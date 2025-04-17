Fiyat güncellenmezse özel hastaneler bu yılı çıkaramayacak

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Toplantının açılış konuşmalarını Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı. OHSAD Başkanı Dr. Reşat Bahat ve sağlık sektörü temsilcilerini dinleme, sohbet etme imkânı da buldum. Toplantı şu açıdan önemliydi; özel sağlık kuruluşları yani hastaneler sorunlarını paylaştı ve daha önemlisi sağlıkta yol haritası konuşuldu.

İzlenimlerimi tek cümleyle özetlersem; sağlıkta en önemli sorun kısa adı SUT olan, Sağlık Uygulama Tebliği. Önce, SUT’tan kısaca bahsedeyim, sonra toplantı izlenimlerimi paylaşayım.

İşin doğrusu, halk arasında çok da bilinen kavram değildir ancak tüm sağlık sistemi SUT üzerinden yürür. Vatandaşlar, SGK ile anlaşmalı özel hastanelerden sağlık hizmeti aldıklarında, SUT ile belirlenen fiyatlar üzerinden SGK, hastanelere ödeme yapar.

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YOĞUN BAKIM 2 BİN LİRA

2008 yılında sosyal güvenlikte yapılan reform ile nüfusun tamamı zorunlu olarak Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındı ve aynı anda SUT uygulamasına geçildi. Böylece vatandaşlar SGK ile anlaşmalı hastanelerde –ki, anlaşması olmayan hastane sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor- tedavi görüyor ve bunun ücretini de SGK, hastanelere ödüyor. Tahlilden tutun da tedaviye kadar hastanelere ödenecek tutarları da SGK tek tek belirliyor. Bu böyle ansiklopedi gibi bir listedir.

Açıkça söyleyeyim, uygulama başladığından bu yana SUT, özel sağlık kurumları ile kamu arasında sürekli tartışma konusu oldu. SUT fiyatları yılda üç-dört kere revize edilir. Gördüğüm kadarıyla SUT tartışması iyiden iyiye alevlenmiş durumda. Nitekim Reşat Bahat, “Bir muayene 3 Euro, onun da çoğunu devlet geri alıyor. Artık böyle devam etmek mümkün değil. Bir yoğun bakım 2 bin lira. Artık böyle maliyetler yok” diyor.

Bahat’ın bahsettiği 3 Euro ve 2 bin liralar SGK’nın, SUT kapsamında özel hastanelere ödediği tutarlar. Yani SGK, SUT kapsamında muayene ücreti olarak hastaneye 130 lira ödüyor. Hastanenin de yasal olarak SUT’un üzerine yüzde 200 fark ücreti alma hakkı bulunuyor. Buna göre hastane vatandaştan muayene ücreti adı altında en fazla 390 lira alabiliyor. Böyledir, değildir; işin o tarafına şimdilik girmeyeceğim.

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DR. Reşat Bahat

‘BİR MUAYENE 3 EURO OLUR MU’

OHSAD Başkanı Bahat, en kısa sürede SUT fiyatlarının güncellenmesi gerektiğini de belirterek, şunları söylüyor: “Bir güncelleme yapılmazsa OHSAD üyeleri bu yılı çıkaramayacak. Ödeme kalemleri tekrar elden geçirilmeli, SUT’un gerçekten uyulabilir hale gelmesini arzu ediyoruz. SUT’un her yıl yeniden değerlendirme oranında artmasını istiyoruz. 3 Euro’dan muayene ediyoruz, bunun da yüzde 50’sini devlete veriyoruz. Bize ceza yazıldığında da yüzde 200 ceza yazılıyor. Bugünkü maliyetlerle böyle devam etmek mümkün değil. Hizmet maliyetleri korkunç arttı. ‘Özel hastaneler neden şikâyet ediyor’ diyorlar. Derdimiz var, nasırımız var, acıyor ağlıyoruz.”

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Benim anladığım şu ki, özel hastanelerle kamu arasındaki bu SUT tartışması daha devam eder. Son olarak şunu da belirteyim, SUT’un realize edilmesi için Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklaşa çalışıyorlar.