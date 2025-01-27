Grand Kartal Otel’deki yangının sigorta boyutu

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Maalesef tartışma bilerek veya bilmeyerek yanlış zemine çekiliyor. Bu konuya detaylı değineceğim ana önce otelin sigortası ile ilgili birkaç bilgiyi paylaşayım.

Oteli sigortalayan şirket Eureko Sigorta ve 20 yıldır da bu şirket tarafından sigortaları yapılıyor. Başta yangın sigortası olmak üzere; otelde konaklayanların başına gelecek felaketlere karşı bedeni zararları karşılayan üçüncü şahıs sorumluluk sigortası, işverenin otel çalışanlarına karşı sorumluluklarını kapsayan işveren sorumluluk sigortası, ortak alan sigortası, elektronik cihaz sigortası da dahil olmak üzere otelin tüm sigortaları bulunuyor. Sigorta bedeli şu kadardır, verilen sigorta teminatı bu kadardır gibi konulara hiç girmeyeceğim; çünkü 78 vatandaşımızı yitirdiğimiz böyle bir olayda bu bilgilerin hiçbir önemi yok.

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OTEL SAHİBİ YÜKLÜ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Bundan sonra ne olacak? İlgili kurumlarla tüm detayları konuştum, paylaşayım. Sigorta şirketi, yangın nedeniyle otelde meydana gelen zararı karşılayacak ki, bunun da hiçbir önemi yok. Ama şu bilgiyi paylaşayım. Sorumluluk sigortaları kapsamında yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına sigortadan tazminat ödenecek. Şöyle ki; otel yönetimi tarafından sorumluluk sigortası belirli bir limit dahilinde yaptırılmış. Vefat edenlerin yakınları önce otelin sahiplerine olaydaki sorumluluğundan dolayı tazminat davası açacak. Mahkemeler, ölenlerin yakınları için destekten yoksun kalma tazminatı hesaplayacak. Sigorta şirketi sorumluluk sigortasında yazan limitler dahilinde tazminatı ödeyecek, geri kalan tazminat tutarını ise otelin sahipleri ödeyecek.

SİGORTA TARTIŞMASI

Sigortacılar, otelin sahiplerinin sorumluluk sigortasından dolayı çok ciddi tazminat ödemek durumunda kalacağını vurguladılar. Sigortacılara, ‘neden sorumluluk sigortası limitsiz değil?’ diye de sordum ve şu cevabı aldım: “Dünyanın hiçbir yerinde, bir otelde yangın çıkacak, bu yangında da 78 kişi hayatını kaybedecek üzerine bir sorumluluk sigortası yapılmaz, yapılamaz.” Biliyorum; 78 canımızı yitirmişken, bu yazdıklarımın hiçbir önemi yok ama madem olayın sigorta boyutu konuşulmaya başlandı, bunları bilin istedim.

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Yangın sonrası sigorta ilgili ilgili sürdürülen tartışmalara dikkat ettim de, ‘sigorta şirketi gerekli denetimleri yapmadan sigortalamış, dolayısıyla sorumluluk sigorta şirketinde’ havası yaratılmaya çalışılıyor. Daha açık bir anlatımla; sigorta varsa her türlü denetim yapılmıştır, sigorta garantisi altındadır gibi bir yaklaşım ortaya konuyor. Sadece o da değil; sigorta şirketi yangın sonrası gerekli incelemeleri yapsın, sorumluyu da sigorta şirketi bulsun tarzında bir izlenim de yaratılıyor. Ya da böyle bir beklenti oluşturuluyor.

Doğrudur, sigortanın, riski önleyici misyonu vardır. Sigorta şirketi, otel, tesis, fabrika, her neresiyle; inceler, eksiklikler bulursa, işletmecisine ‘şu önlemleri al öyle sigorta yapayım’ diyebilir. Ya da sigorta şirketi, sigorta standartlarına göre inceleme yapar, risk görmez, sigorta yapabilir. Bir sigorta şirketi herhangi bir tesisi kendine göre riskli görüp sigorta yapmayabilir, bir başka sigorta şirketi yapabilir. Bunların hepsi sigorta sistemi içindeki risk yönetimi ile alakalıdır.

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Sigorta şirketinin; yapı müteahhit firmasını, tesisin projelendirmesini, elektrik elektronik altyapısının incelemesini ve bunların bakımının takibini, yapı ruhsatı aşamasını, iş sağlığı ve güvenliğini, iş sürekliliğini ve daha birçok kriteri denetleme, yetkisi ve fonksiyonu yoktur.

SİGORTA ŞİRKETİNİN DENETİM YETKİSİ VAR MI?

Peki, sigorta sistemine böyle bir misyon yüklenebilir mi? Yüklenebilir. Kanun çıkartılır, sigorta zorunlu olur, baştan sona tüm denetim yetkisi sigorta sistemine verilir, yapı ve ruhsat aşamasından başlayarak tüm süreçler denetlenir, eksik bulunursa sigorta yapılmaz, yapılmazsa da belediye ya da bakanlık ruhsat vermez; eksik bulunmazsa ruhsat verilir, tesis faaliyete geçer. Her yıl da sigorta sistemi denetimlere devam eder, risk görürse, sigortayı yenilemez, yenilemezse de o tesisin faaliyeti durdurulur. Böyle bir düzenleme yapılabilir. Ama şunu unutmayın, böyle bir yetki sigorta sistemine verilirse, eğer otellerden bahsediyorsak, belki de tesislerin yarısına yakını, belki de daha fazlası faaliyetini durdurmak zorunda kalır. Nereden mi biliyorum? 10 yıl önce zorunlu sigorta uygulaması ve sigorta denetim sistemi madenler için başlatıldı, madenlerin neredeyse dörtte üçü sigorta denetiminden geçemedi, yarısı faaliyetini durdurdu.