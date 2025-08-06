Gemi adamları borçlanarak emekli olabilir mi?

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Cevap: Türk bayraklı gemilerde çalışan denizciler ya da gemi adamları 4/a statüsünde zorunlu sigortalı sayılıyorlar. İşçi statüsünde sigorta olanlarla aynı sosyal güvenlik şartlarına tabiler. Ancak yabancı bayraklı gemilerde çalışanlar sigortalı olamıyor. Bu gibi durumlarda olanlar çalışma sürelerini borçlanmaları gerekiyor. Daha açık bir anlatımla yurtdışı borçlanma şartlarına tabi olacaklar. Bunun için yapmanız gereken, çalıştığınız geminin bayrağını taşıyan ülkenin sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke olması halinde çalışılan ülkenin sosyal sigorta kurumundan hizmet belgesi almak. Daha sonra bu belgenin tercüme edilmiş halini Türk temsilciliğine vereceksiniz. Konsolosluklardan, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirliklerinden veya ataşeliklerden çalışma sürelerinizin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren hizmet belgesini alarak, temsilciliklere vereceksiniz. Bunlarla birlikte sigortalılık sürelerini gösterir belge ile yurtdışı giriş-çıkış tarihlerini gösteren belgeleri SGK’ya sunacaksınız. Bu sayede yurtdışı borçlanması yaparak emekli olabiliyorsunuz.

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MEMURUN EK GÖSTERGESİNDE SON DÖNEMDE NELER DEĞİŞTİ?

Soru: Memur olarak çalışıyorum. 2023 yılında ek gösterge düzenlemesinden yararlanamayan kesimdenim. Yararlanabilmek için Ocak 2023 tarihinden önce atanmış olmam gerekiyordu. Anayasa Mahkemesi ek gösterge ile ilgili yeni bir karar verdi. Bu karara göre ben de ek göstergeden yararlanabilecek miyim? Bülent E.

Cevap: Ocak 2023 tarihinde uygulamaya giren 3600 ek gösterge uygulaması hemen hemen tüm memurları kapsadı. Birinci dereceye yükselen memurlar ise bundan faydalanamadı.

3600 ek gösterge hakkının önümüzdeki dönemde birinci dereceye yükselen devlet memurlarına da verilerek, ek göstergenin tüm memurları kapsaması bekleniyordu. Ancak Anayasa Mahkemesi, 15 Ocak 2023 önce ve sonrası atanan kişilerin ek göstergeden faydalandırılmamasının farklı muamele anlamına geldiğine ve bunun makul ve haklı bir sebebe dayanmadığına karar verdi. Bu durumun Anayasa’ya aykırı olduğu tespit edilerek iptaline hükmetti. Buna göre 2023’ün başında uygulamaya giren 3600 ek göstergede bir değişiklik olmayacak ancak genel idare hizmetleri sınıfına bağlı memurlardan 15 Ocak 2023 tarihinden sonra atananlar da ek gösterge hakkından yararlanacak. Yeni yasal düzenleme yapılması halinde kapsama giren memurlar da ek göstergeden yararlanabilecek.

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ŞİRKET ORTAKLARI SSK’LI OLAMAZ

Soru: 2011 yılında kurulan ve ortağı olduğum limited şirketinde 4/A kolundan sigortalıydım. 2016 yılında şirket ile ilişiğim kesildi. Şirket ortağı olarak Bağ-Kur’lu değil de SSK’lı olarak çalışmam emekliliğimde sorun yaratır mı? Hak kaybım olur mu? Mevlüt Z.

Cevap: Şirket sahibi veya ortağı, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra kendi şirketlerinde SSK’lı olamıyor ve kendilerini 4/A’lı gösteremiyorlar. Bağ-Kur’lu olmak zorundalar. Bu durumda da 4/B yani Bağ-Kur üzerinden emekli olacaklar. Şirket ortağı ve Bağ-Kur’lu olmanız gerekirken SSK’lı olarak sigortalı olduğunuz için şirket ortağı olduğunuz tarih itibarıyla Bağ-Kur sigortalılığınız başlatılacak ve SSK’lı olarak bildirimde bulunduğunuz sigortalılık süresi Bağ-Kur kapsamında hizmet olarak değerlendirilecek. Hizmet süreniz yok sayılmıyor sadece SSK’lı süreniz, geçmişe dönük olarak Bağ-Kur’lu sayılıyor. Bağ-Kur’lu şirket sahipleri sonradan kendilerini SSK’lı gösterirlerse, Bağ-Kur sigortalılığı son bulmadan yeni bir sigortalılık başlamayacağından SSK’lılığı iptal edilecek. Şirket sahibi olup da kendini Bağ-Kur’a kaydetmeyen ancak sonradan SSK’lı olarak sigortalı olanların SSK’lı süreleri Bağ-Kur’lu sayılacak. Şirket ortağı olan ve kendini SSK’lı olarak gösterenler şirkette kendinden başka SSK’lı kalmadığı durumda, şirketin de sermaye şirketi olması halinde SSK’lı sigortalılığı devam eder.

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EMEKLİ OLAMAYANA KIDEM TAZMİNATI ÖDENİR Mİ?

Soru: 2004 sigorta girişliyim. 7300 ödenmiş günüm mevcut. Aynı işyerinde 15 yıldır çalışıyorum. Emekli olmadan, istifa ederek kıdem tazminatı alabilir miyim? Metin B.

Cevap: İlk sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihi arasında olanlar ya 25 yıl çalışıp 4500 prim günü doldurduklarında kıdem tazminatı alabilirler ya da çalışma yılına bakılmaksınız 7000 prim günü doldurduklarında, işyerinden kıdem tazminatı alıp işten ayrılabilirler. Bu durumda 7000 prim günü doldurduğunuz için işyerinde ayrılarak kıdem tazminatını alabilirsiniz.