 Genel Sağlık Sigortası primleri artıyor

GENEL Sağlık Sigortası (GSS), primi yüzde 100 artırıldı. Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Genel Sağlık Sigortası primleri, prime esas kazancın yüzde 3’ü olarak belirlenirken, 1 Aralık tarihinden itibaren yüzde 6’sı olarak belirlenecek.

Genel Sağlık Sigortası zorunlu ve nüfusun tamamı bu kapsamda olmak zorunda. Çalışanlar ve emekliler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler otomatik olarak sağlık sigortası kapsamında. Çalışmayan, çalışmadığından dolayı da sigortalı olmayan kişiler ile 18 yaşından sonra okumayan, 20 yaşında liseyi bitirip üniversiteye devam etmeyip de sigortalı çalışmayanlar da Genel Sağlık Sigortası kapsamında ama bu kişilerin devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanabilmeleri için primlerini kendileri cepten ödemeleri gerekiyor.

ASGARİ ÜCRETE GÖRE BELİRLENİYOR

Daha açık şöyle anlatayım; devletin sunduğu sağlık hizmetinden ister yararlanın ister yararlanmayın, sigortalı olmayan kişiler, zorunlu olarak prim ödeyip, sağlık sigortası sistemine girmek durumunda. Bu kişileri SGK otomatik olarak sağlık sigortası sistemine dahil ediyor ve otomatik olarak prim borcu oluşuyor.

Geliri asgari ücretin üçte birinin üzerinde olanlar (bugünkü asgari ücret üzerinden bu tutar 8.668 lira) asgari ücretin yüzde 3’ü üzerinden GSS primi ödüyor. Yine bugünkü asgari ücret üzerinden bu tutar aylık 780 lira, yıllık da 9 bin 361 lira. Yani, aylık 780 lira ödeyenler, devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanabiliyor. Aynı hanede yaşayan ailede kişi başına düşen gelir, asgari ücretin üçte birinin altında olanlar ise gelir testine giriyor ve geliri düşük olduğu tescil edilirse GSS primlerini devlet karşılıyor.

AYLIK ÖDENECEK TUTAR 1.560 LİRAYA ÇIKIYOR

Son açıklanan verilere göre de Genel Sağlık Sigortası kapsamında tescil edilenlerin sayısı 7 milyon 839 bin kişi. Bunlardan 5 milyon 826 bin kişinin sağlık primleri devlet tarafından ödeniyor. Toplam 2 milyon kişi de primlerini kendi ödeyip, devlet sunduğu sağlık hizmetinden yararlanıyor.

Yeni yapılan düzenleme ile GSS primleri artırıldı. Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile bugüne kadar brüt asgari ücretin yüzde 3’ü üzerinden ödenen GSS primleri; 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren brüt asgari ücretin yüzde 6‘sı üzerinden hesaplanıp, ödenecek. Bugünkü asgari ücret üzerinden hesaplarsak aylık ödenecek tutar 780 liradan 1.560 liraya çıkacak. Bu da GSS primlerinde yüzde 100 artış anlamına geliyor. 2026’nın başından itibaren asgari ücretin artacağını hesaba katacak olursak, Genel Sağlık Sigortası primleri daha da artacaktır.

2 MİLYON KİŞİNİN PRİMİ ARTACAK

Bu artıştan şimdilik 2 milyon kişi etkilenecek. Yani 2 milyon kişi aralık başından itibaren GSS primlerini aylık 1.560 lira olarak ödeyecek. Şimdilik diyorum, çünkü başta Bağ-Kurlular olmak üzere milyon kişinin GSS prim borcu bulunuyor. Geçmişte, GSS borcuna yönelik birçok defa af çıktı ama çoğunluk bu aftan yararlanmadı. Eğer yeni bir af çıkmazsa, yeni düzenleme ile borcu olanların borçları da artacak.