardır bilinen, her 4 araçtan birinin kaskolu olduğudur. Geçenlerde Türkiye Sigorta Birliği, ilk kez verileri açıkladı. Sizlerle de paylaşayım. TÜİK’in açıkladığı son veriye göre, trafikteki toplam araç sayısı, 33 milyon 869 bin 80. Kaskolu araç sayısı ise 8 milyon 924 bin 637. Buna bakarak, trafikteki her 100 araçtan 26’sının kaskolu olduğu veya her 4 araçtan 1’nin kaskolu olduğu sonucu çıkıyor. Tersinden okursak da, trafikteki her 4 araçtan 3’ü koruması da diyebiliriz.

KASKOLU ARAÇ SAYISI BİLDİĞİNİZ GİBİ DEĞİL

Ancak durum farklı. 5 yaşına kadar olan araçlarda kasko oranı yüzde 48, yani 0-5 yaş grubunda her 100 araçtan 48’inin kaskosu bulunuyor. 6-10 yaş grubundaki her 100 araçtan 38’i, 11-15 yaş grubundaki 100 araçtan 22’si, 16-20 yaş grubundaki 100 araçtan 8’i ve 21 yaş üzeri araçlarda her 100 araçtan 1’i kaskolu. Bu veriler tüm araç grupları için geçerli. Otomobillere baktığımızda; 0-5 yaş arası otomobillerde kasko oranı yüzde 80’lerde. Yine otomobillerde 11-15 yaş grubunda her 100 araçtan 29’u, 16-20 yaş grubunda 100 araçtan 11’i ve 21 yaş ve üzerinde 100 otomobilden 1’i sigortalı.

Bu bize neyi anlatıyor? Yeni araçlarda kasko oranı yüksekken, aracın yaşı büyüdükçe kasko oranı yüzde 1’e kadar düşüyor. Sorun da burada. Türkiye’deki araçların yaş ortalaması 14-24 arasında değişiyor. Otomobillerde ortalama yaş 14 iken, minibüste 16’ya, kamyonda 18’e, traktörde ise 24’e kadar çıkıyor. Kaba bir hesapla, 17 milyon otomobilin yüzde 50’sinden fazlası 11 yaşında, yüzde 26’sının ise yaşı 24’lerde. Yaşlı araç parkına sahip ülkeyiz. Mesela, Avrupa’da araçların yaş ortalaması 12’lerde, bazı ülkelerde bu oran 7’lere kadar düşüyor.

Peki, yaşı büyük araçlar daha mı az riske maruz kalıyor? Aksine, aracın yaşı büyüdükçe risk daha artıyor. Sadece 2026’nın başından bu yana yaşanan afetlere bakın; araçlar sel sularına kapılıyor, yer kaymaları nedeniyle toprak altında ya da yıkılan binaların altında kalıyor. O gördüğünüz perte çıkmış araçların neredeyse tamamına yakının da kaskosu yok. Bugün yaşlı dediğimiz araçların bile ortalama fiyatı 1 milyon, 1 milyon 300 binin üzerinde. Araç pert oldu mu, kasko da yoksa, 1 milyon lira uçtu gitti demektir.

HER 100 MOTOSİKLETİN 66’SI TRAFİK SİGORTASIZ

Buraya kadar anlattıklarım, konunun kasko boyutu; bir de trafik sigortası boyutu var. Zorunlu trafik sigortası olmayan araç mı olur? Olur; var ve hem de sayıları azımsanmayacak boyutta. Onu da anlatayım. 33.8 milyonu aracın 7 milyon 745 bini trafikte, zorunlu trafik sigortası olmadan dolaşıyor. Bu da trafikteki her 100 aracın 24’ünün sigortası olmadığı anlamına geliyor. Araç grubuna baktığımızda ise durum değişiyor. Sigortasız araçların başında motosikletler geliyor. Trafikteki 7.1 milyon motosikletin 4.7 milyonu, yani yüzde 66’sının trafik sigortası bulunmuyor. Benzer durum traktörler için de geçerli; 2.3 milyon traktörün yüzde 38’i sigorta yaptırmıyor. Yolcu taşıyan otobüslerde de sigortasızlık oranı yüzde 31; 216.397 otobüsün 67 bininden fazlasının zorunlu sigortası bulunmuyor. Trafikte gördüğümüz minibüsler var ya; 540 bin minibüsün yüzde 20’sinin (111 bin 116) sigortası yok. Otomobillerde ise sigortasızlık oranı yüzde 7’ye yakın; 17.5 milyon otomobilin 1.1 milyonu trafik sigortasını yaptırmıyor.

Burada dikkat edilmesi gereken kesim trafikte sayıları her geçen gün artan motosikletler. 7.1 milyon motosikletin sigortasız olması kabul edilemez. Trafik sigortası olmayan aracın kanunen trafikte olmaması gerekiyor ama varlar. Yakalandıklarında para cezası sadece 1.246 lira, bir de aracı bağlıyorlar. Sigortasız aracın cezasının da bu kadar az olmaması gerekiyor.