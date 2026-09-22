Hasar çetelerine operasyon

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Sigorta’da büyük vurgun’ başlıklı yazımda, 31 Ağustos’ta yazmıştım. Trafik kazaları sonrası vatandaşların bilgilerini kanunsuz yollarla elde ederek, sigorta sistemi üzerinden haksız kazanç sağlayan organize çetelere, kısa sürede müdahale edileceğini belirtmiştim. Beklenen oldu ve operasyon başladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu’nun koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile yürütülen soruşturmada; trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edildiğini ve bu bilgilerin belirli hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı.

‘OLAĞAN DIŞI PARA TRANSFERİ’

Gürlek, “Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) incelemeleri sonucunda; bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağandışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiği belirlenmiştir” dedi.

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Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığını, bu yöntemle 15.6 milyar liralık haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşıldığını ifade etti. Ayrıca, olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını da söyleyen Gürlek açıklamalarında İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep’te 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri yapıldığına dikkat çekti.

BİRÇOK MESLEK GRUBU İŞİN İÇİNDE

Peki, kim bu operasyon yapılan kişiler ve bu noktaya nasıl gelindi? Detaylara geçmeden önce şunun altını çizeyim, sigortacılık tarihinde illegal yapılarla mücadelede atılmış en büyük operasyon diyebiliriz.

Trafik kazaları sonrası vatandaşların bilgilerini kanunsuz yöntemlerle elde eden organize çeteler, uzun süredir hem SEDDK’nın hem de sigorta şirketlerinin en büyük sorunu. SEDDK düzenleme üstüne düzenleme yapıyor, sigorta şirketleri de bu yapılara karşı dava üstüne dava açıyor. Bu illegal yapıların kurucuları iki elin parmağını geçmiyor ki bunların bir kısmı, operasyon sonrası gözaltına alındı.

Peki ne yapıyorlar?

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* Yaptıkları iş, trafik sigortasında hasar ve değer kaybı tazminatı takipçiliği. İşi öyle boyuta götürmüşler ki, hasarları takip etmek için çağrı merkezi bile kurmuşlar.

* Türkiye’nin neresinde bir trafik kazası olursa birileri tarafından kurulan bu merkezlere kaza ihbar ediliyor ve ihbar eden herkese ciddi paralar ödeniyor. O nedenle dün başlatılan operasyon; kaporta, boya ustalarına, servis çalışanlarına kadar birçok meslek grubunu kapsıyor.

* İhbar sonrası, merkezdeki kişiler, kazaya karışanları “Sigorta şirketleri tazminat ödemez, bize vekalet verin, sigortadan daha fazla tazminat alırız” deyip, vatandaşı vekalet vermeleri için ısrarla arayıp kandırıyorlar. Aradıklarının yarısından fazlası da bu tuzağa düşüp, vekaleti veriyor.

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BİR KİŞİNİN KAZANCI 400 MİLYON DOLAR

* Sonrasında ellerindeki vekaletlerle başta Sigorta Tahkim Komisyonu olmak üzere mahkemelere başvuruyorlar. Dosya masrafı, bilirkişi ücreti, Sigorta Tahkim hakem ücreti, vekalet ücreti derken; 35-40 bin liralık hasar dosyasının sigorta şirketine maliyeti 100 bin liraları geçiyor. Aldıkları vekaletle suni ihtilaf yaratıyorlar.

* İllegal yapıların bu yöntemle sadece son bir yılda elde ettiği rant 50 milyar liranın üzerinde. Öğrendiğime göre de bu illegal yapının mimarlarından olan bir kişinin bu işten elde ettiği kazanç 400 milyon doları buluyor. Bunun 3-4 milyon dolarını da yapının devamı için dağıtıyor. Sigorta uyuşmazlıkları için kurulan Sigorta Tahkim Komisyonu’na vekaletlerle yapılan 700 bine yakın hasar ve değer kaybı tazminatı dosyasının yarısına yakınını bu kişi yapıyor. SEDDK’nın raporunda detaylarıyla var.

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SEDDK ÇETELERLE MÜCADELE ETTİ

Dün başlatılan operasyon kolluk görevlilerinden Sigorta Tahkim hakemlerine, sigorta şirketi çalışanlarından acentelerine, sigorta eksperlerinden kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına kadar uzanıyor. Şöyle bir bakarsanız, son günlerde yaşanan sermaye piyasalarındaki gelişmelerden çok daha büyük bir olay.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), bir süredir bu çetelerin önünü tıkamak, sistemden rant elde etmemelerini sağlamak için mücadele veriyor. Bu mücadelenin son ayağı ise adli sürecin başlatılmasıydı ve o süreç de başladı. SEDDK, operasyonla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Hasar tazmin süreçlerini istismar eden illegal yapıların, sektörün her kesimine sirayet etmiş tüm unsurlarına yönelik kapsamlı bir inceleme yürütüldü ve suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetlerle elde edilen milyarlarca liralık haksız kazanca dair tespitler adli mercilere sunuldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında illegal yapılar bünyesinde faaliyette bulunan çok sayıda şüpheliye yönelik adli işlemler gerçekleştirildi” denildi.