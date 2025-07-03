Hasar nasıl karşılanacak? Orman yangınlarında sigorta önemli

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GÜNLERDİR orman yangınları ile mücadele ediyoruz. Son beş-altı günde 342 orman yangını çıktı. Bunların bir kısmı söndürüldü, bir kısmına müdahale devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de orman yangınlarının sayısının artacağı tahmin ediliyor. Yangınlar, çok ciddi maddi hasara da neden oldu. Son tespitlere göre, yangınlar nedeniyle 150’nin üzerinde konut, işyeri ve depo zarar gördü. Zarar derken, bunların büyük çoğunluğu kullanılamaz hale geldi. Yine yangın nedeniyle onlarca araç yandı. Mesela, Buca’da, oto galericilerine sıçrayan yangın nedeniyle hem işyerleri hem de 25 araç tamamen yandı. Sadece konutlar, işyerleri, araçlar değil; yangın tarım ve hayvancılığı da etkiledi, ahırlar yandı, onlarca büyük ve küçük baş hayvan telef oldu.

Hal böyle olunca da gözler sigortaya çevrildi. ‘Sigorta, orman yangınlarını karşılıyor mu, araçtaki zararımı hangi sigortadan alabilirim, yıkılan konutların bedelini sigorta öder mi?’ benzeri cevabı merak edilen çokça soru var? Hepsine açıklık getireyim.

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KONUT HASARINI KİM KARŞILAYACAK?

Orman yangını nedeniyle konut kullanılamaz hale gelir ya da zarar görürse sigorta hasarımı karşılar mı?

Evinizin konut paket poliçesi varsa ve konutunuz da orman yangınından yıkılırsa ya da az-orta-çok hasar görürse sigortanız tüm zararı karşılar. Hatta yangın nedeniyle külün, isin vereceği zararlar da sigorta kapsamındadır. Sigorta şirketleri, konut paket poliçesi ile birlikte asistans hizmeti de veriyor. Yangın sonrası oluşan hasarda sigorta şirketinin asistans hizmetinden yararlanırsınız.

Eşyalar zarar görürse sigortadan tazminat alabilir miyim?

Konut sigortası ile birlikte eşyalarınızı da sigortalattıysanız sigorta, poliçenizde yazan teminat tutarı kadar zararınızı karşılayacaktır. Eşyalar için teminat almadıysanız, sigortadan da tazminat alamazsınız. Konut paket poliçelerinin içinde eşya teminatı da genelde vardır. Sigortanızı kontrol edin, eşya teminatı olup olmadığına bakın.

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Zararımı DASK karşılar mı?

DASK kapsamında yapılan zorunlu deprem sigortası orman yangının verdiği zararı karşılamaz, sadece depremin neden olduğu hasarları karşılar.

TRAFİK SİGORTASINDAN TAZMİNAT ÖDENMEZ

Orman yangınında aracım zarar görürse sigortadan hasarımı alabilecek miyim?

Aracınızın kasko sigortası varsa, orman yangınında aracınız zarar görürse her türlü zararı kaskonuz karşılar ve aracınızın piyasa değerini size öder. Yangınlar da kasko teminatının içindedir.

Kaskom yok, trafik sigortasından hasarımı alabilir miyim?

Kaskonuz yok, sadece trafik sigortanız varsa; orman yangının aracınıza vereceği zararı trafik sigortasından alamazsınız.

Yangında araçları zarar gören oto galericileri sigortadan hasarını nasıl alacak?

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Bu durum biraz farklı. Söyle ki, galeri, işyeri yada yangın sigortasi yaptirmissa ve bu sigortanin içine isyerindeki araçlari da katmissa sigortadan hasarini alabilir. Ya da galerideki araçlar baskalarina aitse ve galerici üçüncü şahıs mallarını teminata almışsa yada 3.sahis sorumluluk sigortasi yaptirmissa yine sigortadan zarar gören araçlar için tazminat alir. Galerideki araçlarin kaskosu varsa kaskodan zararlar ödenir. Ancak bu sigortalarin hiçbiri yoksa galericiler araçlar için sigortadan tazminat alamaz.

YANAN AHIRLAR KAPSAMDA DEĞİL

İşyerim ve depom, yangında zarar gördü sigorta hasarımı öder mi?

Yangın riskini kapsayan işyeri paket sigortası varsa -ki, paket poliçelerin tamamında yangın riski kapsam içindedir- orman yangının verdiği tüm zararı sigorta şirketi karşılar. Bunun içine kül ve is zararları da dahildir. İş durması ve kâr kaybı için ayrıca sigorta yaptırılmamışsa ya da mevcut işyeri sigortasının içine bu teminatlar eklenmemişse; orman yangını nedeniyle faaliyetin durmasından doğan zarar sigortadan karşılanmaz.

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Yangının devam ettiği bölgelerde vatandaşlar sigorta yaptırabilir mi?

Yangın tamamen kontrol altına alınıp, risk ortadan kalktıktan sonra sigorta yaptırılabilir.

Sigorta yanan ahırın ve yangında ölen hayvanların zararını karşılayacak mı?

Orman yangınları kimi bölgelerde tarlalara, hayvanlara, hatta arı kovanlarına ciddi zarar verdi. Eğer çiftçiler, devlet destekli tarım sigortası yaptırmışlarsa tüm zararı TARSİM karşılayacak. Ancak ahırlar tarım sigortasının kapsamına girmiyor.