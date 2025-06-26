Gözler en düşük emekli zammında

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Birkaç gündür okuyuculardan en düşük emekli aylığının artırılıp artırılmayacağına yönelik sorular arttı. Keza birkaç gündür de bu konuda kulis bilgileri dolaşıyor. Hal böyle olunca da en düşük emekli aylığı alanlarda da umut oluşuyor.

* Tüm emeklilerin, 2025 yılının ikinci yarısında alacakları maaş zam oranı, TÜİK tarafından, 3 Temmuz’da açıklanacak ve geçmiş 6 aya ait enflasyon ile belli olacak. Emekli maaşına konu Ocak-Mayıs dönemine ait 5 aylık enflasyon yüzde 15.10 oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon farkının yüzde 17’ler civarında olacağı tahmin ediliyor. Buna göre de temmuz ayında SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarını yüzde 17 zamlı alacağını söyleyebiliriz.

* Gelelim, merak edilen en düşük emekli aylığı konusunda ya da bir başka ifadeyle kök maaşlara. Öncelikle şunu belirteyim, kök maaş, SSK, Bağ-Kur, tarım emeklilerini ilgilendiren bir konu, memur emeklilerini ilgilendirmiyor. Kök maaş da, en düşük emekli aylığının artırılması ile gündeme geldi. 2018 yılından bu yana da hemen hemen her emekli maaş zammında en düşük emekli aylıkları artırılıyor. 2024’ün ocak ayında en düşük emekli aylığı 10 bin liraya, temmuz ayında 12 bin 500 liraya çıkarıldı. 2025’in ocak ayında da en düşük emekli aylığı yüzde 15.75’lik zamla 14 bin 469 liraya yükseltildi. Bu yılın ocak ayında da TÜİK’in açıkladığı enflasyona göre SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri de yüzde 15.75 zam almışlardı. Yani, emeklilere yapılan zam oranı kadar da en düşük emekli aylığı artırıldı.

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KÖK MAAŞTA MERAK EDİLEN DETAYLAR

* En düşük emekli aylığı konusunda yanlış bilinen birkaç noktaya da açıklık getireyim. Maaş artışı aslında bir zam veya kök maaşlarda artış anlamına gelmiyor. Mesela, bu yılın başında en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liradan, 14 bin 469 liraya çıkarıldı ya; aradaki 1.969 liralık fark SGK’dan değil, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden ödendi.

* Okuyuculara da hak veriyorum, son 7 yıldır en düşük emekli aylığı sürekli olarak artırıldığı için en düşük aylık alanlar kök maaşlarının ne kadar olduğunu unuttular. Şu bilgiyi de vereyim, senede iki kere maaşlara yapılan zamlar emeklilerin kök maaşlarına da yapılıyor ve böylece kök maaşlar artıyor. Yanlış anlaşılmasın, en düşük emekli aylığına yapılan zam tutarından bahsetmiyorum, normal emekli maaş zammından bahsediyorum.

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4 MİLYON KİŞİ EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINI ALIYOR

* Ancak maaş zamları kök maaşlara yansısa da yine de en düşük emekli aylığının altında kaldığı için, bu kişiler en düşük emekli aylığı alıyorlar; özellikle de sigorta girişi 2008 sonrası olanlar. Bu kişilerin kök maaşları çok düşük olduğundan ne kadar zam yapılırsa yapılsın maaşları en düşük emekli aylığının altında kalıyor. Bu şekilde de 4 milyona yakın emekli bulunuyor. Yani, 4 milyon emekli en düşük emekli aylığını alıyor. Bu arada merak edenler için söyleyeyim, kök maaş ya da taban aylık, e-Devlet’ten, emekli maaşı bölümünden öğrenilebiliyor.

* NE KADAR ARTIŞ YAPILIR?

Peki, temmuz ayında en düşük emekli aylığı artırılacak mı? Kuvvetle muhtemel senenin ikinci yarısında en düşük emekli aylığı artırılacak. Tahminim, 3 Temmuz’da açıklanan ve geçmiş 6 aya ait enflasyona göre emeklilere yapılacak maaş zam oranı kadar en düşük emekli aylığı yükselecek. Bu da yüzde 17’lerde olacaktır. Buna göre de en düşük emekli aylığı 17 bin lira civarında olacaktır. Bu sene başında olduğu gibi temmuz ayının 15’ine kadar en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik yasa teklifi Meclis’e sunulacak ve temmuz sonunda yasalaşacaktır.