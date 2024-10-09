Grip sezonu açıldı SGK aşıyı karşılıyor mu?

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Önce boğazda yanmayla başlıyor, ardından halsizlik ve ateş ama yüksek ateş değil, sonrasında öksürüğe çeviriyor. Hoş, kimle konuşsam, aynı dertten yakınıyor.

Doktorlarla konuşuyorum, ciddi bir grip salgını olduğundan bahsediyor. Kimi doktor ise salgını Covid’in yeni versiyonu olarak tanımlıyor. Yine konuştuğum kişilerin kimisi, ‘grip aşısı olmadın mı?’ diye soruyor, kimileri de ‘aman grip aşısı olma’ diyor. Ben grip aşısı olanlardan değilim ama biraz araştırma yaptım. Bu vesile ile ara ara okuyuculardan gelen ‘grip aşısını devlet ödüyor mu?’ sorusuna da açıklık getirmiş olurum.

EKİM AYI AŞI İÇİN UYGUN ZAMAN

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Önce, Sağlık Bakanlığı’nın, grip aşısı konusundaki tavsiyelerini özetle paylaşayım. Bakanlık, aşının, yapıldığı grip sezonu için etkili olduğunu belirtiyor ve eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılması gerektiğini savunuyor. Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesi. Bakanlık, ekim ve kasım aylarının grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmesi gerektiğini de öneriyor. Mart ayının sonuna kadar da grip aşısı yaptırılabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre de grip virüsü her yıl 1 milyar kişiyi hasta ediyor, bunların 3-5 milyonu ciddi vaka olarak görülüyor ve 300-650 bin kişi ise grip salgınından hayatını kaybediyor.

KİMLERİN AŞILARI ÖDENİYOR?

Peki, grip aşısını devlet karşılıyor mu? Daha doğrusu grip aşısını SGK ödüyor mü? Ödüyor, ama herkesin aşısını karşılamıyor. Yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT), kimlerin grip aşısını SGK’nın karşıladığı, tek tek sıralanmış. Öncelikle, 65 yaş ve üstü kişilerin, yaşlı bakımevi ve huzurevlerinde kalanların grip aşısı bedelini doktorların reçete etmesi halinde sadece Eylül-Şubat tarihleri arasındaki dönemde SGK karşılıyor. Aynı şekilde 65 yaş ve üzeri kişilerin rapor aranmaksınız 5 yılda bir zatürre aşı bedelleri de SGK tarafından ödeniyor.

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Yaşlıların dışında anne adaylarının gebeliğin 13. haftasından doğuma kadar geçen süre içinde grip aşısı bedelleri devlet tarafından ödeniyor. Bunların dışında; astım dahil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olanlar, diyabet dahil kronik hastalığı, kronik metabolik hastalığı, kalp rahatsızlığı olanların, vücutta önemli işlevi olan hemoglobinlerin değişeme uğraması ve işlevinin bozulması nedeniyle hemoglobinopatisi olanların, immün yetmezliği olanların; yine doktor tarafından reçete edilmesi halinde eylül ile şubat tarihleri arasındaki grip aşılarını SGK karşılıyor. 65 yaş altı ve herhangi bir kronik hastalığı olmayanların ise grip aşı bedelleri SGK tarafından ödenmiyor.

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AŞI FİYATLARI 540-560 LİRA ARASINDA

Eczacılarla da konuştum. Malum geçen senelerde grip aşısının yetersiz kaldığı yönünde tartışmalar yaşanmıştı. Bu sene ise yeterli sayıda grip aşısı eczanelere gönderilmiş. Öğrendiğime göre de piyasada üç çeşit grip aşısı bulunuyor ve bunların üçü de SGK kapsamında ama yukarıda saydığım şartları taşıyanlar için. Aşı fiyatları ise 540 lira ile 560 lira arasında değişiyor.